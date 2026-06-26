Dùng tiền trả nợ để mua căn hộ, DC4 bị phạt nặng

Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng, trả nợ CTCP Vật liệu Xây dựng DIC và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông; tuy nhiên, ngày 31/03/2025, công ty đã sử dụng hơn 95 tỷ đồng trong tổng số hơn 288,4 tỷ đồng thu được để trả nợ cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (thanh toán tiền mua căn hộ chung cư A2-1 Chí Linh) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Sơ đồ giá cổ phiếu DC4 trên TradingView.

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần DICERA Holdings (mã DC4-HOSE) với số tiền phạt lên tới 507,5 triệu đồng.

Trong đó, mức phạt nặng nhất là 350 triệu đồng theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 10 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại điểm a khoản 9 Điều 1 Nghị định số 128/2021/NĐ-CP đối với hành vi thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Cụ thể: theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024 của công ty, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng để trả nợ ngân hàng, trả nợ CTCP Vật liệu Xây dựng DIC và CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng - Bê tông; tuy nhiên, ngày 31/03/2025, công ty đã sử dụng hơn 95 tỷ đồng trong tổng số hơn 288,4 tỷ đồng thu được từ đợt chào bán để trả nợ cho Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng (thanh toán tiền mua căn hộ chung cư A2-1 Chí Linh) nhưng không thông qua Đại hội đồng cổ đông.

Mức phạt tiếp theo là 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 42 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (Nghị định số 156/2020/NĐ-CP) đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không công bố thông tin theo quy định trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước (UBCKNN), trang thông tin điện tử của Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và của Công ty đối với Nghị quyết Hội đồng quản trị (HĐQT) số 24/NQ-HĐQT.NK5 ngày 04/10/2024 về việc chỉnh sửa mục đích và phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng năm 2024; Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật trên hệ thống công bố thông tin của UBCKNN và trang thông tin điện tử của HOSE đối với: Nghị quyết HĐQT số 20/NQ-HĐQT.NK5 ngày 27/6/2024 về việc chỉnh sửa, bổ sung Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng; Nghị quyết HĐQT số 26/NQ-HĐQT.NK5 ngày 24/10/2024 về việc thay thế Nghị quyết HĐQT số 24/NQ-HĐQT.NK5 ngày 04/10/2024);

Cuối cùng là mức phạt 65 triệu đồng theo điểm a khoản 3 Điều 42 Nghị định số 156/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 16 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP đối với hành vi Công bố thông tin không đầy đủ nội dung theo quy định pháp luật.

Cụ thể: công ty không trình bày đầy đủ số liệu, giá trị giao dịch với bên liên quan tại Báo cáo tình hình quản trị năm 2024 và 2025 theo quy định.

Liên quan đến cùng một mức phạt 92,5 triệu đồng, SSC đã có một loạt quyết định xử phạt đối với các công ty như: Công ty cổ phần Tập đoàn PC1 (Hà Nội) do công ty không công bố thông tin bất thường về việc thay đổi tài sản đảm bảo; Công ty cổ phần Đầu tư Rox Energy (Tp.HCM) do công ty chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc so với quy định; Công ty cổ phần Đầu tư Technical (Tp.HCM) do không công bố thông tin theo quy định đối với nhiều tài liệu; Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm Cà Mau (tỉnh Cà Mau) bị phạt do công ty chậm công bố thông tin trên hệ thống công bố thông tin của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước từ 15 ngày trở lên so với quy định.