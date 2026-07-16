Giá vàng đi lên sau số liệu PPI Mỹ, SPDR Gold Trust bán ròng

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/7), sau khi số liệu thống kê cho thấy giá nhà sản xuất ở Mỹ bất ngờ giảm trong tháng 6. Dù vậy, mức tăng của giá vàng trong phiên này là hạn chế, bởi mối lo lạm phát và lãi suất tăng vẫn duy trì ở mức cao trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông...

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.061,5 USD/oz, tăng 8 USD/oz so với mức chốt phiên ngày hôm trước, tương đương tăng 0,02% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 57,91 USD/oz, giảm 0,91 USD/oz, tương đương giảm 1,5%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 0,4%, còn 4.051,8 USD/oz.

Báo cáo từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 6 giảm 0,3% so với tháng trước và mức tăng của chỉ số trong tháng 5 cũng được điều chỉnh giảm còn 0,6%.

Trước đó, trong một cuộc khảo sát của hãng tin reuters, các chuyên gia kinh tế dự báo PPI tháng 6 đi ngang sau khi tăng 1,1% trong tháng 5.

Dữ liệu lạm phát giảm khiến các đặt cược vào việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay tiếp tục được điều chỉnh giảm.

Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai chỉ còn đặt cược khả năng khoảng 10% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7, so với mức gần 17% trước khi dữ liệu PPI được công bố. Mức đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tiếp theo diễn ra vào tháng 9 cũng giảm còn hơn 50% từ mức hơn 60% vào ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Phiên này là sự tiếp nối của phiên hồi phục vào hôm thứ Ba - khi giá vàng tăng nhờ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ yếu hơn dự báo. Trước đó, giá vàng lao dốc trong phiên ngày thứ Hai do căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran đẩy giá dầu tăng, làm gia tăng đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất trong thời gian còn lại của năm 2026.

“Giá vàng tiếp tục hồi phục khi báo cáo PPI yếu hơn dự báo, xoa dịu một phần mối lo ngại về việc Fed tăng lãi suất trong năm nay”, chiến lược gia Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Xác suất Fed tăng lãi suất giảm đã kéo đồng USD giảm theo, hỗ trợ thêm cho giá vàng. Chỉ số Dollar Index đóng cửa phiên ngày thứ Tư dưới mức 100,5 điểm, từ mức hơn 100,9 điểm của phiên ngày hôm trước.

Phản ứng với số liệu lạm phát yếu hơn dự báo, các nhà đầu tư mua mạnh trái phiếu kho bạc Mỹ, khiến lợi suất giảm. Đây cũng là một yếu tố có lợi cho giá vàng.

Lợi suất của trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 3 điểm cơ bản, còn 4,555%. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm giảm hơn 4 điểm cơ bản, còn 4,145%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm giảm gần 1 điểm cơ bản, còn 5,09%.

Tuy nhiên, môi trường địa chính trị hiện nay vẫn bất lợi đối với giá kim loại quý.

Mỹ tuyên bố đã khởi động một làn sóng tấn công mới nhằm vào Iran sau khi tái áp lệnh phong tỏa hải quân đối với các hải cảng của nước này. Về phía Iran, nước này đe dọa sẽ khiến cho hoạt động xuất khẩu năng lượng từ Vùng Vịnh suy giảm thêm.

Giá dầu thô tăng nhẹ trong phiên ngày thứ Tư, duy trì xu thế đi lên sau cú tăng gần 10% vào đầu tuần này. Giá dầu cao làm tăng áp lực lạm phát, dẫn tới triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, không có lợi cho một tài sản không mang lãi suất như vàng.

“Những diễn biến gần đây xung quanh eo biển Hormuz đã làm dấy lên nỗi sợ hãi về áp lực lạm phát không thể kiểm soát. Nếu căng thẳng leo thang cao hơn, dẫn tới giá dầu cao hơn, giá vàng sẽ còn đối mặt áp lực giảm lớn hơn”, nhà phân tích Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận định.

Ông Otunuga cho rằng nếu không giữ được mốc 4.000 USD/oz, giá vàng có thể trượt xuống 3.950 USD/oz và thậm chí là 3.000 USD/oz. Nếu mốc 4.000 USD/oz duy trì, giá vàng có thể hồi về 4.100 USD/oz.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 2,5 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.001,9 tấn vàng. Xu hướng của các quỹ ETF vàng như quỹ này kể từ khi chiến tranh Mỹ - Iran bắt đầu đến nay là bán ròng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (16/7), giá vàng và giá bạc không có nhiều thay đổi so với mức chốt phiên Mỹ.

Lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giao dịch gần mức 4.058 USD/oz và giá bạc xấp xỉ 58 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 129,3 triệu đồng/lượng, tăng 0,1 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.040 đồng (mua vào) và 26.450 đồng (bán ra), đi ngang so với sáng hôm qua.