Lại đảo chiều rực rỡ, VN-Index lần thứ 4 cố trụ mốc 1800 điểm

Tình cảnh thê thảm của thị trường kéo dài tiếp đến tận 1h30 chiều nay mới thay đổi. Dòng tiền đánh mạnh ở nhóm blue-chips kéo nhiều cổ phiếu phục hồi, tạo đà tăng lan tỏa ở các mã vừa và nhỏ.

VN-Index có phản ứng phục hồi khá mạnh tại đường trung bình 200 ngày (MA200).

VN-Index đóng cửa tăng 1,24% tương đương +22,12 điểm, một kết quả rực rỡ nếu so với mức giảm 0,91% (-16,15 điểm) của phiên sáng. Nếu so với đáy chỉ số bốc hơi 1,39% (-24,7 điểm) thì mức tăng này còn mạnh hơn nữa.

Dù vậy so với phiên đảo chiều ngày 14/7 vừa qua thì chiều nay sức mạnh có phần kém hơn, bất chấp chỉ số tăng tốt hơn. Hôm 14/7 VN-Index đảo chiều về cuối cũng chỉ tăng 0,34% so với tham chiếu nhưng lại có 191 mã tăng/112 mã giảm. Hôm nay chỉ số tăng 1,24% nhưng độ rộng là 141 mã tăng/157 mã giảm.

Nguyên nhân là sức mạnh xuất phát từ blue-chips nhưng các cổ phiếu vừa và nhỏ giảm quá mạnh nên thời gian để phục hồi cũng kéo dài. So với thời điểm cuối phiên sáng độ rộng chỉ có 45 mã tăng/260 mã giảm thì số lượng cổ phiếu đảo chiều thành công cũng không ít.

VN30-Index đóng cửa tăng 1,34% với 22 mã xanh và 5 mã đỏ, đảo ngược hoàn toàn so với phiên sáng (6 mã tăng/23 mã giảm, chỉ số giảm 0,73%). Thống kê toàn bộ 30 cổ phiếu trong nhóm blue-chips đều lên giá chiều nay trong đó nhiều mã lên giá cực mạnh.

VHM và VIC tăng cực kỳ ấn tượng. VIC chốt phiên sáng giảm nhẹ 0,05%, đóng cửa tăng 2,76%. VHM bùng nổ thêm 3,78% nữa, chốt tăng 5% so với tham chiếu. VCB cũng rất tốt, phục hồi 1,54% so với mức chốt buổi sáng và đảo chiều vượt tham chiếu thành công 0,34%. BID hồi lại 1,29%, còn giảm nhẹ 0,51%. CTG, TCB, STB, VPB, HDB đều cực mạnh trong buổi chiều, dù mức tăng so với tham chiếu có phần hạn chế.

Mặc dù giá đóng cửa mạnh yếu khác nhau nhưng nhìn riêng phiên chiều, rổ VN30 có tới 22 cổ phiếu tăng hơn 1%, trong đó 9 mã tăng vượt 2%. Điều này lý giải nhịp leo dốc mạnh mẽ ở các chỉ số. Mặt khác, thanh khoản nhóm VN30 buổi chiều cũng tăng 27% so với phiên sáng, xác nhận có hoạt động mua nâng giá chủ động.

Nhóm cổ phiếu rớt lại trong rổ VN30 cuối phiên là BSR giảm 1,14%, HPG giảm 0,89%, BID giảm 0,51%, PLX giảm 0,42%, GAS giảm 0,26%. Các cổ phiếu này đều có phục hồi, chỉ là biên độ chưa đủ để san bằng mức giảm quá mạnh trước đó. Bù lại phía tăng ghi nhận 11 cổ phiếu tăng quá 1% so với tham chiếu.

Sắc xanh quay lại áp đảo trong nhóm cổ phiếu thanh khoản cao nhất thị trường hôm nay.

Phần còn lại của thị trường dĩ nhiên cũng có cải thiện theo đà phục hồi của VN-Index. Như đã thống kê ở trên, khoảng 100 cổ phiếu đảo chiều thành công nhưng cũng chỉ có 60 mã đóng cửa tăng hơn 1%. Con số này cũng đã gấp 3 lần phiên sáng. Điểm tích cực là tới 20 mã trong số này xuất hiện thanh khoản trên trăm tỷ đồng. Nói cách khác, trải qua những rung lắc dưới áp lực bán mạnh buổi sáng, nhiều cổ phiếu đã đảo chiều và hấp thụ thành công.

Phần lớn các mã tăng mạnh và thanh khoản cao nhất là blue-chips, phù hợp với nhịp dẫn dắt của VN30 chiều nay. Tuy nhiên cũng có không ít cổ phiếu ấn tượng: VND tăng 2,32% với 413,1 tỷ đồng; NVL tăng 6,75% với 302,7 tỷ; HCM tăng 6,87% với 247,8 tỷ; GMD tăng 2,6% với 202,9 tỷ; CII tăng 1,27% với 198,5 tỷ; GEE tăng 2,63% với 164,5 tỷ; POW tăng 1,44% với 154,4 tỷ… Cần lưu ý các cổ phiếu này hầu hết giảm sâu buổi sáng, nghĩa là biên độ phục hồi thực tế lớn hơn nhiều mức tăng cuối ngày.

Trong nhóm giảm, các cổ phiếu còn giảm trên 1% là 79 mã, cũng đã cải thiện tốt so với 106 mã buổi sáng. Điểm tích cực là hơn một nửa số này cũng phục hồi mạnh từ 1% trở lên so với giá đáy. Chỉ là sức cầu vẫn chưa thể kéo giá vượt qua nốt khối lượng chặn bán dày gần tham chiếu. Khoảng 20 cổ phiếu trong nhóm yếu nhất này ghi nhận mức thanh khoản từ 10 tỷ đồng trở lên.

Nhà đầu tư nước ngoài cũng tham gia vào nỗ lực nâng giá buổi chiều khi giải ngân tăng vọt 116% so với phiên sáng, đạt hơn 1.820 tỷ đồng trong khi bán ra chỉ tăng 19%. Vị thế ròng nhờ đó đạt +357,6 tỷ so với -383,6 tỷ buổi sáng. Các cổ phiếu được mua ròng tốt là VIC +250,7 tỷ, ACB +217,5 tỷ, VHM +153,1 tỷ, HDB +74.5 tỷ, SHB +48,7 tỷ, NVL +45,6 tỷ, VND +41 tỷ. Phía bán ròng có PNJ -147,7 tỷ, SSI -132,4 tỷ, FPT -94,7 tỷ, VPB -85,3 tỷ, CTG -85,2 tỷ, MBB -75,4 tỷ…

Nhờ nhịp đảo chiều tốt, VN-Index đóng cửa leo lên 1804,24 điểm, lần thứ 4 trụ vững trên ngưỡng tâm lý 1800 điểm. Phản ứng chiều nay cũng khởi động sau khi VN-Index thử thách đường trung bình 200 phiên, một ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật dài hạn truyền thống.