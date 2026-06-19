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Hà Nội: Hơn 20.000 người có nguy cơ gián đoạn nhận lương hưu tháng 7

Thu Hằng

19/06/2026, 15:02

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết hiện còn hơn 20.000 người hưởng trên địa bàn thành phố chưa lập lại thủ tục ủy quyền nhận lương hưu. Vì vậy, các trường hợp này cần nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30/6 để tránh gián đoạn chi trả chế độ trong tháng 7...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội cho biết từ ngày 18/4/2026 đến nay, cơ quan này phối hợp với Bảo hiểm xã hội các cơ sở, Trung tâm Phục vụ Hành chính công thành phố và các chi nhánh, Bưu điện thành phố, các Bưu điện Trung tâm đã thực hiện hỗ trợ người dân Thủ đô chứng thực chữ ký ủy quyền nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.

Tính đến 17/6/2026, đã có gần 72.000 người dân lập lại giấy ủy quyền mới, hoặc chuyển hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản chính chủ. Hiện còn trên 20.000 người chưa lập lại thủ tục ủy quyền.

Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2024, các trường hợp ủy quyền nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội thực hiện trước ngày 1/7/2025 có giá trị đến hết ngày 30/6/2026. Văn bản ủy quyền cho người khác nhận thay lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội cũng chỉ có hiệu lực tối đa là 12 tháng kể từ ngày xác lập.

Vì vậy, để đảm bảo việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng đúng người hưởng, đúng quy định, tránh gián đoạn và góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội đề nghị đối với các trường hợp chưa lập lại giấy ủy quyền nhận lương hưu, nhanh chóng thực hiện thủ tục trước ngày 30/6/2026.

Trong đó, với trường hợp tiếp tục ủy quyền, người hưởng nộp văn bản ủy quyền (đã được chứng thực) theo quy định của pháp luật, kèm theo văn bản đề nghị (theo mẫu). Trường hợp nhận trực tiếp qua tài khoản chính chủ, lập văn bản đề nghị (theo mẫu).

Nơi tiếp nhận hồ sơ ủy quyềncơ quan Bảo hiểm xã hội (người hưởng có thể nộp trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính); các điểm tiếp nhận của Trung tâm phục vụ hành chính công; các Bưu điện Trung tâm.

Trường hợp đề nghị chuyển lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào tài khoản của người hưởng có thể thực hiện qua Cổng dịch vụ công Bảo hiểm xã hội Việt Nam: https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội khuyến khích người hưởng nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân chính chủ của người thụ hưởng. Người dân khi gặp vướng mắc có thể liên hệ cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi gần nhất để được hướng dẫn.

Theo cơ quan Bảo hiểm xã hội, lịch chi trả lương hưu tháng 7/2026 sẽ bắt đầu từ ngày 1/7/2026 trở đi. Đây cũng là thời điểm thực hiện chính sách tăng thêm 8% lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định 162/2026/NĐ-CP.

Theo quy định, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được chi trả qua tài khoản ngân hàng (ATM) chậm nhất vào ngày mùng 5 hằng tháng. Trong tháng 7/2026, do ngày mùng 5 trùng vào ngày cuối tuần nên tiền lương hưu thường sẽ được cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển khoản vào các ngày làm việc tiếp theo.

Với hình thức chi trả bằng tiền mặt, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng được chi trả tại điểm chi trả từ ngày 2 đến ngày 10 của tháng, tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả. Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan Bảo hiểm xã hội chuyển đến.

Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả đến hết ngày 25 của tháng.

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Từ khóa:

bảo hiểm xã hội Hà Nội lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội

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