Giá vàng lên gần 4.200 USD/oz, SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục mua ròng, nối tiếp xu thế mua của tuần trước.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 4.191,4 USD/oz, tăng 34,7 USD/oz so với mức đóng cửa tuần trước, tương đương tăng 0,8% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay đạt 65,13 USD/oz, tăng 0,17 USD/oz, tương đương tăng 0,3%.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 8/2026 tăng 1%, đóng cửa rở mức 4.202,7 USD/oz.
Hôm thứ Sáu, giá vàng giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần. Trong phiên đầu tuần, giá vàng được hỗ trợ bởi sự xuống thang của giá dầu - yếu tố làm dịu mối lo lạm phát tăng và lãi suất cao hơn lâu hơn - khi đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran có tiến bộ.
Trở về từ vòng đàm phán đầu tiên với Iran ở Thụy Sỹ, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết vòng đàm phán này đã đặt một “nền móng tốt đẹp” để đi đến một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, cho dù căng thẳng xung quanh các vấn đề eo biển Hormuz và Lebanon vẫn tiếp diễn.
Giá dầu cũng giảm sau khi Bộ Tài chính Mỹ cho phép Iran bán dầu trong thời gian từ nay cho tới hết tháng 8. Giá dầu Brent giao sau tại London giảm hơn 3%, còn dưới 78 USD/thùng khi đóng cửa. Giá dầu WTI giảm hơn 2%, còn dưới 75 USD/thùng.
Từ khi chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, diễn biến giá dầu giữ vai trò là yếu tố chính chi phối diễn biến giá kim loại quý, thông qua làm tăng - giảm kỳ vọng về lạm phát và từ đó tác động tới triển vọng lãi suất.
“Trong ngắn hạn, giá năng lượng sẽ tiếp tục là yếu tố quan trọng nhất tác động tới thị trường kim loại quý. Cuộc đàm phán ở Thụy Sỹ giữ Mỹ và Iran tuy không hoàn toàn suôn sẻ, nhưng vẫn hướng tới một thỏa thuận giúp cải thiện nguồn cung dầu cho thị trường”, từ đó kéo giá dầu xuống và hỗ trợ giá vàng - nhà phân tích Ole Hansen của ngân hàng Saxo Bank nhận định với hãng tin Reuters.
Tuy nhiên, triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong năm nay và xu hướng tăng giá của đồng USD vẫn đang là nguồn áp lực mất giá đối với vàng.
Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 89% Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME. Trước khi Fed phát tín hiệu cứng rắn về lãi suất trong cuộc họp vào tuần trước, mức đặt cược này là 61%.
Trước đây, Bank of America từng dự báo rằng giá vàng có thể tăng tới 6.000 USD/oz. Trong một báo cáo vào hôm thứ Sáu vừa rồi, ngân hàng này cho rằng mức giá đó là không thể đạt được nếu thị trường còn tin rằng Fed sẽ tăng lãi suất trong thời gian tới. Tuy nhiên, các nhà phân tích của Bank of America tin rằng các yếu tố ủng hộ vàng tăng giá vẫn duy trì, trong đó phải kể đến chính sách tài khóa nới lỏng của Mỹ.
Đồng USD tăng giá trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index tăng 0,15%, đóng cửa ở mức 101 điểm, cao nhất trong vòng 1 năm trở lại đây.
Phản ánh kỳ vọng lãi suất tăng, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 2 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, đạt 4,232%, cao nhất kể từ tháng 2/2025. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 5 điểm cơ bản, lên 4,509%. Lợi suất của kỳ hạn 30 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, đạt 4,946%.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 1,8 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.022,2 tấn vàng. Tuần trước, quỹ mua ròng gần 7 tấn vàng.
Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (23/6), giá vàng chưa có nhiều biến động so với mức chốt phiên Mỹ.
Lúc 6h50 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,1% giao dịch ở mức gần 4.190 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,3%, còn hơn 65 USD/oz.
Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 133,5 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank.
Cùng thời điểm, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.092 đồng (mua vào) và 26.442 đồng (bán ra).
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