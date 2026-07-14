Các cơ hội chọn lọc vẫn hiện hữu, định giá PE đang ở mức rẻ trên 10 lần

Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu...

SSI Research vừa có cập nhật triển vọng vĩ mô và thị trường chứng khoán trong đó nhấn mạnh yếu tố mùa vụ đang tạo nền tảng thuận lợi, khi dữ liệu lịch sử cho thấy thị trường ghi nhận lợi suất dương trong tháng 7 ở gần 70% số năm kể từ 2011. Dù vậy, áp lực chốt lời sau mùa công bố kết quả kinh doanh có thể khiến biến động ngắn hạn gia tăng trong tháng

Tính đến cuối tháng 6, tín dụng ngân hàng tăng 7,41% từ đầu năm, trong khi tiền gửi chỉ tăng 5,02%, khiến khoảng cách tín dụng – tiền gửi nới rộng so với năm 2025. Đây không phải tình trạng thiếu hụt tín dụng, mà là vấn đề lưu thông.

Xét trên tổng thể, Việt Nam có thanh khoản dồi dào nhưng dòng chảy của lượng thanh khoản đó qua nền kinh tế thực đã chậm lại.

Khía cạnh tài khóa càng củng cố xu hướng này. Thu ngân sách nhà nước nửa đầu năm 2026 tăng 17,4% so với cùng kỳ, trong khi tổng chi gần như đi ngang (+0,1%).

Số dư tiền mặt của khu vực công tích lũy lại ngay cả khi các ngân hàng chịu sức ép về nguồn vốn. Điều này không rút cạn thanh khoản hệ thống ngân hàng một cách trực tiếp, nhưng làm chậm quá trình luân chuyển thanh khoản trở lại nền kinh tế thực cho tới khi chi tiêu tài khóa được triển khai.

Khi giải ngân tăng tốc, dòng tiền chảy đến nhà thầu, nhà cung cấp và người lao động, rồi quay về hệ thống ngân hàng dưới dạng tiền gửi. Khi giải ngân chậm lại, khoảng cách tín dụng – tiền gửi vẫn rộng và nguồn vốn ngoài tiền gửi sẽ lấp vào chỗ trống.

Theo SSI Research, từ những phân tích trên có thể rút ra ba hàm ý chính. Thứ nhất, “van xả” của nền kinh tế lúc này không nằm ở nới lỏng tiền tệ, mà ở khả năng thực thi tài khóa.

Thứ hai, tăng trưởng tiền gửi cần được theo dõi như một chỉ báo then chốt, song hành với tăng trưởng tín dụng. Thứ ba, đầu tư công không chỉ quan trọng với vai trò là động lực tăng trưởng GDP, mà còn như một cơ chế bơm thanh khoản vào hệ thống.

Đây là con đường ngắn nhất để giảm áp lực nguồn vốn, trong bối cảnh lạm phát và tỷ giá đang thu hẹp đáng kể dư địa nới lỏng chính sách trên diện rộng của Ngân hàng Nhà nước.

Với nhà đầu tư, phép thử của nửa cuối năm không phải là Việt Nam có tiền hay không, mà là dòng tiền ấy có luân chuyển đủ nhanh để cùng lúc nâng đỡ cả tăng trưởng lẫn các điều kiện tài chính hay không.

Trong kịch bản cơ sở, tăng trưởng nửa cuối năm 2026 của Việt Nam vẫn duy trì ở mức cao nhưng phụ thuộc nhiều vào năng lực thực thi. GDP cả năm dự kiến đạt 8,5–9,0%, lạm phát được giữ quanh 4,5% và áp lực lên tỷ giá VND vẫn nằm trong tầm kiểm soát.

Kịch bản này giả định xuất khẩu chuyển hóa được một phần, giải ngân đầu tư công tuy chưa đồng đều nhưng đang dần cải thiện, dòng vốn FDI ổn định và không xuất hiện cú sốc lớn từ bên ngoài.

Ở kịch bản lạc quan, lượng nhập khẩu chuyển hóa thành xuất khẩu quý III mạnh hơn, tiến độ giải ngân tăng tốc, tiền gửi phục hồi, thâm hụt thương mại thu hẹp, dự trữ ổn định và lạm phát hạ nhiệt mở ra dư địa để Ngân hàng Nhà nước hỗ trợ vào cuối năm.

Ở kịch bản kém tích cực, nhập khẩu không chuyển hóa được, các khoảng trống nguồn vốn nới rộng, dự trữ chịu áp lực, lạm phát dai dẳng, sức ép tỷ giá gia tăng và tăng trưởng trượt về vùng thấp. Các yếu tố kích hoạt bao gồm đồng USD mạnh lên, cú sốc năng lượng, xuất khẩu suy yếu, giải phóng mặt bằng chậm và giải ngân đầu tư công ở mức thấp.

Trong nửa cuối năm 2026, các chỉ báo cần theo dõi sát bao gồm: mức độ chuyển hóa của xuất khẩu trong quý III, đặc biệt ở nhóm điện tử và máy móc; diễn biến cán cân thương mại hàng tháng; xu hướng dự trữ ngoại hối và chênh lệch giữa tỷ giá thị trường tự do với tỷ giá chính thức;

Nhu cầu ngoại tệ định kỳ của ngân sách quanh các kỳ trả nợ; khoảng cách giữa tăng trưởng tín dụng và tiền gửi, cũng như quỹ đạo tăng trưởng tiền gửi; tiến độ giải ngân theo từng bộ, ngành và địa phương; lạm phát cơ bản cùng áp lực từ nhóm giá do Nhà nước quản lý; các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Và các cột mốc liên quan đến phát triển thị trường vốn, đặc biệt là diễn biến mới liên quan tới tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng, nhu cầu từ nhà đầu tư tổ chức và tiến độ thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước.

Tổng hợp các dữ liệu này sẽ giúp làm rõ mức độ bền vững của đà tăng trưởng hiện tại. Quan trọng hơn, chúng sẽ cho thấy liệu những áp lực đang xuất hiện chỉ là yếu tố ngắn hạn ảnh hưởng đến tỷ giá và lãi suất, hay là dấu hiệu của các khó khăn mang tính cấu trúc có thể tác động đến tăng trưởng trong những năm tới.

Theo SSI Research, thị trường trong tháng 7 có thể được hỗ trợ bởi một số yếu tố: Mục tiêu tăng trưởng GDP cho nửa cuối năm 2026 vẫn ở mức đầy tham vọng khoảng 11,9%, có thể được hỗ trợ bởi việc đẩy nhanh giải ngân đầu tư công sau giai đoạn tương đối chậm trong nửa đầu năm 2026, cùng với các biện pháp hỗ trợ nhằm thúc đẩy tiêu dùng như việc tăng 8% lương cơ sở đối với khu vực công có hiệu lực từ tháng 7.

Định giá vẫn ở mức hỗ trợ, với P/E dự phóng năm 2026 ở mức trên 10 lần, cho thấy các cơ hội chọn lọc vẫn còn hiện hữu bất chấp diễn biến tăng mạnh trước đó của chỉ số.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận được kỳ vọng duy trì mạnh mẽ trong Q2/2026, nhờ tăng trưởng trên diện rộng ở các nhóm ngành chủ chốt, bao gồm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, cao su và F&B. Mặt khác, lợi nhuận của các nhóm ngành liên quan đến hàng hóa cơ bản như phân bón hay dầu khí ở khâu trung nguồn có thể chịu áp lực trích lập dự phòng hàng tồn kho sau đợt điều chỉnh mạnh gần đây của giá dầu.

"Yếu tố mùa vụ đang tạo nền tảng thuận lợi, khi dữ liệu lịch sử cho thấy thị trường ghi nhận lợi suất dương trong tháng 7 ở gần 70% số năm kể từ 2011. Dù vậy, áp lực chốt lời sau mùa công bố kết quả kinh doanh có thể khiến biến động ngắn hạn gia tăng trong tháng", SSI Research nhấn mạnh.