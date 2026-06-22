Theo dự báo của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, trong quý 2/2026, thị trường lao động Thủ đô tiếp tục ghi nhận nhu cầu lớn đối với nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp và khả năng thích ứng với công nghệ mới.
Ước tính, Hà Nội đang thiếu khoảng 50.000 lao động chất lượng cao, tập trung chủ yếu ở các ngành công nghệ cao, kỹ thuật và phát triển bền vững.
Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội nhận định, công nghệ bán dẫn đang trở thành một trong những lĩnh vực có nhu cầu tuyển dụng cao nhất hiện nay. Thị trường cần bổ sung khoảng 15.000 kỹ sư và kỹ thuật viên phục vụ các khâu thiết kế, sản xuất, vận hành và kiểm định sản phẩm.
Đối với vị trí kỹ thuật viên bán dẫn, mức thu nhập phổ biến dao động từ 15 – 25 triệu đồng/tháng. Bên cạnh kiến thức chuyên môn, người lao động cần có tư duy kỹ thuật, khả năng làm việc chính xác và trình độ ngoại ngữ phù hợp để đáp ứng yêu cầu công việc.
Cũng theo số liệu thống kê và đánh giá từ các Bản tin thị trường lao động mới nhất của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, hiện có khoảng 65% lao thất nghiệp, thiếu việc làm trên thị trường đang gặp hạn chế về các kỹ năng số cơ bản.
Sự thiếu hụt này đặt một bộ phận lớn người lao động vào tình trạng khó khăn khi tìm kiếm cơ hội việc làm mới.
Đáng chú ý, tiến trình tự động hóa không chỉ tác động đến lao động phổ thông, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến nhóm lao động hành chính - văn phòng. Các công việc mang tính chất lặp lại, thực hiện theo quy trình cố định như: hành chính nhân sự cơ bản, kế toán sơ cấp, nhập liệu hay quản lý kho bãi đang đối diện nguy cơ bị thay thế cao.
Hệ thống AI và các phần mềm tự động hóa hiện nay có khả năng xử lý các nhóm công việc này với tốc độ, độ chính xác cao và tối ưu hóa chi phí vận hành hơn so với phương pháp thủ công.
Song hành với xu hướng phát triển công nghệ cao, các ngành nghề thuộc lĩnh vực kinh tế xanh cũng đang tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới. Dự kiến nhu cầu tuyển dụng trong lĩnh vực logistics xanh sẽ tăng khoảng 20% trong thời gian tới.
Nhiều vị trí mới xuất hiện và ngày càng được doanh nghiệp quan tâm như tư vấn năng lượng sạch, kỹ thuật viên vận hành trạm sạc xe điện, quản lý chuỗi cung ứng xanh và các công việc liên quan đến phát triển bền vững. Mức thu nhập của nhóm ngành này hiện dao động từ 12 – 25 triệu đồng/tháng, tùy theo vị trí và kinh nghiệm làm việc.
Trước những thay đổi của thị trường lao động, các chuyên gia cho rằng người lao động cần chủ động cập nhật kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng số và ngoại ngữ.
Xây dựng tâm thế linh hoạt, sẵn sàng cập nhật kiến thức mới và đào tạo lại chuyên môn để phù hợp với định hướng số hóa của các doanh nghiệp.
Đồng thời, chủ động tiếp cận và đưa các công cụ trí tuệ nhân tạo (như ChatGPT, Gemini) cùng phần mềm văn phòng số vào quy trình làm việc hằng ngày nhằm tối ưu hóa năng suất lao động; biến công nghệ thành công cụ hỗ trợ đắc lực thay vì coi đó là yếu tố đe dọa vị trí việc làm.
Việc chuẩn bị tốt năng lực nghề nghiệp sẽ giúp người lao động tiếp cận hiệu quả các cơ hội việc làm trong những ngành đang có tốc độ phát triển nhanh.
Trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Tiktok, Telegram xuất hiện nhiều tài khoản, hội nhóm và trang thông tin đăng tải các nội dung quảng cáo về những “gói tiết kiệm ưu đãi đặc biệt”, “suất gửi nội bộ”, “chương trình khách hàng VIP giới hạn”, “đầu tư lợi nhuận cao” với mức lãi suất hấp dẫn, vượt xa mặt bằng lãi suất huy động...
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