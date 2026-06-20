Bổ nhiệm Tổng giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình TP.HCM

Sáng 20/6, Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị công bố quyết định thành lập Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026. Ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố. Ảnh: TTXVN

Theo quyết định, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh gồm có 3 cơ quan báo chí trực thuộc và 1 đơn vị sự nghiệp: Báo Sài Gòn Giải Phóng; Báo điện tử Tuổi trẻ; Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Đào tạo và Truyền thông.

Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ cấu tổ chức bộ máy theo mô hình cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện.

Ông Lê Văn Minh (Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng) giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố. Ông Lê Văn Minh sinh năm 1976, quê quán Thành phố Hồ Chí Minh; là cử nhân Triết học, trình độ cao cấp lý luận chính trị.

Ông từng trải qua các vị trí như Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo Thành ủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Phó Bí thư Huyện ủy Bình Chánh; Bí thư Quận ủy Quận 10; Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Diên Hồng.

Ông Lê Văn Minh được bổ nhiệm giữ chức Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN

Các Phó Tổng Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố gồm: Nguyễn Khắc Văn, Quyền Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng; Cao Anh Minh, Tổng Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh; Trần Xuân Toàn, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi trẻ; Tô Đình Tuân, Tổng Biên tập Báo Người Lao Động.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Văn Minh cho biết sẽ đoàn kết, thống nhất, sớm ổn định tổ chức bộ máy, nhân sự để cơ quan đi vào hoạt động nghiêm túc, đúng quy định, tôn chỉ, mục đích. Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Thành phố cùng với Báo Sài Gòn Giải Phóng, Báo điện tử Tuổi Trẻ, Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố sẽ đầu tư nâng cao chất lượng các ấn phẩm, chương trình, có nhiều nội dung, những chuyên đề thật hay, đẹp, ấn tượng, tạo được sự quan tâm, theo dõi của đông đảo bạn đọc.