192,5 nghìn tỷ đồng gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp phải trả 6 tháng cuối năm 2026

Trong 6 tháng cuối năm 2026, tổng dòng tiền phải thanh toán gốc và lãi ước khoảng 192,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu.

Hoạt động mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn tăng mạnh, dẫn dắt bởi khối ngân hàng, theo dữ liệu thống kê từ FiinTrade.

Tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong quý 2/2026 đạt 138,9 nghìn tỷ đồng, tăng 735,8% so với quý trước và tăng 39,0% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, giá trị mua lại trước hạn đạt 155,5 nghìn tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ.

Động lực tăng trưởng gần như đến hoàn toàn từ nhóm ngân hàng, với quy mô mua lại khoảng 130 nghìn tỷ đồng trong quý 2/2026, tăng 78,7% so với cùng kỳ và chiếm 93,6% tổng giá trị mua lại của toàn thị trường. Lũy kế 6 tháng đầu năm, các ngân hàng đã mua lại khoảng 137 nghìn tỷ đồng, tăng 76% so với cùng kỳ và chiếm 88,1% tổng giá trị mua lại trước hạn.

Đáng chú ý, gần 91% lượng trái phiếu được các ngân hàng mua lại có kỳ hạn phát hành dưới 3 năm và thời gian lưu hành thực tế chưa đến 2 năm. Điều này cho thấy nhu cầu tái cơ cấu nguồn vốn nhằm tối ưu hóa vốn cấp 2 và cải thiện hệ số an toàn vốn (CAR) vẫn đang tiếp diễn.

Bên cạnh đó, sau khi Nghị định 200/2026/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 5/6/2026 với ba nhóm quy định siết chặt gồm đối tượng mua trái phiếu doanh nghiệp, quản lý và sử dụng dòng vốn, cùng cơ chế giám sát và xử phạt, các ngân hàng đã chủ động rà soát danh mục trái phiếu đang lưu hành.

Nhờ đó, riêng trong tháng 6/2026, giá trị mua lại trước hạn của khối ngân hàng đạt gần 65 nghìn tỷ đồng – mức cao nhất theo tháng từ trước đến nay. Các ngân hàng có giá trị mua lại nổi bật gồm ACB (15 nghìn tỷ đồng), TCB (14,5 nghìn tỷ đồng), MBB (8 nghìn tỷ đồng) và OCB (6,7 nghìn tỷ đồng).

Ngược lại, hoạt động mua lại trước hạn của nhóm phi ngân hàng tiếp tục suy giảm. Trong quý 2/2026, giá trị mua lại chỉ đạt 8,9 nghìn tỷ đồng, giảm 7,4% so với quý trước và giảm 67,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, con số này đạt 18,5 nghìn tỷ đồng, giảm 64,5% so với cùng kỳ, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất phát hành vẫn ở mức cao, khiến hoạt động huy động vốn mới kém thuận lợi.

Riêng ngành bất động sản ghi nhận 3,8 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được mua lại trước hạn trong quý 2/2026, giảm 51,9% so với quý trước và giảm 80,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng đầu năm, giá trị mua lại đạt 11,9 nghìn tỷ đồng, giảm 62,3% so với cùng kỳ, chủ yếu tập trung tại Capitaland Tower (5,5 nghìn tỷ đồng) và Saigon Glory (2 nghìn tỷ đồng).

Theo dữ liệu cập nhật đến ngày 12/7/2026 trên hệ thống FiinPro-X, từ đầu năm đến nay, các tổ chức phát hành đã thanh toán tổng cộng 119,3 nghìn tỷ đồng tiền gốc và lãi trái phiếu doanh nghiệp, tương đương 38,6% tổng nghĩa vụ thanh toán dự kiến của cả năm 2026.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, tổng dòng tiền phải thanh toán gốc và lãi ước khoảng 192,5 nghìn tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm trước. Nghĩa vụ thanh toán tiếp tục tập trung chủ yếu ở hai nhóm ngành lớn là ngân hàng với 87,6 nghìn tỷ đồng (tăng 0,7% so với cùng kỳ) và bất động sản với 82,9 nghìn tỷ đồng (tăng 24,5%).

Riêng trong quý 3/2026, tổng nghĩa vụ thanh toán dự kiến khoảng 75,1 nghìn tỷ đồng, giảm 8,1% so với quý trước và giảm 18,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng tháng 7/2026 chỉ có khoảng 19,4 nghìn tỷ đồng trái phiếu đến hạn thanh toán, giảm mạnh 44,3% so với tháng 6.

Nghĩa vụ thanh toán gốc của nhóm phi ngân hàng giảm trong quý 3 nhưng sẽ tăng trở lại vào cuối năm. Trong quý 3/2026, nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng dự kiến phải thanh toán khoảng 38,1 nghìn tỷ đồng tiền gốc trái phiếu, giảm 26,0% so với quý trước và giảm 20,8% so với cùng kỳ.

Mức giảm chủ yếu đến từ ngành bất động sản khi giá trị trái phiếu đáo hạn thu hẹp còn 20,2 nghìn tỷ đồng, giảm 46,3% so với quý trước và giảm 35,6% so với cùng kỳ. Các tổ chức phát hành có giá trị đáo hạn lớn gồm Hưng Thịnh Land (3,3 nghìn tỷ đồng), Đầu tư và Phát triển Bất động sản Trường Minh (3 nghìn tỷ đồng), BCM (2,5 nghìn tỷ đồng) và Đầu tư và Phát triển Bất động sản Green Land (2,5 nghìn tỷ đồng).

Ngoài bất động sản, nghĩa vụ thanh toán gốc còn phân bổ tại một số ngành khác như Dịch vụ tài chính (6,3 nghìn tỷ đồng), Xây dựng và Vật liệu (5,3 nghìn tỷ đồng) và Thực phẩm và Đồ uống (3,1 nghìn tỷ đồng).

Tuy nhiên, áp lực đáo hạn sẽ gia tăng trong nửa cuối năm. Dự kiến nhóm phi ngân hàng sẽ có khoảng 98,0 nghìn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp đến hạn trong 6 tháng cuối năm 2026, tăng 28,6% so với 6 tháng đầu năm và tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng ngành bất động sản chiếm gần 62,5%, tương đương 61,2 nghìn tỷ đồng, với áp lực thanh toán tập trung vào tháng 12/2026, khi có khoảng 23,7 nghìn tỷ đồng trái phiếu đáo hạn.

Trong quý 3/2026, nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng dự kiến phải thanh toán khoảng 15,8 nghìn tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, giảm 11,1% so với quý trước.

Trong đó, bất động sản tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với khoảng 9,7 nghìn tỷ đồng, tương đương 61,7% tổng giá trị thanh toán lãi và tăng 3,2% so với quý trước. Tiếp theo là ngành Du lịch và Giải trí với 1,6 nghìn tỷ đồng, giảm 22,6% so với quý trước, và ngành Xây dựng và Vật liệu với 1,2 nghìn tỷ đồng, giảm 38,8%.

Trong 6 tháng cuối năm 2026, nhóm doanh nghiệp phi ngân hàng dự kiến phải thanh toán hơn 37,1 nghìn tỷ đồng tiền lãi trái phiếu, tăng 22,7% so với 6 tháng đầu năm và tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, riêng ngành bất động sản chiếm khoảng 58,4% tổng nghĩa vụ thanh toán lãi, tương đương 21,7 nghìn tỷ đồng, tăng 33,1% so với 6 tháng đầu năm và tăng 31,2% so với cùng kỳ.