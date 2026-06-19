Đề xuất giao UBND cấp tỉnh việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O)

Đối với Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công thương dự kiến bổ sung việc phân quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) cho UBND cấp tỉnh thực hiện...

Bộ Tư pháp đã đăng tải hồ sơ dự án Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thương mại, Luật Cạnh tranh, Luật Quản lý ngoại thương, Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để thẩm định.

Đối với Luật Quản lý ngoại thương, Bộ Công thương dự kiến bổ sung phân quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ và văn bản chấp thuận tự chứng nhận xuất xứ cho UBND cấp tỉnh thực hiện (sửa đổi Điều 34).

Tại bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đề nghị cân nhắc kỹ việc giao UBND cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ chứng nhận xuất xứ hàng hóa xuất khẩu (C/O).

Nguyên nhân là vì chứng nhận xuất xứ hàng hóa là hoạt động có tính chuyên môn cao, liên quan trực tiếp đến thực thi các cam kết quốc tế và các hiệp định thương mại tự do. Do đó, cần bảo đảm tính thống nhất trên phạm vi toàn quốc.

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An cũng đề nghị bổ sung quy định về cơ chế kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành đối với hoạt động chứng nhận xuất xứ hàng hóa do địa phương thực hiện.

Tương tự, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh cũng đề nghị bổ sung quy định giao Chính phủ ban hành bộ tiêu chí, quy trình nghiệp vụ thống nhất áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức được ủy quyền cấp C/O tại địa phương.

Theo đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh, nếu thiếu các tiêu chí và quy trình chuẩn hóa trên phạm vi toàn quốc, có thể dẫn đến sự khác biệt trong áp dụng pháp luật giữa các địa phương, làm gia tăng nguy cơ gian lận xuất xứ và ảnh hưởng đến uy tín thương mại của Việt Nam trong thực hiện các cam kết quốc tế.

Giải trình trước ý kiến trên, Bộ Công thương cho biết khoản 7, điều 3 dự thảo sửa đổi, bổ sung điều 35 “Kiểm tra xuất xứ hàng hóa” quy định: Chính phủ phân công bộ, cơ quan ngang bộ thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, hướng dẫn kiểm tra việc chứng nhận xuất xứ hàng hóa đối với hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu.

Bộ Công Thương cho biết đang chủ trì xây dựng dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Quản lý ngoại thương về xuất xứ hàng hóa.

Tại dự thảo đã giao nhiệm vụ cho Bộ Công Thương và Bộ Tài chính quy định hướng dẫn cơ chế kiểm tra đối với hàng xuất khẩu và hàng nhập khẩu. Khi Nghị định được ban hành, Bộ Công Thương và Bộ Tài chính xây dựng Thông tư hướng dẫn quy trình kiểm tra, xác minh để các cơ quan, tổ chức cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa thực hiện.

Theo Bộ Công thương, Luật Quản lý ngoại thương được Quốc hội thông qua năm 2017 và có hiệu lực và ngày 01/01/2018 trở thành văn bản luật đầu tiên điều chỉnh hoạt động xuất nhập khẩu.

Qua quá trình triển khai thi hành luật, thực tiễn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phức tạp, gắn với chuỗi sản xuất – cung ứng toàn cầu và yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

Trong bối cảnh đó, một số quy định của Luật Quản lý ngoại thương đã bộc lộ những hạn chế, bất cập, chưa theo kịp yêu cầu của thực tiễn và các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

Vì vậy, việc nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số quy định của Luật Quản lý ngoại thương là cần thiết nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.