Giá vàng giữ đà tăng nhờ mối lo lãi suất “cao hơn lâu hơn” lắng xuống

Việc giá vàng tăng chậm lại trong phiên ngày thứ Ba cho thấy nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn trước khi Fed kết thúc cuộc họp...

Giá vàng thế giới duy trì xu thế hồi phục trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (16/6), khi thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran làm suy giảm khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất để chống lạm phát. Đồng USD tiếp tục trượt giá và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đi xuống cũng là những yếu tố hỗ trợ quan trọng cho giá vàng.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.432,6 USD/oz, tăng 22,3 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương tăng khoảng 0,52% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay đạt 70,16 USD/oz, tăng 0,04 USD/oz, tương đương tăng 0,06%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng khoảng 0,1%, chốt phiên ở mức 4.354,4 USD/oz.

Cùng ngày, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã khởi động cuộc họp chính sách tiền tệ diễn ra trong hai ngày, dưới sự chủ trì lần đầu tiên của tân Chủ tịch Kevin Warsh. Theo dự báo, Fed sẽ không có động thái lãi suất nào trong lần họp này. Thay vào đó, thị trường đang chờ xem liệu Fed sẽ phát tín hiệu như thế nào về đường đi của lãi suất trong thời gian còn lại của năm nay.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô đã trượt khỏi mốc 80 USD/thùng, xuống mức thấp nhất kể từ đầu tháng 3, nhờ thỏa thuận hòa bình mà Mỹ và Iran công bố vào cuối tuần vừa rồi và theo dự kiến sẽ được ký kết vào ngày thứ Sáu tuần này. Giá dầu giảm nhanh giải tỏa mối lo lạm phát, từ đó làm giảm mối lo lãi suất “cao hơn lâu hơn” - yếu tố đã gây áp lực giảm lớn lên giá vàng kể từ khi cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh bắt đầu vào cuối tháng 2.

Sau khi giảm về gần mốc 4.000 USD/oz trong tuần trước, giá vàng đã hồi phục nhanh nhờ sự sụt giảm liên tục của giá dầu thô. Trong phiên ngày thứ Hai, giá vàng có lúc đạt mức cao nhất kể từ hôm 5/6.

Việc giá vàng tăng chậm lại trong phiên ngày thứ Ba cho thấy nhà đầu tư đang trở nên thận trọng hơn trước khi Fed kết thúc cuộc họp vào chiều ngày thứ Tư theo giờ Mỹ. Bất kỳ tín hiệu mới nào trong tuyên bố lãi suất của Fed và từ buổi họp báo của Chủ tịch Warsh, dù theo chiều hướng cứng rắn hay mềm mỏng, đều có thể tác động tới giá vàng.

Trong một dấu hiệu cho thấy tâm lý dè dặt của nhà đầu tư, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.012,2 tấn. Trước và sau khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận, xu hướng của SPDR Gold Trust từ khi chiến tranh bắt đầu tới nay là bán ròng.

“Hỗ trợ giá vàng trong hai phiên vừa qua chủ yếu là khả năng Mỹ và Iran đi đến được một thỏa thuận toàn diện để kết thúc chiến tranh. Nhờ kỳ vọng này, lãi suất ngắn hạn đã giảm xuống, phản ánh rằng khả năng Fed tăng lãi suất trong năm nay đã không còn cao như mấy ngày trước”, ông David Meger - Giám đốc phụ trách mảng giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures - nhận định với hãng tin Reuters.

Diễn biến giá vàng thế giới trong 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai đang phản ánh khả năng 60% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12, từ mức 70% của tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm - phản ánh rõ nhất kỳ vọng về lãi suất Fed trong ngắn hạn - giảm khoảng 1 điểm cơ bản, về mức 4,056%. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm hơn 3 điểm cơ bản, về mức 4,435%.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác giảm đáng kể. Chốt phiên, chỉ số còn 99,63 điểm, từ mức gần 99,8 điểm của phiên trước. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã giảm hơn 0,4% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Giá vàng và giá bạc dao động trong biên độ hẹp vào đầu giờ sáng nay (17/6) tại thị trường châu Á.

Lúc gần 7h theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,1% so với chốt phiên Mỹ, đạt 4.336 USD/oz. Giá bạc giao ngay cũng gần như đi ngang so với đóng cửa phiên New York, trên ngưỡng 70 USD/oz.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.073 đồng (mua vào) và 26.423 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.