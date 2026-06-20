Bổ nhiệm Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Theo quyết định, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Báo điện tử Tuổi trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.
Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.
Ông Lê Văn Minh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng) giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố. Ông Lê Văn Minh sinh năm 1976, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh; là cử nhân Triết học, trình độ cao cấp lý luận chính trị.
Ông từng trải qua các vị trí như Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh; Bí thư Quận ủy Quận 10; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng.
Các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố gồm: Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ; Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh cho biết sẽ đoàn kết, thống nhất, sớm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để cơ quan đi vào hoạt động nghiêm túc, đúng quy định, tôn chỉ, mục đích. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố sẽ đầu tư nâng cao chất lượng các ấn phẩm, chương trình, có nhiều nội dung, những chuyên đề thật hay, đẹp, ấn tượng, tạo được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn đọc.
Bí thư Thành uỷ Hải Phòng Lê Ngọc Châu cảm ơn báo chí đã củng cố niềm tin, tạo sự đồng thuận và đóng góp rất lớn đối với sự phát triển của thành phố cảng...
Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết khẳng định báo chí đã chuyển mình mạnh mẽ, quyết liệt sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Một diện mạo báo chí chuyên nghiệp hơn, tinh nhuệ hơn, hiện đại hơn đang dần hình thành...
Hội Báo toàn quốc 2026, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 20 và Chung kết Cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng” năm 2026 là chuỗi các hoạt động nhân kỷ niệm 101 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam…
Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Liên bang Nga góp phần thúc đẩy hợp tác ASEAN - Nga đi vào chiều sâu, đồng thời tạo thêm động lực cho quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Nga.
Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Tổng thống Nga Vladimir Putin nhất trí thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận cấp cao, tạo đột phá trong hợp tác năng lượng, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, giáo dục và giao lưu nhân dân.
Trên chặng đường 35 năm hình thành và phát triển, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, trước đây là Thời báo Kinh tế Việt Nam, đã không ngừng nỗ lực tập trung vào các sản phẩm báo chí chất lượng, chuyên sâu, gắn chặt với thực tiễn của doanh nghiệp, lắng nghe những khó khăn, rào cản về chính sách đang tác động đến sự phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ những bất cập ở cả cấp độ chính sách vĩ mô lẫn hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện sứ mệnh phản ánh và đồng hành cùng tiến trình phát triển của đất nước.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Nhận diện đầy đủ các cơ hội, thách thức mà khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt ra cho việc xây dựng mô hình phát triển Việt Nam, gắn tăng trưởng kinh tế với đổi mới quản trị quốc gia và cải thiện chất lượng đời sống nhân dân đang là vấn đề quan trọng được cấp thiết làm rõ.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...