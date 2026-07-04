Chính phủ tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, cụ thể hóa trách nhiệm để thúc đẩy tăng trưởng

Bộ trưởng Đặng Xuân Phong cho biết Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục, tháo gỡ vướng mắc, cụ thể hóa trách nhiệm để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số...

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong thông tin về tình hình KTXH tháng 6 và 6 tháng năm 2026 - Ảnh: VGP

Trưa ngày 4/7, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026, cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2026.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, cho biết sáng cùng ngày, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương và phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6/2026. Hội nghị có sự tham dự, chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước.

Theo Bộ trưởng Đặng Xuân Phong, hội nghị diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Ở trong nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, nhất là hoàn thiện thể chế, pháp luật; cải cách thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh; đổi mới phương thức làm việc; tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tồn đọng kéo dài; cụ thể hóa trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo - Ảnh: VGP

Các cấp, ngành, địa phương cũng tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kết luận số 18-KL/TW, các nghị quyết, chủ trương, kết luận của Đảng, Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với quyết tâm cao nhất hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2026, trọng tâm là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tại hội nghị, các thành viên Chính phủ thống nhất nhận định: trong tháng 6 và 6 tháng đầu năm, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương đã quyết liệt triển khai các nhiệm vụ, giải pháp đề ra, qua đó duy trì đà tăng trưởng tích cực trên hầu hết các lĩnh vực.

Công tác chỉ đạo, điều hành tập trung khơi thông điểm nghẽn, thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, đồng thời đẩy nhanh phát triển các động lực mới, tạo nền tảng cho đổi mới mô hình tăng trưởng.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát trong bối cảnh lạm phát toàn cầu gia tăng. Tăng trưởng kinh tế duy trì đà tích cực; các cân đối lớn được bảo đảm; nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phục hồi; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm biểu dương Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước đã nỗ lực vượt qua nhiều khó khăn, vừa ứng phó với biến động bên ngoài, vừa triển khai nhiều nhiệm vụ mới, khó và chưa có tiền lệ.

Bên cạnh kết quả đạt được, các thành viên Chính phủ cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế cần tập trung xử lý. Tăng trưởng kinh tế xấp xỉ 8,2%, chưa đạt mục tiêu đề ra là 9,7%; 25/34 địa phương tăng trưởng thấp hơn mục tiêu 6 tháng; tăng trưởng chưa lan tỏa đồng đều.

Cơ cấu thương mại còn tiềm ẩn rủi ro khi xuất khẩu tăng cao nhưng nhập khẩu tăng nhanh hơn. Sức cầu trong nước chưa thật sự khởi sắc. Môi trường đầu tư, kinh doanh đã cải thiện nhưng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; thời gian và chi phí thực hiện thủ tục còn cao. Việc vận hành chính quyền địa phương hai cấp ở một số nơi còn lúng túng.

Thông tin tại họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cho biết tại hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh 6 tháng cuối năm, tình hình thế giới, khu vực dự báo tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó lường.

Mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương phải quyết liệt hơn, nhất là để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Chính phủ tổ chức một chương trình hành động đặc biệt cho 6 tháng cuối năm với tinh thần rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả và rõ cơ chế kiểm tra.

Về giải pháp trọng tâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu tháo gỡ ngay các điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng ít nhất 10%, đồng thời giữ vững ổn định vĩ mô; phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công, khơi thông đầu tư tư nhân, nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước; bảo vệ thị trường xuất khẩu, giảm lệ thuộc và nâng cao năng lực công nghiệp nội địa.

Chính phủ cũng được yêu cầu hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường kinh doanh, bảo đảm chính quyền địa phương hai cấp vận hành thông suốt; phát triển văn hóa, xã hội và con người, bảo đảm mọi người dân được hưởng thành quả phát triển.

Đáng chú ý, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu xây dựng kế hoạch năm 2027 ngay từ quý 3/2026, đặt trong tầm nhìn cả giai đoạn 2026-2030. Kế hoạch không chỉ giao chỉ tiêu mà phải dựa trên đánh giá đúng các điểm nghẽn, có kịch bản điều hành cụ thể, xác định sớm ưu tiên chính sách, nhiệm vụ và nguồn lực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ thành chương trình hành động có tiến độ theo tháng, theo quý, xác định rõ cơ quan chủ trì, người chịu trách nhiệm và công khai kết quả thực hiện.

Người đứng đầu phải trực tiếp chỉ đạo những việc lớn, việc khó, việc liên ngành và các điểm nghẽn kéo dài. Chấm dứt tình trạng nêu khó khăn nhưng không có phương án xử lý; việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó phải giải quyết, vượt thẩm quyền phải báo cáo kịp thời, kèm đề xuất cụ thể.

Tăng trưởng là trách nhiệm chung nhưng phải gắn với trách nhiệm cá nhân của từng bộ trưởng, trưởng ngành, bí thư, chủ tịch địa phương; đồng thời khuyến khích cán bộ dám làm vì lợi ích chung, đi đôi với siết chặt kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm và tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.