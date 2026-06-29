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Không “ngán” trụ, dòng tiền phản công, cổ phiếu tăng diện rộng

K Kim Phong

Thị trường sôi động hơn hẳn trong phiên chiều nay, thanh khoản tăng, độ rộng tốt hơn, chỉ có VN-Index là kém. Trạng thái này thậm chí còn khiến nhà đầu tư hào hứng hơn khi cơ hội lợi nhuận mở rộng.

VN-Index và các đường MA 20, MA50 ngày. Chỉ số giảm điểm không phản ánh đúng giao dịch ở cổ phiếu phiên này.
VN-Index và các đường MA 20, MA50 ngày. Chỉ số giảm điểm không phản ánh đúng giao dịch ở cổ phiếu phiên này.

VHM chiều nay giữ giá, đóng cửa vẫn giảm 3,65% như thời điểm chốt phiên sáng. Thực ra trụ này cũng có nỗ lực phục hồi, chỉ là không thành công. Thời điểm 1h40 giá hồi lên tốt nhất còn giảm 2,18% so với tham chiếu. VIC yếu hơn, cả buổi chiều bị ép xuống liên tục, đóng cửa giảm 4,74% tương đương riêng phiên chiều giảm thêm 1,81% so với mức chốt buổi sáng.

Ảnh hưởng của VIC là rất đáng kể vì đây là cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường. Chỉ riêng VIC, VHM đã khiến VN-Index mất khoảng 22 điểm trong khi tổng giảm là 16,94 điểm. Như vậy chỉ số phiên chiều còn yếu hơn buổi sáng (-15,17 điểm), dù ngay cả rổ VN30 cũng ghi nhận 18 mã cải thiện giá và 7 mã tụt giá.

Một thực tế là các cổ phiếu cải thiện giá trong nhóm blue-chips đại đa số là chỉ tăng lên nhẹ. Do đó khả năng bù đắp lại mức giảm sâu hơn của VIC là hạn chế, chưa kể còn chênh lệch lớn về vốn hóa. VN30-Index đóng cửa giảm 0,21%, cải thiện rất ít so với thời điểm chốt phiên sáng (-0,23%) dù mặt bằng giá tốt hơn hẳn: Rổ này có tới 12 mã tăng vượt 1% (phiên sáng 7 mã).

Nhóm ngân hàng hầu hết có giá mạnh hơn, chỉ VCB, STB, SSB, SHB lùi nhẹ. Những cổ phiếu đóng cửa tăng tốt nhất là ACB tăng 1,33%, BID tăng 1,68%, HDB tăng 1,57%, LPB tăng 3,21%, MBB tăng 1,41%, STB tăng 1,63%, TCB tăng 1,2%, TPB tăng 1,55%, VIB tăng 2,48%, VPB tăng 1,12%.

Tính chung toàn nhóm ngân hàng trên HoSE có 12 cổ phiếu tăng vượt 1% và chỉ 6/27 mã đỏ. Thanh khoản nhóm cũng tăng gần 34% so với phiên cuối tuần trước, chiếm 36,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE, tỷ trọng cao nhất 11 phiên. STB, TCB, SHB, MBB, VIB, VPB, VCB lọt vào Top 10 cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường.

Nhìn từ góc độ thanh khoản, sắc xanh vẫn áp đảo hoàn toàn ở nhóm cổ phiếu giao dịch lớn nhất phiên này.
Nhìn từ góc độ thanh khoản, sắc xanh vẫn áp đảo hoàn toàn ở nhóm cổ phiếu giao dịch lớn nhất phiên này.

Mặc dù VN-Index và VN30-Index cải thiện hầu như không đáng kể, thị trường vẫn thực sự tốt hơn phiên sáng. Độ rộng HoSE lúc đóng cửa ghi nhận 192 mã tăng/134 mã giảm trong khi chốt phiên sáng là 146 mã tăng/143 mã giảm. 95 cổ phiếu trong nhóm xanh tăng từ 1% trở lên, cũng nhiều hơn buổi sáng (56 mã). Về phân bổ dòng tiền, 63,2% giá trị khớp lệnh tập trung ở nhóm tăng giá. Tỷ trọng nhóm giảm giá (trừ giao dịch VIC và VHM) chiếm khoảng 18,8% sàn.

Tuy số lượng cổ phiếu đỏ còn khá nhiều và 66 mã cũng đang giảm quá 1%, nhưng chỉ 12 mã trong đó có giao dịch từ 10 tỷ đồng trở lên. Ngoài nhóm Vin, có OCB giảm 1,18% với 134,9 tỷ đồng; TCX giảm 1,33% với 74,4 tỷ; HAH giảm 1,7% với 46,5 tỷ; SAB giảm 1,44% với 36,5 tỷ; YEG giảm 3,93% với 21,3 tỷ là đáng chú ý nhất.

Ở phía tăng, sức mua tốt hơn đáng kể, đẩy thanh khoản lên cao. 15 mã xuất hiện giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng với giá đóng cửa tăng hơn 1%. Dĩ nhiên vẫn là ngân hàng lấn át hoàn toàn trong nhóm này, nhưng cũng có thể kể tới VCG kịch trần, khớp mạnh 223,6 tỷ đồng; PVD tăng 3,32% với 147,6 tỷ; CII tăng 2,35% với 137,4 tỷ; GEE tăng 2,33% với 123,9 tỷ; PC1 tăng 3,26% với 103,3 tỷ.

Thanh khoản sàn HoSE chiều nay tăng 23% so với phiên sáng, rổ VN30 tăng gần 30%. Mặt bằng giá cao hơn trên nền thanh khoản tốt hơn là tín hiệu của lực cầu chủ động nâng giá. Tuy vậy tổng thanh khoản khớp lệnh sàn này cả ngày vẫn ở mức rất thấp, chỉ đạt 12.609 tỷ đồng, chưa bằng mức trung bình tuần trước (13.705 tỷ đồng/phiên).

Điểm tích cực là thị trường có sự hào hứng ngay cả khi VN-Index bị các cổ phiếu lớn ép đỏ. Nhà đầu tư vẫn đang lựa chọn cổ phiếu để bổ sung danh mục trong tình huống như vậy cũng phản ánh sự tự tin.

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