Tiêu dùng trong nước phục hồi tốt, doanh nghiệp bán lẻ ước tính lợi nhuận tăng mạnh 30-60%

Chứng khoán MBS vừa đưa ra ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2026 của nhóm doanh nghiệp bán lẻ tiêu dùng. Theo đó, ước tính lợi nhuận phân hóa mạnh ở giữa các doanh nghiệp.

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Ước tính lợi nhuận của các doanh nghiệp trong bối cảnh nhóm tiêu dùng thiết yếu, quý 2/2026, cầu tiêu dùng trong nước đã có những tín hiệu phục hồi tốt hơn.

5 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 11,2% so với cùng kỳ (6,1% nếu loại trừ yếu tố giá). Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng 11,1% so với cùng kỳ.

Cầu tiêu dùng nội địa chưa ghi nhận tín hiệu tăng trưởng thực sự tích cực khi bối cảnh vĩ mô còn nhiều khó khăn lạm phát cao, thu nhập cải thiện chậm. Trong nhóm tiêu dùng thiết yếu, ngành sữa phục hồi khả quan từ mức nền thấp nhờ: việc thắt chặt nguồn cung sữa lậu, sản lượng phục hồi một chữ số với xu hướng chủ đạo từ các sản phẩm nội địa giàu dinh dưỡng; mức giá bán được linh hoạt điều chỉnh nhờ cơ cấu các sản phẩm giàu dinh dưỡng tăng mạnh trong năm 2026, tiêu biểu từ VNM và MCM.

Giai đoạn này, mô hình của WCM và BHX nhận được nhiều sự dịch chuyển lượng giao dịch từ các khu vực truyền thống nhờ lợi thế về: (1) hàng hóa thương hiệu; (2) giá cả cạnh tranh. Nhờ vậy, bên cạnh quy mô duy trì tăng trưởng trên 20% so với cùng kỳ, chúng tôi nhận thấy doanh thu trung bình mỗi cửa hàng tại các chuỗi vẫn duy trì khả quan.

Bên cạnh đó, chuỗi bán lẻ dược phẩm bắt đầu ghi nhận thêm việc mở rộng quy mô của An Khang và Pharmacity sau hơn 2 năm đi ngang, nhờ đó tổng quy mô cửa hàng dự báo tăng 15% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, cạnh tranh gia tăng có khả năng làm tăng chi phí khuyến mại và hỗ trợ bán hàng, do vậy lợi nhuận ròng có thể bị ảnh hưởng nhẹ trong giai đoạn này.

Tại thị trường chăn nuôi, nguồn cung heo ra thị trường ổn định do dịch bệnh được kiểm soát nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi. Tuy nhiên, do sức cầu còn suy yếu nên tổng doanh thu của các doanh nghiệp chăn nuôi chưa ghi nhận tín hiệu tích cực. Bên cạnh đó, đến cuối tháng 5/2026, giá nguyên vật liệu tăng mạnh so với cùng kỳ (đậu tương +14,5%, ngô +6,0%) trong bối cảnh giá heo hơi giảm 6% so với cùng kỳ, gây áp lực lên biên lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp. Do vậy, lợi nhuận ròng quý II/2026 được dự báo không quá khả quan.

Ở lĩnh vực không thiết yếu, các doanh nghiệp tiếp tục duy trì tăng trưởng khả quan nhờ sự linh hoạt trong điều chỉnh giá bán trên mức nền thấp.

Ở mảng bán lẻ hàng không thiết yếu, đặc biệt là lĩnh vực điện tử tiêu dùng, chu kỳ thay thế sản phẩm đang diễn ra mạnh mẽ ở các mặt hàng điện lạnh và gia dụng, tập trung vào các sản phẩm có mức giá hợp lý nhưng vẫn đáp ứng đầy đủ công năng. Kết hợp với sản lượng máy tính xách tay tăng hai chữ số (do lo ngại giá bán sẽ tăng mạnh trong thời gian tới), doanh thu trung bình mỗi cửa hàng tăng 25% so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp sở hữu hệ thống tài chính tiêu dùng với các gói trả chậm hấp dẫn (không phí, không trả trước, lãi suất 0%) sẽ giành được thị phần tốt hơn trong giai đoạn này. Ngoài ra, trong bối cảnh xu hướng mua sắm trực tuyến gia tăng mạnh mẽ, quy mô cửa hàng vật lý vẫn sẽ tiếp tục được duy trì trong trung và dài hạn.

Ở lĩnh vực bán lẻ trang sức, việc linh hoạt chính sách thu mua sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn nguyên vật liệu để đa dạng hóa danh mục sản phẩm vàng tích trữ, qua đó thúc đẩy lượng giao dịch trong thời gian tới khi giá vàng còn nhiều biến động thất thường. Bối cảnh này cũng tạo tiền đề cho việc linh hoạt điều chỉnh giá bán, giúp doanh thu tiếp tục tăng trưởng 40% so với cùng kỳ, từ đó lợi nhuận ròng dự báo tăng 26% so với cùng kỳ.

MBS ước tính lợi nhuận từng doanh nghiệp, trong đó dẫn đầu tăng trưởng lợi nhuận là FRT với mức tăng 60%. Lợi nhuận ròng dự báo tăng trưởng 60% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ mảng Long Châu tiếp tục mở mới với khoảng 180 nhà thuốc mở mới trong quý I/2026, doanh thu trung bình mỗi cửa hàng duy trì tích cực và lợi nhuận ròng giữ vững đà tăng trưởng; mảng FPT Shop phục hồi, qua đó lợi nhuận ròng chuyển từ âm 28 tỷ đồng sang dương 20 tỷ đồng.

Tiếp theo là DGW với mức tăng 38%. Doanh thu tăng trưởng khả quan nhờ mảng thiết bị văn phòng, khi nhu cầu mua mới và nâng cấp máy chủ tăng mạnh tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, cùng với doanh thu mảng máy tính xách tay và máy tính bảng tăng mạnh, bù đắp cho sự ổn định của mảng điện thoại thông minh. Chi phí được duy trì ổn định, nhờ đó lợi nhuận ròng tăng trưởng 38% so với cùng kỳ.

Thứ ba là MWG với mức tăng 34%. Doanh thu của TGDD và ĐMX tăng trưởng tốt nhờ việc giành lại thị phần, đặc biệt ở các mảng gia dụng, điện lạnh và máy tính xách tay. Bên cạnh đó, BHX đã thành công trong việc tiếp cận thị trường miền Bắc và gia tăng độ phủ tại miền Nam với khoảng 250 cửa hàng, nhờ vậy lợi nhuận ròng của MWG ước tăng 34% so với cùng kỳ.

Một số doanh nghiệp khác cũng ghi nhận lợi nhuận tăng trưởng so với cùng kỳ, gồm PNJ, MSN và VNM. Ở chiều ngược lại, DBC và HPA được dự báo có lợi nhuận giảm lần lượt 38% và 44% trong quý II/2026.