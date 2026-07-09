Dow Jones lao dốc khi giá dầu nhảy hơn 5% do căng thẳng ở Vùng Vịnh

“Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã làm đứt gãy sự tự mãn gần đây của thị trường, khiến nhà đầu tư phải đánh giá lại về rủi ro địa chính trị"...

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (8/7) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones sụt giảm mạnh vì những diễn biến căng thẳng mới nhất giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu thô tăng cao. Cổ phiếu chip phục hồi giúp Nasdaq có một phiên “ngược dòng”.

Lúc đóng cửa, Dow Jones mất 576,76 điểm, tương đương giảm 1,09%, còn 52.348,39 điểm. Chỉ số S&P 500 trượt 0,28%, còn 7.482,71 điểm. Nasdaq tăng 0,2%, đạt 25.870,65 điểm.

Giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London tăng 5,2%, đóng cửa ở mức 78,02 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 4,4%, chốt ở mức 73,52 USD/thùng. Từ phiên ngày thứ Ba, giá dầu thô đã tăng mạnh vì thỏa thuận hòa bình tạm thời giữa Mỹ và Iran trở nên mong manh.

Vào chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết lực lượng của nước này đã tiến hành một đợt tấn công mới nhằm vào Iran để đáp trả việc Tehran tấn công các tàu thương mại tại hoặc gần eo biển Hormuz. "Mỹ quy trách nhiệm cho Iran về các hành động gây hấn vô cớ gần đây nhắm vào tàu thương mại và thủy thủ đoàn dân sự đang tự do di chuyển trên tuyến đường thủy quốc tế huyết mạch”, CENTCOM nói trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Đợt tấn công mới nhất này diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổng thống Trump cho biết ông có thể không còn hứng thú với việc cố gắng đạt được thỏa thuận với Iran. Trước đó cùng ngày, ông Trump tuyên bố thỏa thuận ngừng bắn sơ bộ giữa Mỹ và Iran coi như đã "chấm dứt" do tình trạng thù địch tái diễn tại eo biển Hormuz, đồng thời cho biết ông có thể ra lệnh thực hiện thêm các cuộc tấn công quân sự.

"Tôi không chắc mình muốn đạt được thỏa thuận với họ. Chúng ta có thể chơi trò đấu trí, nhưng tôi không chắc mình muốn đạt được thỏa thuận”, ông Trump nói trong cuộc họp báo tại Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ - nơi ông đến để tham dự hội nghị thượng đỉnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Cổ phiếu năng lượng tăng mạnh theo giá dầu, trở thành một trụ đỡ quan trọng giúp các chỉ số tránh được mức giảm sâu hơn. ConocoPhillips tăng 2%, Chevron tăng 1% và Marathon Petroleum tăng 5%.

Trái lại, cổ phiếu hàng tiêu dùng sụt giảm do nhà đầu tư lo ngại giá dầu tăng sẽ khiến người tiêu dùng thắt chặt chi tiêu. Home Depot giảm 2%, McDonald’s giảm hơn 1%, Booking Holdings mất 4%.

Cổ phiếu chip phục hồi là động lực giúp Nasdaq chốt phiên trong sắc xanh, trái ngược với hai chỉ số chính còn lại. Quỹ VanEck Semiconductor ETF tăng khoảng 2%, nhưng vẫn đang thấp hơn khoảng 12% so với mức đỉnh gần nhất.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tuần trở lại đây. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

“Căng thẳng gia tăng ở Trung Đông đã làm đứt gãy sự tự mãn gần đây của thị trường, khiến nhà đầu tư phải đánh giá lại về rủi ro địa chính trị sau mấy tuần tin tưởng rằng tiến trình giảm căng thẳng sẽ diễn ra trơn tru. Các cuộc tấn công mới nhất nhắc nhở nhà đầu tư rằng dù có thỏa thuận ngừng bắn tạm thời, một thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa Mỹ và Iran vẫn còn xa vời. Thị trường đã thoải mái với niềm tin rằng xung đột sẽ dần tan, nhưng các diễn biến vừa rồi cho thấy niềm tin đó là không chính xác”, nhà phân tích cấp cao Daniela Hathorn của trang Capital.com nhận xét trong một báo cáo.

Biên bản cuộc họp tháng 6 của Fed, được công bố vào ngày thứ Tư, cho thấy các nhà hoạch định chính sách tiền tệ lo ngại về sự gia tăng của áp lực lạm phát và nghĩ đến việc phải tăng lãi suất. Trong đó, một số thành viên tham dự cuộc họp nhận thấy khả năng phải sớm tăng lãi suất.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng 69% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, tăng từ mức 62% của phiên ngày hôm trước.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ không có phản ứng mạnh với biên bản cuộc họp Fed, nhưng triển vọng lãi suất tăng được phản ánh rõ rệt trên thị trường trái phiếu kho bạc Mỹ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm - lãi suất tham chiếu cho các khoản vay thế chấp nhà, mua xe và thẻ tín dụng ở Mỹ - tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên mức 4,571%.

Lợi suất của kỳ hạn 2 năm - thường bám sát các quyết định lãi suất của Fed - tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 4,206%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm - thường dịch chuyển theo các sự kiện địa chính trị - tăng hơn 2 điểm cơ bản, lên 5,069%.