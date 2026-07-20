Chứng khoán Kafi lãi trước thuế gần 370 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2026, tăng 155%

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi (Kafi) công bố lợi nhuận trước thuế lên gần 370 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này được ghi nhận trong giai đoạn doanh nghiệp chính thức trở thành công ty đại chúng và chuẩn bị cho kế hoạch chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Chứng khoán Kafi vừa chính thức trở thành Công ty đại chúng vào 6/7/2026. Ảnh: Kafi.

Theo số liệu kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, Kafi ghi nhận doanh thu hoạt động tăng 104% so với cùng kỳ. Động lực đến từ cả ba hoạt động cốt lõi. Lãi từ các khoản cho vay tăng 79% theo đà mở rộng dư nợ cho vay ký quỹ. Doanh thu môi giới tăng 41%, cùng nhịp với nền tảng khách hàng được mở rộngmạnh mẽ trong 12 tháng qua.

Doanh thu tự doanh tăng 122% so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả từ hoạt động đầu tư và quản lý danh mục tài sản chất lượng cao. Trong bối cảnh đó, chi phí hoạt động kinh doanh tiếp tục được kiểm soát hiệu quả, tổng chi phí của Kafi tăng 96% so với cùng kỳ, thấp hơn nhịp tăng của doanh thu. Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đạt gần 370 tỷ đồng, tăng 155% so với cùng kỳ.

Biểu đồ lợi nhuận trước thuế và tốc độ tăng trưởng kép của Kafi.

Ông Trịnh Thanh Cần, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc Kafi, cho biết: “Kết quả 6 tháng đầu năm cho thấy Kafi đang chuyển từ giai đoạn đầu tư xây dựng nền tảng sang khai thác hiệu quả các năng lực đã hình thành. Điều quan trọng không chỉ là tăng trưởng nhanh, mà là doanh thu, lợi nhuận và quy mô khách hàng cùng được cải thiện trên một nền tảng tài chính an toàn.”

DƯ ĐỊA TĂNG TRƯỞNG MARGIN RỘNG MỞ

Tại ngày 30/6/2026, dư nợ margin của Kafi đạt gần 11.700 tỷ đồng, tăng khoảng 33% so với cùng kỳ. Tỷ lệ dư nợ margin trên vốn chủ sở hữu ở mức khoảng 140%, cho thấy công ty vẫn còn dư địa mở rộng quy mô cho vay trong khuôn khổ an toàn hiện hành.

Số lượng tài khoản khách hàng đạt gần 425.000, tăng 57% chỉ sau 6 tháng. Tổng tài sản duy trì ở mức hơn 26.100 tỷ đồng, đưa Kafi vào nhóm công ty chứng khoán có quy mô lớn trên thị trường.

Tỷ lệ an toàn tài chính đạt 437%, cao gấp 2,4 lần ngưỡng quy định 180%. Chỉ số này tạo bộ đệm cần thiết để Kafi cân bằng giữa mục tiêu gia tăng quy mô và yêu cầu kiểm soát rủi ro.

TIẾP TỤC MỞ RỘNG HỆ SINH THÁI SẢN PHẨM

Song song với kết quả kinh doanh, Kafi tiếp tục làm mới hệ sinh thái sản phẩm với các giải pháp đầu tư dành cho khách hàng cá nhân.

Cuối tháng 6, doanh nghiệp phát hành thêm 30 mã chứng quyền có bảo đảm dựa trên 15 cổ phiếu cơ sở thuộc nhóm vốn hóa lớn, qua đó gia tăng lựa chọn cho nhà đầu tư quan tâm đến sản phẩm có đòn bẩy.

Trên nền tảng Kafi X, công ty phát triển Stable Bond dành cho nhu cầu đầu tư trái phiếu niêm yết và Smart Portfolio dành cho khách hàng muốn đầu tư theo danh mục được xây dựng, quản lý và tái cân bằng theo nguyên tắc định trước.

Định hướng sản phẩm của Kafi tập trung vào khả năng ứng dụng thực tế, đơn giản hóa trải nghiệm và hỗ trợ nhà đầu tư quản lý tài sản thuận tiện hơn.

HƯỚNG ĐẾN GIAI ĐOẠN TĂNG TRƯỞNG MỚI

Ngày 06/7/2026, Kafi chính thức trở thành công ty đại chúng theo Công văn số 6235/UBCK-QLKD ngày 6/7/2026 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Cột mốc này ghi nhận bước phát triển mới của Kafi trong quá trình hoàn thiện nền tảng quản trị và nâng cao sự hiện diện trên thị trường vốn.

Với đà tăng trưởng nửa đầu năm cùng dư địa từ kế hoạch tăng vốn, Kafi bước vào nửa cuối năm 2026 - năm bản lề trong hành trình "Kafi 2.0" tập trung hoàn thiện kế hoạch chào bán và lộ trình niêm yết, đồng thời nâng chuẩn quản trị, mở rộng tệp khách hàng và gia tăng năng lực phục vụ trên nền tảng số. Kafi đặt mục tiêu phát triển theo hướng bền vững, từng bước hiện thực hóa định vị nền tảng công nghệ quản trị tài sản toàn diện dành cho nhà đầu tư Việt Nam.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Kafi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính – chứng khoán, định hướng phát triển trở thành nền tảng công nghệ quản trị tài sản toàn diện dành cho nhà đầu tư.

Sau giai đoạn tái cấu trúc toàn diện từ năm 2022, Kafi đã có những bước tăng trưởng vượt bậc và dần khẳng định vị thế trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Năm 2025, Kafi cũng nhiều lần được vinh danh với các giải thưởng quốc tế danh giá như Doanh nghiệp xuất sắc châu Á (APEA 2025), Thương hiệu truyền cảm hứng châu Á (APEA 2025),…

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