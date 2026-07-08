Hết quý 2, Bộ Tài chính “thúc” tiến độ 7 bộ ngành giải ngân chậm
LLan Anh
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Dù giải ngân vốn đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 đạt 356.935,1 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch nhưng tiến độ vẫn phân hóa rõ khi có tới 7 bộ, ngành trung ương giải ngân dưới 5%, buộc cơ quan quản lý phải tăng cường đôn đốc, yêu cầu đẩy nhanh tiến độ trong thời gian tới...
Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy tiến độ giải ngân vốn
đầu tư công đang cải thiện rõ rệt, đặc biệt trong tháng 6/2026 khi khối lượng
thanh toán đạt mức cao, phản ánh nhiều dự án đã bước vào giai đoạn thi công cao
điểm.
Cụ thể, riêng tháng 6, giá trị
giải ngân ước đạt 137.576,3 nghìn
tỷ đồng, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Lũy kế đến
hết ngày 30/6/2026, tổng số vốn đầu tư công giải ngân trên phạm vi cả nước đạt
356.935,1 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. So với
cùng kỳ năm 2025, tỷ lệ thực hiện gần như tương đương nhưng quy mô vốn giải
ngân tăng thêm hơn 38.361,9 tỷ đồng.
Tính đến ngày 2/7/2026, tổng mức giải
ngân đã nhích lên 360.948,7 tỷ đồng, đạt 35,8% kế hoạch theo báo cáo tuần. Nếu loại trừ phần vốn ngân sách
địa phương tương đương 5% kế hoạch (khoảng 32.511,3 tỷ đồng) dự kiến dành cho
dự án đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng, tỷ lệ giải ngân của cả nước đến
ngày 2/7/2026 đạt khoảng 37% kế hoạch Thủ tướng giao.
Diễn biến giải ngân theo từng
tháng cho thấy xu hướng tăng tốc khá rõ trong nửa đầu năm. Nếu như tháng
4/2026, giá trị giải ngân mới chỉ đạt khoảng 33.982,9 tỷ đồng thì sang tháng 5 tăng mạnh lên 75.075,9 tỷ đồng, gần gấp đôi so với tháng trước. Sang
tháng 6, mức giải ngân tiếp tục tăng vọt, đạt gần 137,6 nghìn tỷ đồng, mức cao
nhất kể từ đầu năm.
Sự gia tăng liên tục qua từng tháng cho thấy nhiều dự án đã chuyển sang giai đoạn thi công tập trung, kéo theo nhu cầu nghiệm thu, thanh toán và giải ngân vốn cũng tăng tương ứng. Đây có thể là tín hiệu tích cực sau giai đoạn đầu năm còn gặp nhiều vướng mắc về thủ tục và mặt bằng.
Trong lĩnh vực giao thông, tổng
giá trị giải ngân các dự án trọng điểm đến hết ngày 30/6/2026 đạt 59.288,6 tỷ
đồng, tương đương 24,2% kế hoạch được phân bổ. Dù vậy, tiến độ của hai dự án
quan trọng quốc gia thuộc lĩnh vực đường sắt vẫn còn chậm, tác động không nhỏ
đến kết quả chung.
Cụ thể, hai dự án quan trọng quốc
gia là đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam và tuyến Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng
được giao kế hoạch vốn khoảng 101 nghìn tỷ đồng, chiếm tới 75,6% kế hoạch vốn
năm 2026 của Bộ Xây dựng.
Dù vậy, Bộ Tài chính cho biết tính đến nay, dự án đường sắt tốc độ cao mới giải ngân
1.068,8 tỷ đồng, đạt khoảng 2% kế hoạch; trong khi dự án Lào Cai – Hà Nội – Hải
Phòng giải ngân 1.193,4 tỷ đồng, tương đương 2,5%. Nếu loại trừ hai dự án này,
tỷ lệ giải ngân của các dự án giao thông trọng điểm đạt khoảng 40,8% kế hoạch,
cao hơn mức bình quân chung của cả nước.
Xét theo đơn vị, tính đến đầu
tháng 7/2026, có 8 bộ, cơ quan trung ương và 23 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân
bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung cả nước.
Nổi bật, ghi nhận 2bộ,
cơ quan trung ương và 4 địa phương có quy mô giải ngân lớn và đạt kết quả
tích cực, với lũy kế 6 tháng vượt 15 nghìn tỷ đồng, gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Công
an, TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Hưng Yên.
Tuy vậy, vẫn còn 25 bộ, cơ quan
trung ương và 11 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn mức bình quân. Đáng chú
ý, Bộ Tài chính cho biết tình trạng giải ngân dưới 5%, thậm chí chưa giải ngân,
đang tập trung ở 7 bộ, cơ quan trung ương, đặt ra yêu cầu phải triển khai các
giải pháp mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong thời gian tới.
Bên cạnh những chuyển biến tích cực, Bộ Tài chính đánh giá quá trình giải ngân vẫn đối mặt với năm
khó khăn chính, chưa được giải
quyết dứt điểm.
Trước hết, nguồn cung vật liệu xây dựng chưa theo kịp nhu cầu tăng nhanh
trong khi việc điều phối giữa các vùng còn thiếu đồng bộ. Cùng với đó, biến
động mạnh của giá xăng dầu và chi phí vận chuyển đã làm phát sinh chênh lệch
chi phí, buộc nhiều dự án phải điều chỉnh hợp đồng
Song song, công
tác giải phóng mặt bằng cũng tiếp tục gặp khó do việc xác định nguồn gốc đất,
đơn giá bồi thường và phương án hỗ trợ còn nhiều bất cập, khiến không ít công
trình chưa thể triển khai đúng kế hoạch.
Ngoài ra, năng lực và
trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu vẫn chưa đáp ứng yêu
cầu; việc lập kế hoạch thiếu sát thực tế cũng dẫn tới phải điều chỉnh dự án
hoặc hoàn trả vốn, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ chung.
Tại họp báo Chính
phủ thường kỳ tháng 6/2026, Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Quốc Phương cho biết Bộ đã tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc và phương pháp chấm điểm kết quả giải ngân vốn đầu
tư công.
Theo đó, kết quả đánh giá theo tháng và quý phục vụ công tác
theo dõi, cảnh báo và đôn đốc, trong khi kết quả cả năm sẽ là cơ sở quan trọng
để xem xét mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân lãnh đạo các bộ,
ngành, địa phương, cũng như phục vụ công tác thi đua, khen thưởng và xử lý
trách nhiệm.
Sau khi báo cáo Thủ
tướng Chính phủ, Bộ Tài chính sẽ công bố công khai kết quả chấm điểm để các cơ
quan báo chí và xã hội giám sát, qua đó góp phần nâng cao tính minh bạch và
hiệu quả trong giải ngân vốn đầu tư công.
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