Khối ngoại bất ngờ mua ròng mạnh hơn 920 tỷ đồng qua khớp lệnh

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.975,7 tỷ đồng nhưng tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 921,6 tỷ đồng.

Sau nhiều phiên lao dốc mạnh, VN-Index đã có nhịp hồi kỹ thuật khi tăng 11,61 điểm, đóng cửa tại 1.680,62 điểm. Đây là phản ứng dễ hiểu sau giai đoạn thị trường giảm sâu trong bối cảnh chưa xuất hiện thêm thông tin tiêu cực mới ngoài việc lãi suất tiền gửi vẫn duy trì ở mức cao và thanh khoản suy giảm.

Đáng chú ý, lực cầu bắt đáy đã cải thiện rõ rệt, góp phần giúp tâm lý thị trường ổn định hơn. Độ rộng thị trường chuyển biến tích cực với 195 cổ phiếu tăng giá, vượt đáng kể so với 128 mã giảm.

Lượng cổ phiếu được mua bắt đáy trong phiên thứ Sáu trước đó đã về tài khoản và nhanh chóng mang lại lợi nhuận cho nhóm nhà đầu tư chấp nhận giải ngân ở vùng giá thấp, qua đó củng cố thêm niềm tin vào nhịp hồi ngắn hạn. Dòng tiền có dấu hiệu quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Nhóm ngân hàng đồng loạt đảo chiều tăng với BID, VCB, CTG, TCB và MBB đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Nhóm chứng khoán thậm chí trở thành tâm điểm khi VCI tăng kịch trần sau thông tin ban lãnh đạo mua vào cổ phiếu nhằm hỗ trợ giá ở vùng đáy. Hiệu ứng lan tỏa giúp VND cũng tăng trần vào cuối phiên, trong khi SSI tăng 4,55% và VIX tăng 4,68%.

Ở nhóm bất động sản, bộ ba cổ phiếu họ Vingroup tăng không nhiều nhưng thị trường ghi nhận sự hồi phục tích cực hơn tại NVL, BCM và KDH. Nhóm bán lẻ, tiêu dùng – vốn chịu áp lực bán mạnh và nhiều phiên giảm sàn trước đó – cũng lấy lại động lực khi MWG, HPG, VNM và MSN đều tăng trên 3%.

Ngành công nghệ thông tin tăng 1,29%, cho thấy diễn biến tích cực hơn so với xu hướng bán tháo cổ phiếu công nghệ tại nhiều thị trường châu Á. Một tín hiệu đáng chú ý khác là thanh khoản ba sàn tăng lên 20.500 tỷ đồng, phản ánh dòng tiền bắt đáy đã chủ động hơn so với những phiên trước.

Dù nhịp hồi hiện tại mới mang tính kỹ thuật, sự cải thiện của độ rộng thị trường, thanh khoản và lực cầu bắt đáy là những tín hiệu tích cực đầu tiên sau giai đoạn điều chỉnh mạnh. Tuy nhiên, để xu hướng phục hồi trở nên bền vững, thị trường vẫn cần thêm sự đồng thuận của dòng tiền lớn và sự ổn định của các yếu tố vĩ mô.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.975,7 tỷ đồng; tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 921,6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống, Tài nguyên cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, PNJ, VNM, MSN, SHB, MCH, KDH, VIC, FPT, VSC.

Phía bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Dịch vụ tài chính. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VPB, NVL, TCB, VHM, VCI, TCX, VIX, NT2, VCB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2.064,1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh 592,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Dịch vụ tài chính. Top mua ròng của NĐT cá nhân tập trung gồm: VPB, VIX, VJC, TCB, SSI, NVL, MBB, HCM, MWG, ACB.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Thực phẩm và đồ uống, Hàng cá nhân & Gia dụng. Top bán ròng có: PNJ, HPG, SHB, VIC, VNM, MCH, MSN, BSR, LPB.

Tự doanh bán ròng 171,1 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh, họ bán ròng 21,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Tài nguyên cơ bản, Bất động sản. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: HPG, STB, MSN, ACB, SSI, VGC, BSR, VHM, FPT, VRE.

Top bán ròng là nhóm Bán lẻ. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: PNJ, MWG, MCH, VNM, CTG, TCB, FUEVFVND, NAF, E1VFVN30, VCB.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 85,1 tỷ đồng; tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 307,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Tài nguyên cơ bản. Top bán ròng có: HPG, VIX, MBB, SSI, VPB, MSN, VJC, ACB, VSC, KDH.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có: VIC, PNJ, HDB, VHM, SHB, VPI, VCI, FPT, TPB, NVL.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.849,1 tỷ đồng, tăng 119,6%, chiếm 28,4% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý nhất ở VHM với 2.908,5 tỷ đồng (tương đương hơn 22,2 triệu cổ phiếu), được nước ngoài bán cho cá nhân trong nước.

Bên cạnh đó, cá nhân trong nước xuất hiện các giao dịch thỏa thuận trao tay nhau ở HHV, MSB, MCH, VIB.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Thép, Thực phẩm, Phần mềm, Hàng cá nhân, Hóa chất, Điện, Khai khoáng; trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Thiết bị điện, Dầu khí, Bán lẻ.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhóm vốn hóa nhỏ VNSML.