Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: 6 tháng cuối năm phải tháo gỡ ngay các điểm nghẽn tăng trưởng

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu Chính phủ xây dựng chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, tập trung tháo gỡ điểm nghẽn tăng trưởng, giữ ổn định vĩ mô và siết trách nhiệm người đứng đầu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: TTXVN

Sáng ngày 4/7/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương.

Phát biểu tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, năm khởi động cho giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bối cảnh này đòi hỏi cả hệ thống chính trị phải quyết liệt, khẩn trương, tạo chuyển biến rõ nét về phát triển nhanh, bền vững, tự chủ; nâng cao sức chống chịu của nền kinh tế và mức sống thực của nhân dân.

NHẬN DIỆN ĐÚNG ĐIỂM NGHẼN TĂNG TRƯỞNG

Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, 6 tháng đầu năm 2026, Việt Nam triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều khó khăn, rủi ro địa chính trị, năng lượng và thương mại gia tăng, tác động trực tiếp đến các nền kinh tế có độ mở lớn.

Dù vậy, những kết quả đạt được rất đáng ghi nhận, là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đặc biệt ghi nhận nỗ lực của Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ, các bộ trưởng Chính phủ khóa XVI, dù mới nhận nhiệm vụ gần 3 tháng nhưng đã có nhiều nét mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo. Ảnh: TTXVN

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh áp lực lớn. GDP quý 2 ước tăng 8,39%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng lên 8,18%. Thu ngân sách nhà nước 6 tháng đạt khoảng 62% dự toán, tăng 17,2% so với cùng kỳ, trong khi đã miễn, giảm thuế 89 nghìn tỷ đồng. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 27,1%, đạt hơn 550 tỷ USD.

Cùng với đó, phát triển hạ tầng có nhiều đột phá; hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính và tháo gỡ điểm nghẽn được thúc đẩy quyết liệt hơn. Khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số tiếp tục có bước tiến mới; văn hóa - xã hội được quan tâm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, khó khăn. Trong đó, tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%. Có 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng; Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh đều chưa đạt yêu cầu. Để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số, 6 tháng cuối năm phải tăng 11,9%, là thách thức rất lớn.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, triển khai các dự án hạ tầng chiến lược, chương trình mục tiêu quốc gia và một số công trình trọng điểm còn chậm. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu Chính phủ rà soát kỹ và kiên quyết cắt vốn dự kiến đối với nơi “có tiền mà không tiêu được” để dành vốn cho nơi khác.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng lưu ý tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều. Một số ngành chế biến, chế tạo sử dụng nhiều lao động như dệt may, da giày, đồ gỗ, chế biến thực phẩm còn khó khăn. Các ngành dịch vụ lớn như bán lẻ, vận tải, lưu trú, tài chính - ngân hàng đều thấp hơn kịch bản, cho thấy khu vực tạo nhiều việc làm và thu nhập thực của người dân chưa cải thiện tương xứng.

Cơ cấu thương mại còn rủi ro khi xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn; khu vực trong nước chỉ tăng xuất khẩu khoảng 2,5%, trong khi khu vực FDI tăng gần 25%. Nền kinh tế vì thế vừa lệ thuộc vào chuỗi cung ứng bên ngoài, vừa dễ chịu rủi ro xuất xứ, gian lận thương mại và phòng vệ thương mại tại các thị trường xuất khẩu chủ lực.

Sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc; môi trường đầu tư, kinh doanh đã được cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thời gian và chi phí thủ tục còn cao. Việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp ở một số nơi còn lúng túng; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn.

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG ĐẶC BIỆT CHO 6 THÁNG CUỐI NĂM

Từ những hạn chế trên, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm, với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Nhiệm vụ đầu tiên là tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô. Chính phủ cần khẩn trương xử lý dự án chậm, công trình ách tắc, đất đai bỏ hoang và nguồn lực đình trệ do thủ tục, quy hoạch, mặt bằng, vật liệu hoặc né tránh trách nhiệm.

Các đại biểu dự Phiên họp. Ảnh: TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu điều hành đồng bộ chính sách tài khóa, tiền tệ, giá cả; hướng tín dụng vào sản xuất, xuất khẩu, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, đổi mới sáng tạo, nhà ở và hạ tầng thiết yếu; đồng thời kiểm soát đầu cơ, nợ xấu, bảo đảm lành mạnh hoạt động ngân hàng và kiểm soát rủi ro hệ thống.

Cùng với đó, cần khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới như không gian đô thị cao tầng ở khu vực phù hợp, không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian số và không gian biển. Đặc biệt, phải phát triển kinh tế biển theo chiều sâu, khai thác bền vững các ngành kinh tế biển mới như điện gió ngoài khơi, nuôi biển công nghệ cao, công nghệ sinh học biển, khử mặn, tín chỉ carbon xanh và phục hồi hệ sinh thái biển.

Đầu tư công phải phát huy vai trò dẫn dắt, là “vốn mồi” để mở ra không gian phát triển, tập trung vào hạ tầng chiến lược và các công trình có sức lan tỏa cao. Song song với đó, cần khơi thông dòng vốn và môi trường đầu tư cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp có đơn hàng nhưng thiếu vốn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp trong nước. Việc đáp ứng tiêu chuẩn về xuất xứ, sở hữu trí tuệ, môi trường và lao động phải được coi là vấn đề an ninh kinh tế.

Về thể chế, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu khẩn trương tổng rà soát hệ thống pháp luật, xử lý các quy định chồng chéo, nhất là về đất đai, quy hoạch, đầu tư, xây dựng, đấu thầu, môi trường, tài sản công và phân cấp; không để khoảng trống pháp lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển để cân bằng giữa mục tiêu tăng trưởng và an sinh. Tăng trưởng chỉ có ý nghĩa khi đi cùng việc làm, thu nhập, nhà ở, giáo dục, y tế và môi trường sống tốt hơn.

Kết luận phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện.

Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương. Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài; chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh đất nước đang đứng trước cơ hội phát triển rất lớn, nhưng cơ hội chỉ trở thành hiện thực khi có quyết tâm cao, tư duy đúng, thể chế thông thoáng, bộ máy vận hành hiệu quả, cán bộ dám làm, doanh nghiệp mạnh lên và nhân dân đồng lòng.