Bộ Nội vụ chuẩn bị xây dựng đề án kinh tế bạc

Đề án định hướng coi người cao tuổi là nguồn lực quý giá cần được phát huy và chăm sóc, là động lực tăng trưởng mới trong bối cảnh già hóa dân số...

Coi người cao tuổi là nguồn lực cần được phát huy. Ảnh minh họa: Tuấn Dũng.

Bộ Nội vụ cho biết một trong những nhiệm vụ sẽ được tập trung thực hiện trong quý 3/2026 là xây dựng chính sách lao động việc làm để thích ứng với tình trạng già hóa dân số nhanh.

Đặc biệt, Bộ sẽ nghiên cứu, xây dựng Đề án kinh tế bạc - Chiến lược chuyển đổi thách thức già hóa dân số thành động lực tăng trưởng mới, tập trung chuyển đổi tư duy từ "gánh nặng an sinh" sang "cơ hội phát triển", coi người cao tuổi là nguồn lực quý giá cần được phát huy và chăm sóc.

Trước đó, ngày 16/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP về cập nhật, bổ sung Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026-2030 gắn với mục tiêu tăng trưởng “2 con số”.

Trong đó, Bộ Nội vụ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới các cơ chế, chính sách, đề án và kế hoạch phát triển kinh tế bạc”.

Để triển khai nhiệm vụ, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan rà soát tập trung vào hai nhóm nội dung lớn gồm: Đánh giá các cơ chế, chính sách, đề án liên quan đến phát triển kinh tế bạc; đồng thời đề xuất các giải pháp, nhiệm vụ, đề án phát triển kinh tế bạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trong đó, các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu đánh giá chủ trương, đường lối của Đảng, cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến phát triển kinh tế bạc; rà soát các chính sách hiện hành theo từng lĩnh vực, gồm nội dung chính sách, đối tượng thụ hưởng, mức hỗ trợ và kinh phí thực hiện (nếu có).

Nội dung đánh giá thực trạng phát triển kinh tế bạc được yêu cầu xem xét trên nhiều khía cạnh như nhận thức về phát triển kinh tế bạc; quy mô, chất lượng, cơ cấu và xu hướng già hóa dân số; việc làm và nhu cầu tham gia thị trường lao động của người cao tuổi; dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; dịch vụ tài chính, bảo hiểm; bảo đảm an sinh xã hội; văn hóa, giải trí, du lịch, thể thao; khả năng tiếp cận công nghệ thông tin và cơ sở hạ tầng.

Các cơ quan cũng được đề nghị đánh giá những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân trong quá trình phát triển kinh tế bạc hiện nay.

Trên cơ sở đánh giá thực trạng, Bộ Nội vụ đề nghị các cơ quan đề xuất điều chỉnh, bổ sung hoặc xây dựng mới các cơ chế, chính sách, đề án và kế hoạch phát triển kinh tế bạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, các giải pháp chung bao gồm nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, chính sách, tăng cường tuyên truyền, thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Các giải pháp cụ thể được định hướng trên nhiều lĩnh vực như tài chính, đầu tư, ngân sách; phát triển doanh nghiệp; lao động, việc làm; chăm sóc sức khỏe, dịch vụ y tế; giáo dục, đào tạo; văn hóa, thể thao, giải trí; công nghệ thông tin và phát triển hạ tầng.