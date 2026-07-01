Bộ Xây dựng đề nghị phân kỳ đầu tư cao tốc Bảo Hà -Lai Châu để tối ưu hiệu quả

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lai Châu tham gia ý kiến đối với hồ sơ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), trong đó đề nghị rà soát toàn diện hiệu quả đầu tư, đồng thời nghiên cứu phương án phân kỳ dự án nhằm phù hợp với nhu cầu vận tải và khả năng cân đối nguồn lực...

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Theo Bộ Xây dựng, cơ quan có thẩm quyền cần chỉ đạo các đơn vị liên quan nghiên cứu, đánh giá cụ thể hiệu quả đầu tư của dự án theo tinh thần Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương.

Cụ thể, hồ sơ cần cập nhật kết quả dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến, phương án phân bổ vốn đầu tư theo từng năm và tính toán đầy đủ các lợi ích kinh tế có thể định lượng như tiết kiệm thời gian đi lại, giảm chi phí vận hành phương tiện. Đồng thời, cần làm rõ các lợi ích về quốc phòng, an ninh, xóa đói giảm nghèo và bổ sung đầy đủ chi phí quản lý, vận hành, khai thác sau khi công trình hoàn thành để khẳng định tính khả thi về kinh tế - xã hội của dự án.

Đối với phương án đầu tư, Bộ Xây dựng đánh giá việc nghiên cứu toàn tuyến từ điểm kết nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cửa khẩu Ma Lù Thàng là cần thiết nhằm xác định quy mô tổng thể. Tuy nhiên, cơ quan này đề nghị nghiên cứu phương án phân kỳ, trong đó ưu tiên đầu tư đoạn từ Bảo Hà đến thành phố Lai Châu trong giai đoạn 2026-2030 để phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Đoạn từ thành phố Lai Châu đến cửa khẩu Ma Lù Thàng sẽ tiếp tục được nghiên cứu đầu tư khi nhu cầu vận tải tăng và huy động được nguồn vốn phù hợp.

Một nội dung khác được Bộ Xây dựng lưu ý là tối ưu phương án thiết kế. Theo hồ sơ, chi phí xây dựng cầu và hầm của dự án lên tới khoảng 31.356 tỷ đồng, chiếm hơn 70% tổng chi phí xây dựng. Vì vậy, Bộ Xây dựng đề nghị rà soát tổng thể giải pháp thiết kế sơ bộ, so sánh với các phương án điều chỉnh hướng tuyến và trắc dọc để lựa chọn phương án tối ưu, góp phần giảm tổng mức đầu tư.

Theo Bộ Xây dựng, khi được đầu tư, tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sẽ từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực Tây Bắc, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, tăng cường kết nối từ cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến cửa khẩu Ma Lù Thàng, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trước đó, UBND tỉnh Lai Châu đề xuất đầu tư tuyến cao tốc Bảo Hà - Lai Châu theo quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, chiều dài khoảng 163 km, trong đó khoảng 49,5 km đi qua địa phận tỉnh Lào Cai và 113,5 km qua tỉnh Lai Châu. Dự án có điểm đầu kết nối với cao tốc Hà Nội - Lào Cai tại xã Bảo Hà (Lào Cai) và điểm cuối tại khu vực cửa khẩu Ma Lù Thàng, xã Phong Thổ (Lai Châu), với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 63.500 tỷ đồng.