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Đua cắt lỗ, thanh khoản cao nhất 20 phiên, VN-Index về sát 1800 điểm

K Kim Phong

Xung đột Trung Đông tiếp tục nóng lên với các cuộc không kích mới đẩy giá dầu tăng mạnh sáng nay khiến thị trường chứng khoán tiếp tục lo lắng. Áp lực cắt lỗ khiến thanh khoản HoSE tăng vọt 68%, lên cao nhất 20 phiên.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới điểm số và tâm lý chung.
Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đang ảnh hưởng mạnh mẽ tới điểm số và tâm lý chung.

VN-Index chốt phiên sáng giảm mạnh 1,47% tương đương mất 26,83 điểm. Độ rộng cực tệ với 53 mã tăng/255 mã giảm, trong đó 51% số cổ phiếu có giao dịch sụt giảm quá 1%.

Điểm nhấn sáng nay là thanh khoản. Từ mặt bằng khớp lệnh các phiên sáng trong ngưỡng 5.000-6.000 tỷ sàn HoSE, sáng nay giao dịch vọt lên xấp xỉ 8.010 tỷ đồng chưa tính thỏa thuận. Mức gia tăng thanh khoản này kết hợp với diễn biến giá suy yếu dần trong phiên và độ rộng cực hẹp xác nhận bên bán hoàn toàn khống chế tình hình. Chỉ riêng số lượng cổ phiếu giảm giá trên 2% đã khoảng 75 mã với rất nhiều mã khớp hàng trăm tỷ đồng.

Nhóm blue-chips cũng đang rất yếu, chỉ số VN30-Index giảm 1,25% với 3 mã tăng và 27 mã giảm, trong đó 20 mã giảm quá 1%. Nhóm trụ hàng đầu cũng giảm sâu: VIC giảm 1,48%, VHM giảm 2,99%, VCB giảm 1,82%, BID giảm 1,71%, CTG giảm 2,23%, TCB giảm 1,7%, VPB giảm 2,25%, MBB giảm 1,01%, HPG giảm 1,09%.

Tỏa sáng hiếm hoi trên bảng điện sáng nay là các mã dầu khí. Giá dầu tăng đang là lực đỡ chính, cộng với biên độ điều chỉnh kéo dài trước đó khiến giá nhóm này trở nên “vừa mắt” hơn. BSR tăng 1,37%, GAS tăng 0,93%, OIL tăng 5,9%, PVC tăng 2,4%, PTV tăng 1,9%. Tuy nhiên PLX, PVD, PVT vẫn đang đỏ.

Phản ứng của thị trường sáng nay rất kém, ngay khi vào phiên giao dịch đã giảm áp đảo. Tuy chỉ số ban đầu chưa giảm sâu vì các trụ còn neo giá gần tham chiếu, thậm chí VIC còn có lúc xanh (tăng nhẹ 0,27%), nhưng độ rộng lúc 9h30 độ rộng cũng chỉ là 56 mã tăng/166 mã giảm. Đến 10h30 độ rộng còn 53 mã tăng/236 mã giảm và kết phiên sáng là 53 mã tăng/255 mã giảm. Thanh khoản cũng ghi nhận tăng nhanh ở các mức giá thấp dần, xác nhận có một đợt bán tháo.

Diễn biến VN-Index sáng nay.
Diễn biến VN-Index sáng nay.

Thanh khoản của 177 cổ phiếu yếu nhất sàn HoSE (giảm quá 1%) chiếm tới 78,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn này. Tròn 20 cổ phiếu giao dịch vượt ngưỡng trăm tỷ đồng, tập trung nhiều trong rổ VN30 như VIC, SHB, SSI, VHM, TCB, VPB, HPG, CTG đều trên 200 tỷ. Ngoài ra có VIX giảm 4,21%, VND giảm 3,33%, PNJ giảm 4,72%, VCI giảm 2,86%, GEX giảm 1,5%, EIB giảm 1,77%.

Ở phía tăng giá, ngoài dầu khí thì không có cổ phiếu này đáng kể. Giao dịch lẻ tẻ nhờ thanh khoản nhỏ không thực sự thể hiện sức mạnh. DIG tăng 2,03%, TNI tăng 6,85%, ABS tăng 6,95%, TCO tăng 4,13% là các cổ phiếu hiếm hoi có thanh khoản trên 1 tỷ đồng.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn đang bán ròng khá mạnh trong bối cảnh bán tháo chung. Giá trị ròng khoảng -375,3 tỷ đồng. Các mã bị rút vốn mạnh nhất là CTG -71,1 tỷ, VPB -63,2 tỷ, FPT -61,7 tỷ, VCB -47,3 tỷ, SSI -45,9 tỷ, VHM -35,6 tỷ. Phía mua ròng có GMD +41,9 tỷ, MBB +31,1 tỷ, VIC +28,5 tỷ, HDB +25,8 tỷ.

VN-Index mất 26,83 điểm sáng nay và rơi xuống 1801,51 điểm tương đương vùng đáy ngắn hạn hồi đầu tháng 6 vừa qua. Vùng quanh 1800 điểm được coi là ngưỡng hỗ trợ tâm lý nhờ số tròn và đã một lần phát huy tác dụng. Lần này sức ép từ các blue-chips có phần mạnh hơn vì ở nhịp hồi tháng 6, chỉ có VIC, VHM là mạnh trong khi cổ phiếu ngân hàng kém.

Thống kê diễn biến giá sáng nay cũng cho thấy trạng thái khống chế vượt trội của bên bán: Hơn 61% số cổ phiếu đang phải chốt ở giá thấp nhất phiên hoặc có dư bán trên giá thấp nhất 1 bước giá. Việc chỉ số mất hàng chục điểm – dù phần nhiều do sức ép của trụ - thì vẫn tạo nỗi sợ hãi nhất định.

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