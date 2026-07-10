Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ cổ phiếu chip hồi phục, giá dầu giảm

Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/7), khi cổ phiếu chip được mua mạnh trở lại sau nhiều phiên bán tháo liên tiếp và giá dầu xuống thang...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC.

Diễn biến phiên này cho thấy thị trường đang cố gắng duy trì xu hướng giá lên giữa lúc căng thẳng giữa Mỹ và Iran nóng trở lại.

Lúc đóng cửa, chỉ số Nasdaq tăng 1,3%, đạt 26.206,89 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,81%, đạt 7.543,64 điểm. Chỉ số Dow Jones tăng 0,27%, đạt 52.487,41 điểm.

Quỹ chuyên cổ phiếu chip VanEck Semiconductor ETF tăng 2,5%, dẫn đầu là mức tăng 4,5% của cổ phiếu Micron. Hai cổ phiếu chip hàng đầu khác là Sandisk và Applied Materials ghi nhận mức tăng tương ứng 7,6% và 3,2%.

Ngày thứ Năm, lực lượng Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ quân sự của Mỹ ở các nước Vùng Vịnh. Trước đó cùng ngày, Mỹ đã không kích vào các tỉnh duyên hải miền Nam và các tỉnh miền Đông của Iran.

Xung đột nóng lên khiến lưu lượng tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz giảm nhanh. Giám đốc nghiên cứu Matt Smith của công ty dữ liệu vận tải biển Kpler tiết lộ với hãng tin CNBC rằng trong ngày thứ Tư (8/7) chỉ có 13 tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, so với bình quân 33 tàu mỗi ngày trong 1 tuần trước đó.

Tuy nhiên, giá dầu thô giảm khoảng 2% trong phiên ngày thứ Năm do lo ngại lạm phát và các khó khăn kinh tế khác có thể gây áp lực lên nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu.

Dầu cũng giảm giá sau khi Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đã liên lạc với Mỹ để đề xuất một thỏa thuận. Trang tin MS NOW dẫn nguồn tin là quan chức Qatar và Pakistan, hai nước trung gian đàm phán, cho biết các nhà trung gian đang làm việc tích cực để đưa Washington và Tehran quay trở lại bàn đàm phán.

Giá dầu Brent giao sau tại London giảm 2,2%, chốt ở mức 76,3 USD/thùng. Giá dầu WTI giảm 2%, còn 72,08 USD/thùng. Trước đó, giá dầu Brent đã tăng 5% trong phiên ngày thứ Tư.

“Áp lực lạm phát đang cao và sự bất định vẫn còn lớn. Xung đột có thể sớm kết thúc nhưng cũng có thể leo thang. Không ai có thể đoán định. Bởi vậy, sự đa dạng hóa trong danh mục là điều cần thiết”, Giám đốc đầu tư Megan Horneman của công ty Verdence nhận xét với CNBC.

Bà Horneman tin rằng thị trường sẽ còn biến động trong ngắn hạn vì nhà đầu tư đã “có một chút miễn nhiễm” và kiểu “leo thang rồi lại xuống thang” của cuộc xung đột này ở Vùng Vịnh. Bà cũng cho rằng mức giá cổ phiếu ở Phố Wall hiện nay có thể chưa phản ánh đầy đủ khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần trong nửa cuối năm 2026.

“Trong thời gian còn lại của năm, lạm phát sẽ là một vấn đề”, bà nhấn mạnh và chỉ ra rằng vấn đề không chỉ nằm ở giá dầu, mà còn là ở làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Theo vị Giám đốc đầu tư này, AI có thể mang lại hiệu ứng giảm lạm phát trong dài hạn nhưng “trong ngắn hạn, tất cả những khoản đầu tư này, tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, và nhu cầu tiêu dùng duy trì sẽ gây ra lạm phát”.

Các cổ phiếu liên quan tới AI, nhất là cổ phiếu chip, đã biến động mạnh trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về sự bền vững của xu hướng giá lên đã đưa các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tiếp lập kỷ lục trong năm nay.

“Thị trường giá lên này đang phụ thuộc vào cổ phiếu AI. Xu hướng tăng đang bắt đầu được mở rộng một chút, nhưng mối lo về lãi suất và giá dầu vẫn còn đó, cùng với sự bùng phát trở lại của căng thẳng ở Trung Đông. Tất cả đang đặt ra rủi ro đối với thị trường giá lên”, chiến lược gia Ross Mayfield của ngân hàng đầu tư Baird nói với hãng tin Reuters.