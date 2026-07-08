Bộ Xây dựng đề xuất phân kỳ đầu tư cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, ưu tiên làm trước 120km
ĐĐan Tiên
Chọn cỡ chữ
Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Bộ Tài chính về kết quả rà soát Dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu, trong đó thống nhất chủ trương đầu tư công, đồng thời đề xuất nghiên cứu phương án phân kỳ đầu tư thay vì triển khai toàn tuyến ngay từ đầu...
Theo Bộ Xây dựng, phương án đầu tư toàn bộ dự án theo hình thức PPP, loại hợp đồng BOT, dù Nhà nước hỗ trợ khoảng 70% tổng mức đầu tư, vẫn có thời gian thu phí hoàn vốn kéo dài trên 40 năm, khó hấp dẫn nhà đầu tư.
Vì vậy Bộ Xây dựng đồng thuận với đề xuất của UBND tỉnh Lai Châu lựa chọn hình thức đầu tư công. Sau khi hoàn thành, Nhà nước sẽ nghiên cứu phương án thu phí để từng bước thu hồi vốn theo quy định.
Lý giải đề xuất này, Bộ Xây dựng cho biết lưu lượng phương tiện trong giai đoạn đầu khai thác dự báo chưa cao, trong khi dự án có tổng mức đầu tư lớn. Bên cạnh đó, tuyến cao tốc đi qua khu vực còn nhiều khó khăn, có vai trò quan trọng về quốc phòng, an ninh và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho Lào Cai và Lai Châu nên cần ưu tiên đầu tư bằng ngân sách nhà nước.
Đáng chú ý, trên cơ sở dự báo nhu cầu vận tải, Bộ Xây dựng đề nghị nghiên cứu thêm phương án phân kỳ đầu tư. Cụ thể, giai đoạn đầu ưu tiên đầu tư khoảng 120km từ Bảo Hà đến trung tâm Lai Châu bằng vốn đầu tư công. Đoạn từ trung tâm Lai Châu đến cửa khẩu Ma Lù Thàng sẽ được nghiên cứu triển khai ở giai đoạn sau khi nhu cầu vận tải tăng và cân đối được nguồn lực.
Đối với đoạn chưa đầu tư cao tốc, Bộ Xây dựng đề nghị UBND tỉnh Lai Châu chủ động cân đối ngân sách để nâng cấp Quốc lộ 12 và Quốc lộ 4D, đáp ứng nhu cầu vận tải và phục vụ phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng.
Theo hồ sơ rà soát, tuyến cao tốc được đề xuất xây dựng theo tiêu chuẩn 4 làn xe hoàn chỉnh, có làn dừng khẩn cấp liên tục, tốc độ thiết kế từ 80 - 100km/h.
Tuy nhiên, Bộ Xây dựng lưu ý đây là dự án có điều kiện địa hình đặc biệt phức tạp khi tổng chiều dài cầu lên tới 49,4km, chiếm khoảng 30,5% chiều dài tuyến; hầm dài 11,5km, tương đương 7,1% chiều dài. Chi phí xây dựng cầu và hầm khoảng 32.635 tỷ đồng, chiếm hơn 68% tổng chi phí xây dựng.
Do đó, trong bước nghiên cứu tiếp theo, chủ đầu tư cần khảo sát kỹ địa hình, so sánh các phương án hướng tuyến, cầu và hầm để tối ưu chi phí nhưng vẫn bảo đảm yêu cầu kỹ thuật và quy hoạch.
Với tổng mức đầu tư dự kiến 65.518 tỷ đồng, suất đầu tư bình quân khoảng 300,75 tỷ đồng/km, cao hơn đáng kể so với suất đầu tư bình quân của các dự án cao tốc cùng loại (khoảng 190,5 tỷ đồng/km), Bộ Xây dựng cũng yêu cầu tiếp tục rà soát khối lượng, đơn giá và định mức nhằm xác định chính xác tổng mức đầu tư trong giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi.
Qua đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội, Bộ Xây dựng cho rằng hiệu quả định lượng của dự án hiện chưa cao do lưu lượng xe thấp trong giai đoạn đầu, trong khi chi phí đầu tư rất lớn. Các lợi ích trực tiếp chưa đủ bù đắp chi phí đầu tư, vận hành và bảo trì; hiệu quả chỉ được cải thiện khi tính đến các lợi ích gián tiếp như phát triển kinh tế vùng, bảo đảm quốc phòng - an ninh, tăng khả năng ứng phó thiên tai và mở rộng không gian phát triển khu vực biên giới.
Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Tài chính đánh giá tổng thể hiệu quả dự án, không chỉ trên khía cạnh tài chính mà còn xem xét vai trò kết nối vùng, phát triển khu vực miền núi, biên giới và hình thành hành lang kinh tế Bảo Hà - Lai Châu - cửa khẩu Ma Lù Thàng.
Theo đề xuất của UBND tỉnh Lai Châu, dự án cao tốc Bảo Hà - Lai Châu có chiều dài khoảng 162km, trong đó đoạn qua Lào Cai dài 49,5km và qua Lai Châu dài 112,5km. Điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại xã Bảo Hà (Lào Cai), điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng (xã Phong Thổ, Lai Châu). Nếu được chấp thuận, dự án dự kiến phê duyệt chủ trương đầu tư trong quý 4/2026, khởi công cuối năm 2027 và hoàn thành đưa vào khai thác năm 2031.
Tăng trưởng kinh tế Việt Nam 6 tháng đầu năm 2026 đạt mức ấn tượng 8,18%, vượt kỳ vọng trong bối cảnh nhiều biến động toàn cầu. Với những kết quả tích cực, UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP năm 2026 lên 8,5% từ mức 7,0% trước đó...
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu Bộ Tài chính tổng kết thực tiễn thi hành, xác định rõ các vướng mắc cần giải quyết, báo cáo nội dung nghiên cứu sửa đổi toàn diện Luật Đấu thầu trình Quốc hội.
Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2026 ghi nhận mức tăng GDP ấn tượng 8,18%, cao nhất kể từ năm 2000. Tuy nhiên, đằng sau sự bứt phá mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và dịch vụ, nền kinh tế đang bộc lộ hàng loạt thách thức cốt lõi như áp lực lạm phát gia tăng, mức nhập siêu kỷ lục 16,65 tỷ USD, rủi ro hệ thống tín dụng và “sức khỏe” của khu vực doanh nghiệp...
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Dưới tác động của biến đối khi hậu, tình trạng thời tiết, thiên tai diễn biến bất thường, cực đoan hơn, đòi hỏi công tác dự báo, cảnh báo sớm, giúp các ngành, địa phương và người dân chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đặc biệt với các hiện tượng khí hậu như El Nino, ông Hoàng Đức Cường cho rằng khi nhận diện sớm nguy cơ, dự báo cảnh báo sớm sẽ giúp có thời gian chủ động lên kế hoạch sớm, có các giải pháp ứng phó, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng, tác động đến hoạt động sản xuất và đời sống sinh hoạt của người dân.
Các đối tượng đều thành lập doanh nghiệp hoạt động dưới hình thức góp vốn, đầu tư kinh doanh. Đây là một loại núp bóng trá hình, đặc biệt là tập trung vào lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe, y tế. Đó là cảnh báo của Bộ Công an liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.