Đồng yên lập đáy mới, nhà đầu tư “nín thở” trước khả năng Nhật Bản can thiệp tỷ giá

Trong lúc đồng USD được hỗ trợ bởi một cú tăng mạnh của lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, đồng yên Nhật Bản tiếp tục lập đáy mới của 40 năm vào sáng nay (1/7)...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Trước thời điểm Mỹ công bố báo cáo việc làm quan trọng, nhà đầu tư đang gia tăng đặt cược vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất, đồng thời cảnh giác với khả năng nhà chức trách Nhật Bản có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối.

Vào đầu giờ phiên giao dịch sáng nay tại thị trường châu Á, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác tăng hơn 0,1% so với đóng cửa phiên ngày hôm trước, đạt hơn 101,3 điểm. Tuần trước, chỉ số này có lúc đạt 101,8 điểm, cao nhất trong 13 tháng.

Tỷ giá của USD so với yên có lúc đạt 162,77 yên/USD vào đầu giờ sáng nay. Đây là mức thấp nhất của đồng yên kể từ năm 1986, thấp hơn mức tỷ giá mà ở đó Bộ Tài chính Nhật Bản đã tiến hành đợt can thiệp vào cuối tháng 4, đầu tháng 5 để vực dậy đồng nội tệ.

“Chúng tôi tin rằng Nhật Bản sắp có hành động. Tỷ giá yên đang ở mức rất quan trọng mà Bộ Tài chính Nhật Bản có thể phải can thiệp để bảo vệ uy tín của đồng tiền”, chiến lược gia trưởng Chidu Narayanan của ngân hàng Wells Fargo nhận định với hãng tin Reuters.

Thị trường cho rằng kỳ nghỉ Quốc khánh của Mỹ vào ngày thứ Sáu tuần này có thể sẽ là một cơ hội để Tokyo can thiệp tỷ giá bằng cách dùng ngoại tệ để mua vào đồng yên. Điều kiện thanh khoản thấp trong kỳ nghỉ có thể sẽ giúp khuếch đại hiệu ứng của bất kỳ hành động can thiệp nào.

Về phần mình, đồng USD hiện đang được hỗ trợ bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh trong phiên 30/6.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, lên mức 4,441%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - nhạy cảm nhất với kỳ vọng lãi suất - tăng hơn 4 điểm cơ bản lên 4,152%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 6 điểm cơ bản, lên 4,929%.

Trái phiếu kho bạc Mỹ bị bán mạnh do nhà đầu tư đặt cược cao vào khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian tới. Xác suất này gia tăng trước khi các báo cáo việc làm quan trọng được công bố.

Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 vào ngày thứ Năm (2/7). Trước đó, vào ngày thứ Tư, công ty dịch vụ tuyển dụng ADP sẽ công bố báo cáo việc làm khu vực tư nhân tháng 6.

Theo dự báo của các nhà kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát, báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 6 của Mỹ sẽ cho thấy nền kinh tế có 110.000 việc làm mới trong tháng và tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,3%.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 67% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

“Tất cả các số liệu kinh tế gần đây và cả quan điểm của Fed đều cho thấy thị trường lao động Mỹ vẫn vững vàng. Và như vậy, xét về nhiệm vụ kép của Fed, thị trường lao động hiện tại không phát đi tín hiệu về sự cần thiết phải giảm lãi suất”, chiến lược gia trưởng Ray Attril của ngân hàng National Australia Bank nhận xét.

Còn theo chiến lược gia Prashant Newnaha của ngân hàng đầu tư TD Securities, với Fed tỏ lập trường cứng rắn, lạm phát ở Mỹ còn cao hơn nhiều so với mục tiêu, và các số liệu kinh tế Mỹ tiếp tục mạnh hơn dự báo, khả năng Fed giữ nguyên lãi suất đang giảm xuống, nhường chỗ cho khả năng Fed tăng lãi suất.

“Đồng USD đã mạnh lên từ sau cuộc họp gần đây của Fed, được hỗ trợ bởi khoảng cách về tăng trưởng giữa Mỹ và các nền kinh tế lớn khác. Khoảng cách này được khuếch đại bởi sự tăng giá của dầu thô. Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy sự vượt trội, nhất là so với khu vực eurozone, nơi các chỉ số tăng trưởng đang yếu đi”, chiến lược gia James Lord của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhấn mạnh.

Chỉ số Dollar Index đã tăng gần 1,7% trong tháng 6 và tăng hơn 1,5% trong quý 2 vừa qua.

Theo ông Lord, xu hướng tăng điểm của thị trường chứng khoán Mỹ, nhờ lạc quan về trí tuệ nhân tạo (AI), cũng có tác dụng thúc đẩy USD tăng giá vì dòng vốn đầu tư chảy mạnh vào Mỹ “củng cố kịch bản về sự vượt trội của kinh tế Mỹ”.

Phát biểu ngày 30/6, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack nói vẫn có khả năng bà ủng hộ tăng lãi suất nếu áp lực lạm phát không dịu đi.

Tuy nhiên, Morgan Stanley cho rằng thị trường có thể đang định giá cao quá mức khả năng Fed tăng lãi suất. “Chúng tôi cho rằng lạm phát ở Mỹ sẽ thấp hơn so với dự báo của Fed, do đó giảm khả năng Fed tăng lãi suất”, ông Lord nói.

Trở lại với tỷ giá đồng yên, chênh lệch lãi suất giữa Mỹ và Nhật Bản vẫn là nguồn áp lực mất giá chính. Dù Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) đã tăng lãi suất gần đây, lãi suất chính sách của nước này vẫn thấp hơn nhiều so với lãi suất của Mỹ. Chênh lệch đó khuyến khích giao dịch “carry-trade” mà trong đó nhà đầu tư vay yên để đầu tư vào các đồng tiền có lợi suất cao hơn.

Trong quý 2, USD đã tăng giá gần 2,5% so với yên, đánh giá quý tăng thứ tư liên tiếp, chuỗi dài nhất trong 4 năm qua.

Đợt can thiệp tỷ giá gần 73 tỷ USD của Nhật Bản hồi tháng 4-5 đến nay không còn tác dụng hỗ trợ đồng yên.

“Chúng tôi cho rằng Nhật Bản sẽ lại can thiệp, nhưng do đợt can thiệp trước không đảo ngược được sự mất giá của yên, nên họ có thể lưỡng lự hơn một chút”, nhà phân tích cấp cao Lee Hardman của ngân hàng MUFG nhận xét với Reuters.