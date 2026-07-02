Chứng khoán Mỹ đuối sức phiên đầu tháng, dầu tụt giá sau tin tốt về đàm phán Mỹ - Iran

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (1/7), khi cổ phiếu chip lại bị bán mạnh và trong lúc nhà đầu tư chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Giá dầu thô giảm sau khi có tin đàm phán giữa Mỹ và Iran đang diễn ra tích cực ở Qatar.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones mất 13,96 điểm, tương đương giảm 0,03%, còn 52.305,24 điểm. Chỉ số đã lập kỷ lục nội phiên mới, nhưng thoái lui vào cuối phiên do cổ phiếu Caterpillar sụt 7%.

Chỉ số S&P 500 giảm 0,22%, chốt ở mức 7.483,23 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 0,66%, còn 26.040,03 điểm.

Cổ phiếu chip là nhóm bị bán nhiều nhất trong phiên này, do nhiều nhà đầu tư chốt lời sau khi nhóm này đã tăng hơn 80% từ đầu năm tới nay. Lực bán mạnh khiến Micron “bốc hơi” hơn 10%, dù cổ phiếu này vẫn tăng hơn 260% từ đầu năm. Cổ phiếu Sandisk cũng giảm hơn 10% nhưng vẫn tăng hơn 750% từ đầu năm. Nvidia và Broadcom ghi nhận mức giảm tương ứng 1% và 2%.

Theo nhận định của ông Jeff Kilburg, nhà sáng lập kiêm CEO của công ty KKM Financial, sang quý 3, các nhà giao dịch tiếp tục dịch chuyển vốn bằng cách chốt lời ở các cổ phiếu tăng trưởng như cổ phiếu chip để mua các cổ phiếu giá trị. “Điều này rất lành mạnh và cho thấy sự mở rộng phạm vi tăng điểm khi xu hướng giá lên của thị trường bước sang năm thứ tư liên tiếp”, ông Kilburg nói với hãng tin CNBC.

Một số cổ phiếu công nghệ vốn hóa lớn ghi nhận mức tăng mạnh trong phiên này, giữ vai trò trụ đỡ cho các chỉ số. Meta Platforms tăng gần 9% sau khi công ty tuyên bố sẽ mở bộ phận đám mây và bán năng lực điện toán dôi dư - một bước đi có thể tăng lợi nhuận của công ty. Cổ phiếu Microsoft và Apple tăng tương ứng 3% và 2%.

Bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tại Sintra, Bồ Đào Nha của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh giúp giải tỏa một chút nỗi lo của nhà đầu tư về triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn. Ông Warsh nói kỳ vọng lạm phát và rủi ro lạm phát ở Mỹ đã giảm xuống trong những tuần gần đây. Dù vậy, ông tái khẳng định cam kết của Fed về việc đưa tốc độ lạm phát về mục tiêu 2% và cho rằng giá cả ở thời điểm hiện tại “vẫn còn quá cao”.

Trước đó cùng ngày, báo cáo hàng tháng của ADP cho thấy khu vực kinh tế tư nhân của Mỹ tạo được 98.000 công việc mới trong tháng 6, ít hơn so với con số dự báo là 118.000 công việc mới.

Giới đầu tư cho rằng với một thị trường lao động yếu hơn dự báo và áp lực lạm phát dịu đi, sức ép đòi hỏi Fed tăng lãi suất sẽ giảm bớt. Sau báo cáo của ADP và phát biểu của Chủ tịch Fed, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đặt cược khả năng 65% Fed tăng lãi suất với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tháng 9, giảm nhẹ từ mức 67% của phiên ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Tuy nhiên, nhà đầu tư vẫn đang hướng sự quan tâm tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày 2/7.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London giảm 1,9%, đóng cửa ở mức 71,57 USD/thùng, còn giá dầu thô WTI giao sau tại New York giảm 1,3%, chốt ở mức 68,58 USD/thùng.

Trước phiên này, giá dầu Brent đã giảm 21% trong tháng 6, đánh dấu tháng giảm mạnh nhất kể từ tháng 3/2020. Giá dầu WTI giảm 20% trong tháng 6, mức giảm lớn nhất trong một tháng của loại dầu này kể từ cuối năm 2021.

Dầu trượt giá trong phiên đầu tháng sau khi Tổng thống Donald Trump nói đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran đang diễn ra tích cực ở Qatar. “Chủ đề phi hạt nhân hóa Iran đang được thảo luận tích cực. Các cuộc gặp đang diễn ra rất tốt đẹp, và chúng ta hãy chờ xem”, ông Trump nói với các nhà báo.

Ông Jared Kushner, con rể kiêm cố vấn của Tổng thống Trump, cùng đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã đến thủ đô Doha của Qatar vào ngày thứ Ba để tiến hành các cuộc đàm phán gián tiếp với Iran. Một người phát ngôn chính phủ Qatar cho biết các đặc phái viên Mỹ đang làm việc với các bên trung gian chứ không trực tiếp thảo luận với phía Iran.

Các cuộc đàm phán tại Qatar diễn ra sau khi những cuộc đụng độ mới giữa Mỹ và Iran vào cuối tuần qua đe dọa phá vỡ thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày giữa hai nước. Tehran đã nổ súng vào hai tàu thương mại, và Mỹ đã tấn công các mục tiêu tại Iran để đáp trả.

Theo các chiến lược gia Warren Patterson và Ewa Manthey của ngân hàng ING, thị trường dầu mỏ vẫn đang giữ cái nhìn lạc quan về khả năng phục hồi nguồn cung dầu từ Trung Đông bất chấp những căng thẳng leo thang gần đây giữa Mỹ và Iran. Trong một báo cáo công bố ngày thứ Tư, họ nhận định rằng hoạt động di chuyển của các tàu chở dầu tại eo biển Hormuz vẫn ở mức hạn chế.

"Phải thừa nhận rằng lưu lượng tàu chở dầu đi vào khu vực này đã tăng nhẹ, cho thấy các chủ tàu đang ngày càng tự tin hơn khi đưa tàu vào Vịnh Ba Tư. Nếu xu hướng này gia tăng, điều đó sẽ thách thức nhận định của chúng tôi rằng giá dầu sẽ tăng so với mức hiện tại”, báo cáo viết.