Cổ phiếu ngân hàng “đổi trụ”, thị trường phân hóa tích cực

Cả VIC lẫn VHM cùng giảm sâu sáng nay đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến VN-Index. Tuy nhiên thị trường không vì thế mà lo ngại, khả năng duy trì phân hóa và sự tập trung thanh khoản ở nhóm tăng giá cho thấy có tín hiệu tốt. Nhóm cổ phiếu ngân hàng đã nổi lên thay thế kịp thời.

Cổ phiếu ngân hàng thay thế tốt cho VIC và VHM sáng nay.

VIC giảm 2,98%, VHM giảm 3,65% lấy đi gần 16 điểm khiến VN-Index chốt phiên giảm 0,81%, tương đương -15,17 điểm. Với sức nặng của hai cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, chỉ số đỏ không có gì lạ. Tuy nhiên nhiều dấu hiệu khác cho thấy giao dịch đang tích cực.

Đầu tiên là độ rộng ngay trong rổ VN30, nhóm blue-chips có 20 mã tăng/8 mã giảm, bất chấp chỉ số đại diện giảm 0,23%. Thứ hai là độ rộng tổng thể sàn HoSE ghi nhận 146 mã tăng/143 mã giảm, thể hiện trạng thái phân hóa. Thứ ba, thanh khoản tập trung ở nhóm tăng giá đang chiếm 57,2% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE và giao dịch nhóm giảm chiếm 37,1%. Trong nhóm giảm thì VIC và VHM khớp lệnh lớn nhất. Nếu không tính hai mã này thì tổng thanh khoản nhóm giảm chỉ chiếm 23,3% sàn.

VIC và VHM đang trong giai đoạn kiểm định đỉnh cao lịch sử và phiên giảm sáng nay phát tín hiệu cảnh báo. Nhịp tăng nửa cuối tháng 6 của VIC đã một lần đóng cửa ở đỉnh cao mới nhưng lập tức tụt xuống ngay sau đó. VHM chưa từng có phiên nào đóng cửa trên đỉnh cũ. Hai cổ phiếu này duy trì thanh khoản rất cao cho thấy có dòng tiền vào và ra mạnh mẽ.

Kịch bản VIC và VHM thất bại tại vùng đỉnh cũ là có, nhưng điều quan trọng là sẽ ảnh hưởng ít hay nhiều đến thị trường chung. Nếu VN-Index mất nhiều điểm, tâm lý nhà đầu tư sẽ bị ảnh hưởng. Rất may sáng nay cổ phiếu ngân hàng đã làm tốt nhiệm vụ “đổi trụ”.

Tới 13/14 cổ phiếu ngân hàng trong rổ VN30 tăng giá, trừ SHB tham chiếu. Nhóm vốn hóa lớn có VCB tăng 1,3%, BID tăng 1,2%, CTG tăng 0,74%, TCB tăng 0,6%, VPB tăng 0,75%, MBB tăng 1,01%. Nhóm nhỏ hơn có LPB tăng 2,64%, VIB tăng 2,48%, STB tăng 1,9%. Tính chung toàn nhóm ngân hàng chỉ có 5/27 mã giảm giá, đều là các cổ phiếu không quan trọng như KLB, BAB, SGB, OCB, ABB. Toàn sàn HoSE có 18 cổ phiếu khớp lệnh vượt ngưỡng trăm tỷ đồng thì 9 mã là ngân hàng.

Diễn biến của VN-Index sáng nay.

Tuy sức mạnh của cổ phiếu ngân hàng chưa đủ thay thế toàn bộ sức nặng của nhóm Vin (VRE cũng giảm 2,17%, VPL giảm 2,03%) nhưng ít nhất cũng hạn chế ảnh hưởng. Nếu không có sự thay thế này, VN-Index đã có thể bốc hơi dữ dội hơn nữa và không chừng thị trường còn xuất hiện bán tháo.

Độ rộng tổng thể sàn HoSE cho thấy phần còn lại của thị trường giao dịch khá ổn định. Tuy số lượng mã tăng giá không áp đảo nhưng số giảm cũng ít và không có mã nào bị bán tháo thực sự. Trong 143 cổ phiếu đỏ, có 59 mã giảm quá 1% nhưng ngoài VIC, VHM thì giao dịch không đáng kể. VJC giảm 1% với 60 tỷ; VND giảm 1,14% với 54,3 tỷ; TCX giảm 2,22% với 48,8 tỷ; OCB giảm 1,18% với 45,6 tỷ; VPX giảm 1,93% với 33,6 tỷ; HAH giảm 2,65% với 23,6 tỷ là những cổ phiếu đáng chú ý nhất. Nếu không tính giao dịch của nhóm Vin thì 55 cổ phiếu yếu nhất này chỉ chiếm 5,7% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE.

Ở phía tăng, cũng có 56 cổ phiếu đang tăng vượt 1% và phần lớn thanh khoản cũng tập trung ở cổ phiếu ngân hàng. GEE tăng 2% với 104,6 tỷ; PVD tăng 2,22% với 60,4 tỷ; VCG tăng 2,55% với 53,8 tỷ; DPM tăng 1,32% với 40,3 tỷ; BSI tăng 2,19% với 13,8 tỷ là những cổ phiếu nổi bật.

Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm 30% quy mô mua vào so với sáng phiên trước nhưng lại tăng 35% quy mô bán ra. Vị thế ròng đạt -664,6 tỷ đồng, cao nhất 6 phiên. Các mã bị bán mạnh là VHM -239,7 tỷ, VIC -75,4 tỷ, FPT -41,1 tỷ, BSR -40,8 tỷ, TCV -37,2 tỷ, DCM -35,9 tỷ, TCX -34,7 tỷ. Phía mua ròng chỉ có VCB +29,3 tỷ là đáng kể.