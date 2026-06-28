Xu thế dòng tiền: Cổ phiếu trụ thất bại, thị trường sẽ ra sao?

Tuần qua VN-Index tăng 47,38 điểm thì riêng VIC và VHM đã đem về hơn 54 điểm. Điều này cho thấy sự phụ thuộc cực lớn vào các cổ phiếu trụ, trong khi chính hai mã này lại đang trong nhịp kiểm định lại đỉnh cao lịch sử.

Các cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC và VHM đang tác động mạnh đến VN-Index.

Độ rộng thị trường đang cho thấy bức tranh khác của nhịp VN-Index phục hồi đã kéo sang tuần thứ 2: Trọn 5 phiên tuần qua ngày nào cũng có số lượng cổ phiếu giảm giá áp đảo số tăng, thậm chí đã duy trì 7 phiên liên tục. Tình trạng “xanh vỏ đỏ lòng” kéo dài tạo sự ức chế lớn.

Nhịp phục hồi hiện tại của VN-Index gắn liền với nhịp phục hồi kiểm định đỉnh lịch sử của VIC và VHM. Hai cổ phiếu lớn nhất thị trường này đã có diễn biến giằng co trong vùng đỉnh cũ. Các chuyên gia cho rằng sự phụ thuộc quá lớn vào yếu tố vốn hóa sẽ khiến thị trường bất ổn. Nếu các cổ phiếu dẫn dắt thất bại trong việc chinh phục đỉnh cao mới, phần còn lại của thị trường vốn đã yếu có nguy cơ yếu thêm. Kịch bản được trông đợi là sự luân chuyển của dòng tiền sang các nhóm ngành khác, ví dụ ngân hàng, có thể giảm bớt hiệu ứng tiêu cực.

Tuy vậy các chuyên gia cũng không đặt nhiều kỳ vọng vào cổ phiếu ngân hàng dù tuần qua nhóm này đón nhận thông tin hỗ trợ tích cực về chính sách. Diễn biến giá cổ phiếu ngân hàng phân hóa rõ rệt, trong khi tổng thể thanh khoản thị trường rất kém.

Chiến lược phổ biến vẫn được khuyến nghị là chờ đợi và quan sát. Kết quả kinh doanh quý 2 không được kỳ vọng nhiều, thậm chí có thể là thời điểm phản ánh rõ nét những khó khăn thời gian qua khi giá năng lượng tăng cao.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

VN-Index tăng mạnh hơn 2% trong tuần qua nhưng trọn tuần độ rộng cổ phiếu xác nhận xu thế giảm giá hoàn toàn áp đảo. Trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng” này đã kéo dài hai tuần, đồng nghĩa với số lớn cổ phiếu tiếp tục suy yếu. Hiện các trụ như VIC, VHM đang trong thời điểm kiểm định đỉnh cao lịch sử. Nếu những trụ này thất bại và điều chỉnh, liệu thị trường chung có bị ảnh hưởng mạnh?

Nếu dự nợ margin cuối quý 2 vẫn tăng cao, kết quả kinh doanh và tăng trưởng GDP quý 2/2026 không như kỳ vọng, thì có thể xảy ra trường hợp thị trường chung bị ảnh hưởng mạnh, có thể xảy ra hiện tượng “wash out” ở nhiều nhóm đã có giai đoạn điều chỉnh trong thời gian dài.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Trong bối cảnh VIC và VHM liên tục kéo bất chấp đà suy giảm của các cổ phiếu khác thì rất khó đánh giá diễn biến giá sắp tới của 2 nhóm này cho đến khi số liệu báo cáo tài chính quý 2 được công bố. Cho đến lúc đó, nhà đầu tư cần đánh giá thị trường đang ở giai đoạn khá nhạy cảm khi mà dòng tiền lớn còn nhiều lưỡng lự trước khi đưa ra quyết định giải ngân.

Nếu các mã này tiếp tục duy trì được xu hướng tăng hoặc đi ngang tích lũy tích cực, VN-Index có thể chưa chịu áp lực lớn ngay. Tuy nhiên, nếu nhóm trụ thất bại tại vùng đỉnh và bước vào nhịp điều chỉnh rõ rệt, tác động lên chỉ số chung có thể khá mạnh do tỷ trọng vốn hóa lớn của các cổ phiếu này.

Tôi cho rằng cần thêm thời gian để đánh giá diễn biến thị trường sắp tới, bởi chỉ cần nhóm dẫn dắt suy yếu thì VN-Index có thể phản ánh lại rủi ro đã tích tụ trong mặt bằng cổ phiếu. Việc thị trường điều chỉnh do đó là yếu tố cần thiết để kích hoạt dòng tiền mới tham gia thị trường, được kỳ vọng tạo sức lan tỏa rõ rệt tới chỉ số sau thời gian dài bị điều tiết bởi nhóm cổ phiếu trụ.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Độ rộng thị trường suy yếu kéo dài cho thấy dòng tiền vẫn tập trung chủ yếu ở một số mã vốn hóa lớn, trong khi phần đông cổ phiếu chưa đồng thuận với đà tăng của chỉ số. Điều này khiến VN-Index phụ thuộc nhiều hơn vào diễn biến của nhóm trụ.

Nếu VIC và VHM không vượt được vùng đỉnh lịch sử và bước vào nhịp điều chỉnh, VN-Index khó tránh khỏi áp lực rung lắc do ảnh hưởng lớn về vốn hóa. Tuy nhiên, mức độ điều chỉnh sẽ phụ thuộc vào khả năng luân chuyển dòng tiền. Nếu dòng tiền có thể dịch chuyển sang các nhóm dẫn dắt khác như ngân hàng, chứng khoán hay dầu khí, tạo lực đỡ đối ứng, thị trường vẫn có thể duy trì mặt bằng thanh khoản và hấp thụ áp lực chốt lời từ nhóm trụ. Ngược lại, nếu dòng tiền không mở rộng mà chỉ rút khỏi nhóm vốn hóa lớn, áp lực điều chỉnh có thể lan rộng và khiến chỉ số biến động mạnh hơn.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thị trường có tuần thứ 2 liên tiếp phục hồi, tăng điểm sau giai đoạn suy giảm. Kết tuần VN-Index tăng 2,60% lên mức 1871,91 điểm, dưới vùng đỉnh lịch sử 1900 - 1930 điểm. VN30 kết tuần tăng 2,29% lên mức 2008,57 điểm, trên hỗ trợ tâm lý 2000 điểm. Tuy nhiên ảnh hưởng tích cực lên thị trường là nhóm cổ phiếu Vin Group và các ngân hàng quy mô trung bình nhỏ với thanh khoản thị trường ở mức thấp. Trong khi đa số các nhóm ngành khác điều chịu áp lực điều chỉnh, dừng lỗ ngắn hạn với tâm lý nhà đầu tư kém tích cực.

Hiện tại các cổ phiếu hàng đầu như VHM, VIC… đang hướng đến vùng giá đỉnh lịch sử đã thiết lập trong tháng 5/2026, cũng tương đương VN-Index vùng đỉnh 1900-1930 điểm, giá cao nhất tháng 5/2026. Như vậy trường hợp tích cực có thể các nhóm cổ phiếu trụ cột ở các nhóm ngành khác, các cổ phiếu ngân hàng hàng đầu sẽ phục hồi để cân bằng lại áp lực giảm điểm nếu VHM, VIC… điều chỉnh. Trong trường hợp kém tích cực, kết hợp với thông tin nếu dự nợ margin cuối quý 2 vẫn tăng cao, kết quả kinh doanh và tăng trưởng GDP quý 2/2026 không như kỳ vọng, thì có thể xảy ra trường hợp thị trường chung bị ảnh hưởng mạnh. Qua đó có thể xảy ra hiện tượng “wash out” ở nhiều nhóm mã đã có giai đoạn điều chỉnh trong thời gian dài.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Diễn biến giao dịch tuần rồi thị trường tiếp tục với thanh khoản thấp và trạng thái “xanh vỏ đỏ lòng”. Các trụ như VIC, VHM tiếp tục là điểm sáng khi gánh vác điểm số VN-Index cũng như về độ sôi động giao dịch. Trong tuần giao dịch mới, khi đang ở vùng giá cao lịch sử, các trụ như VHM và VIC sẽ gặp làn sóng chốt lời mạnh và khả năng điều chỉnh cao. Thị trường chung cũng sẽ bị ảnh hưởng khi các trụ này điều chỉnh, tuy nhiên với việc là điểm sôi động chính của thị trường, các trụ này kỳ vọng sẽ mau chóng phục hồi.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần trước anh chị khuyến nghị nhà đầu tư không nên quan sát điểm số mà tập trung hơn vào diễn biến của mặt bằng giá cổ phiếu. Thanh khoản tuần này tiếp tục sụt giảm khoảng 10% và trạng thái giao dịch yếu đã kéo dài sang tuần thứ 4. Tâm lý thị trường cũng khá chán nản. Liệu thị trường có đang ở trong giai đoạn cạn kiệt thanh khoản và quá trình tạo đáy thường đi kèm với sự chán nản như vậy?

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Thanh khoản tiếp tục suy giảm trong tuần này, đặc biệt thanh khoản giảm mạnh trong những phiên cuối tuần. Trong đó khối lượng giao dịch khớp lệnh trên HOSE chỉ khoảng 60% mức trung bình. Một phần nguyên nhân là thị trường đang trong giai đoạn cuối quý 2/2026, thời điểm chốt số liệu bán niên; đồng thời dư địa cho vay margin cũng ở mức thấp, nhiều công ty chứng khoán chạm trần hạn mức. Bên cạnh đó, thị trường phân hóa mạnh, rất ít số mã có khả năng sinh lợi trong ngắn hạn, nhà đầu tư không có nhiều cơ hội giao dịch, dẫn đến thanh khoản ở mức rất thấp.

Với thị trường hay chỉ số VN-Index, hiện nay không thể gọi là quá trình tạo đáy, bởi lẽ VN-Index đang ở vùng đỉnh cũ lịch sử. Điều này dẫn đến thanh khoản suy giảm ngoài những nguyên nhân đã nếu trên, một phần cũng do tâm lý nhà đầu tư thận trọng, tâm lý e ngại vùng đỉnh. Do đó, điều kiện để cải thiện thanh khoản hiện nay hoặc là chỉ số VN-Index tích lũy tích cực, chất lượng thị trường cải thiện với nhiều cơ hội tăng trưởng tốt hơn, qua đó chỉ số vượt đỉnh lịch sử. Hoặc có thể xảy ra trường hợp kém tích cực như tôi đã đề cập ở phần trên.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Dòng tiền không tham gia vào thị trường và tiếp tục theo dõi kéo dài thậm chí có xu hướng giảm dần. Với thanh khoản cạn kiệt cho thấy xu hướng chung của thị trường khó giảm mạnh và dòng tiền đang rút ra ngoài chờ thời cơ. Tuy nhiên, giai đoạn sắp tới là mùa thiếu thông tin hỗ trợ và động lực để cho thị trường đi lên. Tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục đi ngang với thanh khoản suy yếu.

Điều quan trọng cần theo dõi là sự cải thiện của mặt bằng giá cổ phiếu. Nếu ngày càng nhiều cổ phiếu hình thành vùng cân bằng và đặc biệt thoát được kháng cự trong pha điều chỉnh, đó mới là tín hiệu củng cố cho thấy dòng tiền quay trở lại.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng thị trường đang có dấu hiệu bước vào giai đoạn thanh khoản thấp và tâm lý chán nản, nhưng cần xác nhận thêm bởi sự bùng nổ của yếu tố thanh khoản. Thực tế, dòng tiền đang cho thấy sự thận trọng, chưa có sự chủ động quay lại rõ ràng trừ khi các cổ phiếu cơ bản bật tăng và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực.

Tôi nghiêng về khả năng thị trường sẽ sớm bước vào pha tích lũy, với tín hiệu rõ nét hơn khi mà mặt bằng giá ngừng giảm, biên độ dao động thu hẹp và lực bán suy yếu dần. Do vậy, trong ngắn hạn, chiến lược phù hợp vẫn là tiếp tục quan sát, hạn chế mua đuổi theo điểm số và chỉ cân nhắc giải ngân khi xuất hiện tín hiệu xác nhận rõ ràng hơn từ thanh khoản cũng như độ lan tỏa tăng giá.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Thanh khoản suy giảm và tâm lý thận trọng là đặc điểm thường thấy trong giai đoạn thị trường tích lũy sau một nhịp điều chỉnh, khi cả bên mua và bên bán đều có xu hướng quan sát nhiều hơn là hành động. Tuy nhiên, chỉ riêng yếu tố thanh khoản thấp chưa đủ để khẳng định thị trường đã tạo đáy.

Điều quan trọng cần theo dõi là sự cải thiện của mặt bằng giá cổ phiếu. Nếu ngày càng nhiều cổ phiếu hình thành vùng cân bằng và đặc biệt thoát được kháng cự trong pha điều chỉnh, đó mới là tín hiệu củng cố cho thấy dòng tiền quay trở lại. Diễn biến hiện tại đa phần mặt bằng cổ phiếu chưa làm được điều này, mà chỉ dừng lại ở mức đi tìm vùng cân bằng quanh các ngưỡng hỗ trợ. Nếu thanh khoản thấp nhưng số lượng cổ phiếu suy yếu vẫn áp đảo, trạng thái này phản ánh sự thận trọng nhiều hơn là quá trình tạo đáy đã hoàn tất.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Tuần qua nhóm cổ phiếu ngân hàng đón nhận thông tin hỗ trợ khi Ngân hàng nhà nước cho phép nâng tỷ lệ tối đa được dùng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn từ 30% lên 40%, đồng thời cho phép tính 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động dùng để tính toán tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi. Liệu mặt bằng lãi suất có thể bớt căng thẳng với các chính sách mới?

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Dù đây là thông tin hỗ trợ rất mạnh, theo tôi xu hướng lãi suất trong thời gian tới sẽ dịch chuyển theo xu hướng ổn định và hạ nhiệt dần chứ không thể giảm sâu ngay lập tức. Đây là một bước đi linh hoạt của nhà điều hành nhằm giải tỏa “cơn khát” thanh khoản cho hệ thống, giúp các ngân hàng có thêm dư địa để hỗ trợ doanh nghiệp với mức lãi suất dễ chịu hơn.

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Theo tôi, các điều chỉnh lần này sẽ giúp giảm áp lực lên mặt bằng lãi suất huy động, bởi chúng nới rộng dư địa thanh khoản và giảm áp lực đáp ứng các chỉ tiêu an toàn vốn của ngân hàng. Nói cách khác, thay vì phải cạnh tranh huy động bằng cách nâng lãi suất đầu vào, các ngân hàng sẽ có thêm không gian để cân đối nguồn vốn và mở rộng tín dụng.

Tuy nhiên, tác động sẽ theo hướng hạ nhiệt hơn là đảo chiều. Nhu cầu tín dụng trong nửa cuối năm vẫn ở mức cao, trong khi áp lực huy động vốn chưa biến mất hoàn toàn. Vì vậy, tôi cho rằng động thái chính sách này nên được nhìn ở khía cạnh ổn định mặt bằng lãi suất, hạn chế nguy cơ xuất hiện cuộc đua tăng lãi suất giữa các ngân hàng, và tạo điều kiện để duy trì lãi suất cho vay ở mức hợp lý nhằm hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, hơn là kỳ vọng vào một chu kỳ lãi suất có thể giảm sâu.

Tác động của thông tin trên tới giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ là phân hóa, với nhóm thu hút dòng tiền chủ yếu là các doanh nghiệp sở hữu chất lượng tài sản tốt có khả năng cải thiện biên lãi ròng trong các quý tới.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Từ đầu năm đến nay dưới áp lực lạm phát và lãi suất duy trì ở mức cao, thị trường tiền tệ chưa có sự ổn định khi lãi suất có sự biến động mạnh trong một số thời gian, đặc biệt ở lãi suất các kỳ hạn ngắn, lãi suất liên ngân hàng.

Với những điều hành của Ngân hàng Nhà nước như ban hành Thông tư số 25/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 22/2019/TT-NHNN quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của ngân hàng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. Áp dụng cơ chế tín dụng đặc thù cho 18 dự án đầu tư công trọng điểm Quốc gia… Hiện nay mặt bằng lãi suất đã bắt đầu giảm với các chính sách mới. Đặc biệt lãi suất qua đêm liên ngân hàng đã giảm mạnh về quanh mức 3-5% và biến động trong biên độ ổn định dần hơn, lãi suất ở các kỳ hạn ngắn 01 tháng - 06 tháng cũng giảm dần.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Các chính sách mới có thể giúp giảm bớt phần nào áp lực thanh khoản trong hệ thống ngân hàng, mở ra dư địa cân đối nguồn vốn, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu tín dụng trung và dài hạn vẫn khá lớn. Đồng thời, việc cho phép tính 80% số dư tiền gửi có kỳ hạn của Kho bạc Nhà nước vào nguồn vốn huy động cũng góp phần cải thiện chỉ tiêu huy động và giảm áp lực cạnh tranh lãi suất tiền gửi giữa các ngân hàng.

Tuy nhiên, tôi cho rằng tác động của chính sách này chủ yếu mang tính hỗ trợ kỹ thuật và giúp hệ thống “dễ thở” hơn về mặt thanh khoản, thay vì tạo ra một xu hướng giảm lãi suất rõ rệt ngay lập tức. Mặt bằng lãi suất vẫn còn phụ thuộc nhiều vào tốc độ tăng trưởng tín dụng, nhu cầu vốn của nền kinh tế, diễn biến tỷ giá cũng như định hướng điều hành của Ngân hàng Nhà nước trong thời gian tới. Nếu tín dụng tăng nhanh hơn huy động hoặc áp lực tỷ giá quay lại, lãi suất vẫn có thể duy trì ở mức cao tương đối.

Tôi nghiêng về khả năng các chính sách mới sẽ giúp làm dịu áp lực lãi suất, đặc biệt ở nhóm ngân hàng có nền tảng huy động tốt và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn đang ở mức cao. Do vậy, tác động của thông tin trên tới giá của nhóm cổ phiếu ngân hàng sẽ là phân hóa, với nhóm thu hút dòng tiền chủ yếu là các doanh nghiệp sở hữu chất lượng tài sản tốt có khả năng cải thiện biên lãi ròng trong các quý tới.

Nguyễn Hoàng – VnEconomy

Trong trao đổi tuần trước, anh chị quan tâm nhiều đến thanh khoản và độ lan tỏa tăng giá trước khi quyết định gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Với tình trạng tuần qua có lẽ những tiêu chí này chưa đạt được. Anh chị vẫn tiếp tục chờ đợi và quan sát?

Bà Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng Phân tích, Công ty CP Chứng khoán Phú Hưng

Tôi hiện tiếp tục duy trì quan điểm thận trọng. VN-Index vẫn đang được nâng đỡ bởi một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi thanh khoản và độ lan tỏa chưa cải thiện đủ để xác nhận dòng tiền quay trở lại trên diện rộng. Điều đó khiến xác suất lựa chọn đúng cổ phiếu thấp hơn so với việc nhìn vào diễn biến của chỉ số.

Vì vậy, đây chưa phải thời điểm phù hợp để gia tăng tỷ trọng một cách quyết liệt. Tôi sẽ ưu tiên chờ tín hiệu xác nhận rõ hơn, khi dòng tiền cải thiện và số lượng cổ phiếu vượt kháng cự, hình thành xu hướng tăng đồng thuận gia tăng. Khi đó, việc nâng tỷ trọng sẽ có tỷ lệ rủi ro trên lợi nhuận hấp dẫn hơn so với giải ngân sớm.

Giai đoạn sắp tới là mùa thiếu thông tin hỗ trợ và động lực để cho thị trường đi lên. Tôi cho rằng thị trường nhiều khả năng vẫn sẽ tiếp tục đi ngang với thanh khoản suy yếu.

Ông Nguyễn Việt Anh - Chuyên viên phân tích cao cấp, Chứng khoán KBS

Tôi cho rằng trong bối cảnh hiện tại, việc tiếp tục chờ đợi và quan sát vẫn là chiến lược phù hợp hơn so với việc vội vàng gia tăng tỷ trọng cổ phiếu. Các tiêu chí quan trọng mà tôi theo dõi như thanh khoản, độ lan tỏa tăng giá và sự cải thiện của mặt bằng giá cổ phiếu nhìn chung vẫn chưa thực sự đạt yêu cầu.

Tôi nghiêng về quan điểm rằng thị trường đang ở vùng cần tích lũy thêm thời gian. Trong những nhịp như vậy, việc mua sớm có thể đem lại lợi thế nếu chọn đúng cổ phiếu, nhưng rủi ro cũng lớn hơn khi thị trường chưa có tín hiệu xác nhận rõ ràng. Do vậy, thay vì tập trung vào biến động điểm số, nhà đầu tư nên quan sát phản ứng của dòng tiền ở các nhóm cổ phiếu dẫn dắt, cũng như khả năng thu hẹp đà giảm ở mặt bằng chung.

Về tỷ trọng, tôi vẫn ưu tiên giữ tỷ trọng ở mức vừa phải, hạn chế mua đuổi trong các phiên tăng điểm thiếu thanh khoản và chỉ cân nhắc gia tăng tỷ trọng khi xuất hiện sự đồng thuận rõ hơn giữa chỉ số, thanh khoản và độ rộng thị trường.

Ông Lê Minh Nguyên - Giám đốc cao cấp Phòng Tư vấn đầu tư, Chứng khoán Rồng Việt

Thanh khoản thị trường tiếp tục suy yếu cho thấy xu hướng chung của nhà đầu tư là ngồi nhìn thị trường. Nhà đầu tư nên tiếp tục chờ đợi theo dõi tình hình thanh khoản chung của thị trường.

Ông Phan Tấn Nhật – Chuyên gia cao cấp Chiến lược thị trường Công ty CP Chứng khoán SHS

Hiện tại chất lượng thị trường vẫn chưa cải thiện tốt. Rất nhiều nhóm ngành vẫn trong giai đoạn tích lũy và suy giảm ngắn hạn. Nhiều vị thế ngắn hạn chịu áp lực dừng lỗ, bán giảm tỉ trọng. Tuy nhiên thị trường vẫn có một số điểm sáng. Nổi bật ở các ngân hàng tư nhân quy mô trung bình nhỏ. Nhiều ngân hàng có các mức định giá cơ bản như P/E, P/B thấp và vẫn duy trì kết quả kinh doanh tăng trưởng đang cải thiện xu hướng và dòng tiền trong tuần qua. Do đó nhà đầu tư tỉ trọng hợp lý vẫn có thể xem xét đầu tư dựa trên cập nhật các yếu tố cơ bản, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.