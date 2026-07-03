Giá nông sản tháng 6 biến động trái chiều, cà phê trở lại mốc 89.000 đồng/kg

Thị trường nông sản trong nước và thế giới tháng 6/2026 ghi nhận nhiều biến động trái chiều. Giá lúa, gạo, cà phê, cao su và một số loại trái cây tăng ở nhiều phân khúc, trong khi hồ tiêu, lợn hơi, thủy sản nguyên liệu và xoài giảm do áp lực nguồn cung hoặc nhu cầu tiêu thụ suy yếu...

Giá cà phê tăng trở lại mức 89.000 đồng/kg, nông dân phấn khởi. Ảnh minh họa.

Theo Reuters, trên thị trường quốc tế, giá xuất khẩu gạo Việt Nam tăng nhẹ trong tháng 6 do lo ngại hiện tượng El Nino có thể ảnh hưởng đến sản lượng vụ mùa tại châu Á. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam vào cuối tháng 6/2026 được chào bán ở mức 410-415 USD/tấn, tăng khoảng 5 USD/tấn so với cuối tháng 5/2026.

Trong khi đó, giá gạo Thái Lan tăng mạnh lên 480-500 USD/tấn, cao hơn khoảng 30 USD/tấn so với tháng 5, khiến nhiều khách hàng, đặc biệt tại châu Phi, chuyển sang nhập khẩu gạo Ấn Độ với giá chỉ khoảng 340-346 USD/tấn.

GIÁ GẠO VIỆT NAM TĂNG DO LO NGẠI EL NINO

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, thị trường gạo thế giới đang hướng sự chú ý vào kết quả sản xuất vụ mới tại châu Á, khi El Nino cực đoan được dự báo có thể xuất hiện trong các tháng 7-8/2026. Những lo ngại về thời tiết khiến nhiều quốc gia nhập khẩu có xu hướng tăng dự trữ lương thực, qua đó góp phần nâng giá gạo xuất khẩu của Việt Nam.

Ở trong nước, giá lúa Hè Thu tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều giữa các chủng loại. Nguồn cung lúa Hè Thu sớm chưa nhiều nên hoạt động giao dịch khá trầm lắng.

Tại An Giang, nhiều giống lúa tươi như IR50404, OM5451, OM18 và Đài Thơm đều tăng giá so với tháng trước, trong khi tại Đồng Tháp, giá lúa khô giảm nhẹ. Giá gạo thương phẩm nhìn chung ổn định hoặc tăng nhẹ. Đáng chú ý, gạo thường và gạo Jasmine tại An Giang tăng khá mạnh, trong khi nhiều chủng loại gạo tại Đồng Tháp giữ ổn định. Giá gạo nguyên liệu phục vụ chế biến xuất khẩu cũng tăng, phản ánh kỳ vọng tích cực của doanh nghiệp đối với nhu cầu thị trường trong những tháng tới.

Đối với các mặt hàng cây công nghiệp, tháng 6 vừa qua chứng kiến giá cà phê phục hồi, hồ tiêu trầm lắng, cao su lập đỉnh rồi giảm.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê trong tháng 6/2026 giảm nhẹ so với tháng trước do triển vọng vụ mùa bội thu tại Brazil. Cụ thể, giá cà phê Robusta giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn London (Anh) đạt 3.535 USD/tấn, giảm 31 USD/tấn so với tháng 5/2026. Trong khi đó, giá cà phê Arabica giao kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn New York (Mỹ) đạt 265,3 US cent/lb, giảm 19,2 US cent/lb so với tháng trước.

Ngược lại, thị trường trong nước ghi nhận giá cà phê phục hồi lên trên 89.000 đồng/kg vào cuối tháng 6/2026, có thời điểm trong tháng 6 chạm mốc 90.000 đồng/kg. Mức giá này thúc đẩy nhiều hộ nông dân bán hàng để chốt lời sau thời gian dài chờ giá tăng. Tuy nhiên, lượng cà phê còn lại trong dân không nhiều nên giao dịch vẫn diễn ra khá thận trọng. Giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên đều tăng khoảng 700-800 đồng/kg so với tháng trước.

Đối với thị trường hạt tiêu trong nước tháng 6/2026, giá thu mua hạt tiêu đen giảm tại một số địa phương. Cụ thể, giá tiêu tại Đắk Nông và Đắk Lắk giảm 3.000 đồng/kg, xuống còn 139.000 đồng/kg; Bà Rịa - Vũng Tàu giảm 2.000 đồng/kg, còn 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai giữ ổn định ở mức 137.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nhu cầu mua suy yếu, giao dịch thận trọng và nguồn cung trong nước không còn dồi dào khiến thị trường hồ tiêu tiếp tục trầm lắng.

GIÁ LỢN HƠI VÀ THỦY SẢN GIẢM

Đối với sản phẩm chăn nuôi trên thị trường thế giới, giá thịt lợn và bò hơi giao dịch trên sàn CME đều giảm do nguồn cung gia tăng trong tháng 6/2026. Trong tháng 6/2026, giá thịt lợn kỳ hạn tháng 7/2026 trên sàn CME giảm 5,675 US cent/lb so với tháng trước, xuống còn 93,825 US cent/lb. Nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung thịt lợn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cùng xu hướng, giá bò hơi kỳ hạn tháng 8/2026 trên sàn CME giảm 4,675 US cent/lb, xuống còn 243,575 US cent/lb, sau khi Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) báo cáo số lượng gia súc giết mổ tăng trong ngắn hạn.

Tại Việt Nam, giá lợn hơi tiếp tục giảm trong tháng 6/2026. So với tháng trước, giá tại miền Bắc giảm khoảng 1.000 đồng/kg xuống còn 66.000-67.000 đồng/kg; miền Trung - Tây Nguyên giảm khoảng 4.000 đồng/kg; miền Nam giảm mạnh nhất, khoảng 6.400 đồng/kg, còn 61.000-63.000 đồng/kg. Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, nguyên nhân chủ yếu là nguồn cung tăng trong khi sức mua chưa cải thiện.

Trong khi đó, giá gà công nghiệp tăng tại cả ba miền, trong đó miền Bắc tăng mạnh nhất. Giá gà lông màu ổn định hoặc tăng nhẹ tùy khu vực, còn giá trứng gà hầu như không biến động nhưng vẫn ở mức thấp do nguồn cung dồi dào. Diễn biến này cho thấy thị trường gia cầm đang có sự ổn định hơn so với ngành chăn nuôi lợn.

Đối với thủy sản, giá tôm thẻ chân trắng nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm ở hầu hết các cỡ do bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, nguồn cung tăng mạnh. Nhiều phân khúc giảm sâu so với tháng trước, gây áp lực lên người nuôi trong bối cảnh chi phí sản xuất vẫn ở mức cao.

Thị trường tôm nguyên liệu tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục chịu áp lực giảm giá trong tháng 6/2026 khi nguồn cung tăng mạnh do bước vào giai đoạn thu hoạch rộ.

Tại Cà Mau, giá tôm thẻ chân trắng giảm ở hầu hết các cỡ, trong đó loại 20 con/kg giảm mạnh nhất, tới 17.500 đồng/kg so với tháng trước; các cỡ 30-100 con/kg cũng đồng loạt giảm từ 5.500-11.000 đồng/kg. Đối với tôm sú, dù nhu cầu tiêu thụ nội địa vẫn khá tích cực, giá thu mua vẫn giảm so với tháng 5. Các loại tôm sú thương phẩm cỡ 20-40 con/kg giảm từ 6.000-15.000 đồng/kg, cho thấy thị trường vẫn chịu áp lực từ nguồn cung và giao dịch thận trọng.

Trong khi đó, giá cá tra nguyên liệu giảm trong nửa đầu tháng, sau đó đi ngang vào cuối tháng, dao động phổ biến khoảng 29.000-31.000 đồng/kg. Giá cá tra giống giảm mạnh do nguồn cung tăng khi bước vào mùa thuận và người nuôi giảm tốc độ thả giống. Tại Đồng Tháp, giá cá tra thương phẩm (cá thịt) dao động phổ biến ở mức 29.000 - 31.000 đồng/kg (tùy size, loại 0,7 - 1kg/con), giảm khoảng 2.000 đồng/kg so với tháng trước.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, những diễn biến của thời tiết, đặc biệt là nguy cơ El Nino trong các tháng tới, cùng với xu hướng tiêu dùng và thương mại toàn cầu sẽ tiếp tục là những yếu tố có ảnh hưởng lớn đến diễn biến giá nông sản trong thời gian tới.