Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về 15 luật: Khơi thông nguồn lực phát triển

Các luật vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất như Luật Dầu khí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Phát triển đô thị... nhằm tiếp tục hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực để phát triển đất nước.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Cấn Đình Tài phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: An Đăng/TTXVN

Sáng 10/9, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 15 luật đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

TĂNG CƯỜNG PHÂN CẤP, PHÂN QUYỀN

Luật Dầu khí năm 2026 bao quát toàn diện các chủ thể, mô hình và hoạt động, bảo đảm sự liên thông giữa hoạt động điều tra cơ bản về dầu khí và hoạt động dầu khí.

Về các điểm mới, Luật Dầu khí năm 2026 tăng cường phân quyền (cho Cơ quan quản lý nhà nước về dầu khí), giao quyền (cho Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam)), đơn giản hóa thủ tục, nhằm khơi thông nguồn lực, đi đôi với tăng cường kiểm tra, giám sát, phù hợp với chủ trương của Đảng và thực tiễn triển khai hoạt động dầu khí tại Việt Nam.

Đồng thời, Luật đã phân định rõ chức năng của Petrovietnam, tách bạch vai trò nhà thầu dầu khí (nhà đầu tư) với các chức năng đặc thù do Nhà nước giao.

Cùng với đó là các điểm mới liên quan đến chính sách ưu đãi đầu tư trong hoạt động dầu khí; chính sách về thu giữ và lưu trữ carbon, phát triển công trình năng lượng ngoài khơi, dịch vụ kỹ thuật dầu khí công nghệ cao gắn với hoạt động dầu khí; bổ sung, hoàn thiện các quy định về: hợp đồng dầu khí và hoạt động dầu khí, công tác kế toán, kiểm toán, quyết toán và xử lý chi phí trong hoạt động dầu khí...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan gồm 4 điều; tạo cơ sở pháp lý cho việc tái thiết kế quy trình quản lý hải quan, tái cấu trúc xây dựng hệ thống công nghệ thông tin; tăng cường kết nối dữ liệu liên thông giữa các bộ, ngành và chính quyền địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, giảm chi phí thực hiện thủ tục hành chính; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho hải quan địa phương; tăng cường kiểm tra chặt chẽ với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, nâng cao tính tuân thủ pháp luật hải quan...

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư bổ sung quy định cấm kinh doanh khí N2O để sử dụng cho con người qua đường hô hấp, trừ mục đích y tế, công nghệ thực phẩm, kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học và mục đích khác theo quy định của Chính phủ từ ngày 1/1/2027.

Luật cũng đã ban hành Phụ lục về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện thay thế Phụ lục IV ban hành kèm theo Luật Đầu tư số 143/2025/QH15.

Trong đó, cắt giảm 62 ngành, nghề và sửa đổi 14 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện so với Luật Đầu tư năm 2025. Luật bổ sung ngành, nghề "Hoạt động dịch vụ hỗ trợ cấp thị thực của cơ sở kinh doanh được ủy quyền" (STT 137) vào Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện... Ba luật trên có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2027.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ ĐÔ THỊ

Luật Phát triển đô thị có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/10/2026; tạo lập hành lang pháp lý ổn định, đồng bộ, đột phá và khả thi để thúc đẩy phát triển Thành phố Hồ Chí Minh, phát triển đô thị đặc biệt khác, thành phố khác và khu kinh tế đặc biệt.

Luật xây dựng hệ thống cơ chế, chính sách toàn diện, vượt trội, tạo điều kiện để Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố khác là đô thị đặc biệt phát triển đồng bộ cả về thể chế, hạ tầng, kinh tế, văn hóa, xã hội, môi trường, nguồn lực phát triển và liên kết, phát triển vùng.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 luật liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp và môi trường (gồm Luật Trồng trọt, Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật, Luật Chăn nuôi, Luật Thú y, Luật Thủy sản, Luật Địa chất và khoáng sản, Luật Tài nguyên nước, Luật Thủy lợi, Luật Khí tượng thủy văn, Luật Đê điều) có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2027.

Luật đã cắt giảm 40 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 12 thủ tục hành chính và cắt giảm 40 điều kiện kinh doanh; phân quyền 24 thủ tục hành chính của Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho Chủ tịch UBND cấp tỉnh thực hiện.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện, Luật Viễn thông, Luật Giao dịch điện tử và Luật Chuyển giao công nghệ có hiệu lực từ ngày 1/3/2027.

Theo đó, luật bãi bỏ 2 thủ tục hành chính, cắt giảm 47 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 4 điều kiện kinh doanh và sửa đổi 3 điều kiện kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh phân quyền trong quản lý nhà nước; hoàn thiện cơ sở pháp lý để sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng viễn thông phục vụ quốc phòng, an ninh...