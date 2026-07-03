Dow Jones lập kỷ lục mới trong khi cổ phiếu chip vẫn bị xả, giá dầu nhích lên

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones lập kỷ lục mới trong khi Nasdaq sụt điểm vì nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu chip...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE/CNBC

Thị trường chứng khoán Mỹ kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Năm (2/5) trong trạng thái không đồng nhất của các chỉ số, với Dow Jones lập kỷ lục mới trong khi Nasdaq sụt điểm vì nhà đầu tư tiếp tục bán mạnh cổ phiếu chip. Giá dầu thô tăng nhẹ sau khi đàm phán Mỹ - Iran không mang lại kết quả rõ rệt nào.

Lúc đóng cửa, chỉ số Dow Jones tăng 594,83 điểm, tương đương tăng 1,14%, đạt mức chốt phiên cao chưa từng thấy 52.900,07 điểm. Trong phiên, chỉ số còn đạt mức cao nhất mọi thời đại 52.903,85 điểm.

Chỉ số S&P 500 tăng chưa đến 1 điểm, chốt ở mức 7.483,24 điểm. Chỉ số Nasdaq sụt 0,8%, còn 25.832,67 điểm.

Cả S&P 500 và Nasdaq cùng đương đầu áp lực giảm khi cổ phiếu chip bị bán mạnh phiên thứ hai liên tiếp.

Quỹ VanEck Semiconductor (SMH) ETF chuyên cổ phiếu chip ghi nhận mức giảm 4,5% trong phiên này, trong đó giảm mạnh nhất là cổ phiếu Teradyne với mức giảm 13,6% và KLA với mức giảm 11,5%. Những cổ phiếu chip lớn cũng không nằm ngoài xu thế giảm, như Nvidia giảm 1,4% và Micron sụt 5,5%.

Trái lại, Dow Jones hưởng lợi khi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất giảm xuống sau số liệu việc làm xấu hơn so với kỳ vọng.

Báo cáo hàng tháng từ Bộ Lao động Mỹ cho thấy khu vực phi nông nghiệp của nền kinh tế nước này tạo được 57.000 công việc mới trong tháng 6, ít hơn nhiều so với dự báo của các nhà kinh tế là 110.000 công việc mới. Tuy nhiên, do tỷ lệ tham gia lực lượng lao động giảm, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0,1 điểm phần trăm so với tháng trước, còn 4,2%, thay vì đi ngang ở mức 4,3% như dự báo.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng gần 51% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, giảm từ mức 66% trước khi số liệu việc làm được công bố.

“Trong lúc nhà đầu tư còn đang tìm hiểu xem chức năng phản ứng của Fed sẽ như thế nào dưới thời Chủ tịch Kevin Warsh, dữ liệu việc làm ngày hôm nay đã giải tỏa bớt áp lực đòi hỏi Fed tăng lãi suất trong ngắn hạn… Với giá dầu đang dịu đi, sự suy yếu của thị trường việc làm có thể sẽ khiến Fed giữ nguyên lãi suất ít nhất trong cuộc họp sắp tới”, nhà quản lý danh mục Bradford Smith của công ty Janus Henderson Investors nói với hãng tin CNBC.

Nhận xét về việc cổ phiếu chip bị bán mạnh, Giám đốc đầu tư Anshul Sharmal của công ty Savvy Wealth cho rằng đây là một sự dịch chuyển của dòng tiền khỏi những cổ phiếu đã tăng nóng trong mấy tháng qua sang những nhóm cổ phiếu khác. “Nhưng tôi cũng nghĩ rằng một phần nguyên nhân cũng là do nhà đầu tư định giá lại giao dịch AI”, ông nói.

Phiên ngày thứ Sáu (3/7), các sàn giao dịch chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa nghỉ lễ Quốc khánh. Cả ba chỉ số chính đều đã hoàn tất một tuần tăng điểm, với S&P 500 tăng 1,8%, Dow Jones và Nasdaq tăng tương ứng 2% và 2,1%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 0,23 USD/thùng, tương đương tăng 0,32%, chốt ở mức 71,8 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 0,11 USD/thùng, tương đương tăng 0,16%, chốt ở mức 68,69 USD/thùng.

Dầu tăng giá sau khi vòng đàm phán gián tiếp giữa Mỹ và Iran tại Qatar đã kết thúc vào hôm thứ Tư (1/7) mà không có dấu hiệu nào cho thấy hai bên đạt bước tiến để đi tới một nền hòa bình lâu dài.

Tuy nhiên, cả tuần này, giá dầu Brent giảm 0,6% và giá dầu WTI giảm 0,8% do thị trường tiếp tục hy vọng Mỹ và Iran rồi sẽ đạt thỏa thuận và dòng chảy năng lượng từ Trung Đông sẽ phục hồi nhanh.

“Nguồn cung dầu qua eo biển Hormuz đang tăng lên, trong lúc nhiều nước tiếp tục rút dầu từ dự trữ chiến lược. Ngoài ra, hoạt động nhập khẩu dầu của Trung Quốc và nhu cầu dầu toàn cầu còn chưa hồi phục. Những yếu tố này đang đẩy giá dầu giảm, nhưng cũng có thể dẫn tới việc giá dầu bật tăng trở lại vào một thời điểm nào đó”, nhà phân tích Bjarne Schieldrop của ngân hàng SEB nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá dầu Brent giao sau tại London trong 6 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu vận tải biển, ít nhất 5 siêu tàu chở dầu chở tổng cộng 10 triệu thùng dầu từ Saudi Arabia đã đi qua được eo biển Hormuz. Hãng dầu lửa quốc doanh Saudi Aramco của nước này đã chuyển sang sử dụng giá dầu giao ngay để tăng cường bán dầu cho khu vực châu Á.

Trong một báo cáo, ngân hàng UBS đã hạ dự báo giá dầu Brent trên cơ sở hoạt động vận tải năng lượng qua eo biển Hormuz khởi sắc. UBS cắt giảm 20 USD/thùng trong dự báo giá dầu Brent bình quân trong quý 3 năm nay, còn 80 USD/thùng; giảm 10 USD/thùng trong dự báo giá dầu quý 4, còn 80 USD/thùng; và giảm 10 USD/thùng trong dự báo giá dầu năm 2027, còn 75 USD/thùng.

Một báo cáo của ngân hàng HSBC cho rằng sau một giai đoạn ngắn nguồn cung dầu tăng mạnh, giá dầu Brent có thể tăng trở lại mức 80 USD/thùng hoặc cao hơn. Các nhà phân tích của HSBC dự báo thị trường “sẽ hấp thụ hết nguồn cung dầu gia tăng từ Trung Đông thông qua việc làm đầy dự trữ”, cùng với việc Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) kết thúc việc xả dự trữ trong tháng 7.