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Cơ hội vàng từ Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng

N Ngô Anh Văn

Việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là câu chuyện xây dựng một thiết chế tài chính mới mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tạo lập các kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế. Trong bối cảnh dư địa của các kênh huy động vốn truyền thống ngày càng hạn chế, việc phát triển các động lực tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế số, tài sản số và thị trường vốn hiện đại là cần thiết.

TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn
TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn
Toàn cảnh hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn

Sáng 30/06, tại Đà Nẵng, Tạp chí Đầu tư Tài chính - VietnamFinance (Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam - VFCA) phối hợp với Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP. Đà Nẵng (VIFC-DN) tổ chức Hội thảo “VIFC-DN: Kiến tạo thể chế - Định hình dòng vốn thế hệ mới”.

Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên và đẩy mạnh xây dựng các động lực tăng trưởng mới, việc phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Đà Nẵng (VIFC-DN) được xem là một trong những nhiệm vụ chiến lược nhằm nâng cao năng lực huy động nguồn lực tài chính và gia tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Hội thảo có sự tham gia của nhiều lãnh đạo, chuyên gia kinh tế, nhà khoa học, doanh nghiệp và các định chế tài chính để thảo luận về những vấn đề then chốt trong quá trình xây dựng VIFC-DN, từ thiết kế thể chế, phát triển các sản phẩm tài chính đặc thù đến xây dựng hệ sinh thái fintech, blockchain, tài sản số, quản lý gia sản, tài chính thương mại, tín chỉ carbon và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Phát biểu khai mạc tại hội thảo, TS Lê Minh Nghĩa, Chủ tịch Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam, đã nhấn mạnh về mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2026 và bình quân giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10% trở lên. Ông Nghĩa cho rằng đây là một tham vọng lớn, đòi hỏi sự bứt phá về thể chế và nguồn lực. Riêng với Đà Nẵng, Chính phủ đã yêu cầu thành phố phấn đấu tăng trưởng GRDP từ 11% trở lên trong năm 2026. Đây là áp lực lớn, nhưng cũng là cơ hội lớn bởi Chiến lược tài chính đến năm 2030 vừa được điều chỉnh đã xác định rõ Trung tâm tài chính quốc tế và khu thương mại tự do là công cụ chiến lược để Đà Nẵng tăng tốc thu hút các dòng vốn đầu tư gián tiếp, các quỹ đầu tư quốc tế, cũng như phát triển thị trường tín chỉ carbon và các sản phẩm tài chính hiện đại.

TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, phát biểu tại hội thảo.
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, phát biểu tại hội thảo.

Trình bày tham luận về định hướng phát triển VIFC-DN, TS. Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, đã chỉ ra rằng việc hình thành Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là câu chuyện xây dựng một thiết chế tài chính mới mà còn là giải pháp quan trọng nhằm tạo lập các kênh dẫn vốn mới cho nền kinh tế. Ông nhấn mạnh rằng trong bối cảnh dư địa của các kênh huy động vốn truyền thống ngày càng hạn chế, việc phát triển các động lực tăng trưởng mới dựa trên đổi mới sáng tạo, kinh tế số, tài sản số và thị trường vốn hiện đại là cần thiết.

Tái khẳng định việc xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đã được Đảng và Nhà nước xác định là một trong những nhiệm vụ chiến lược, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, cho rằng đây không chỉ là bước đi nhằm đa dạng hóa các kênh tài chính, thu hút đầu tư quốc tế mà còn góp phần hình thành các cơ chế huy động vốn mới cho tăng trưởng kinh tế bên cạnh hệ thống ngân hàng và thị trường vốn truyền thống.

Ông Kevin Bruce Iwanaga, Trưởng ban Chiến lược và Tổng hợp - Cơ quan điều hành VIFC-DN, chia sẻ tại hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn
Ông Kevin Bruce Iwanaga, Trưởng ban Chiến lược và Tổng hợp - Cơ quan điều hành VIFC-DN, chia sẻ tại hội thảo. Ảnh Ngô Anh Văn

Từ góc nhìn quốc tế, ông Kevin Bruce Iwanaga, Trưởng ban Chiến lược và Tổng hợp - Cơ quan điều hành VIFC-DN, chia sẻ rằng VIFC-DN không đơn thuần là việc hình thành thêm một trung tâm tài chính hay một nền tảng quản lý mới. Mục tiêu của VIFC-DN là xây dựng một cửa ngõ tài chính hiện đại, kết nối dòng vốn toàn cầu với nền kinh tế thực của Việt Nam. Qua đó, dòng vốn sẽ được định hướng vào các lĩnh vực có khả năng tạo ra giá trị như hạ tầng, doanh nghiệp, thương mại, phát triển xanh, công nghệ, nông nghiệp, logistics, năng lượng và tăng trưởng kinh tế vùng…

Nguồn: Hội thảo

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