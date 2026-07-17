Hơn 340.000 người nhận trợ cấp thất nghiệp trong nửa đầu năm 2026

Dữ liệu từ Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho thấy, trong nửa đầu năm 2026, cả nước ghi nhận hơn 373.000 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó hơn 340.000 người có quyết định hưởng. Số người xin nhận trợ cấp thất nghiệp và số người nhận chế độ đều giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái...

Giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp cho người lao động. Ảnh: Nhật Dương.

Thông tin được đại diện Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) cho biết tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2026, sáng 17/7.

Theo ông Nguyễn Khánh Long, Phó Cục trưởng Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), chỉ tính riêng trong tháng 6/2026, cả nước đã tiếp nhận 70.045 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 35,4% so với tháng 5 (51.713 người), và tăng 25,8% so với cùng kỳ tháng 6/2025 (55.687 người).

Tính chung 6 tháng đầu năm nay, tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp là 373.135 người, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2025 (390.549 người).

Từ số lượng người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong tháng 6, cơ quan chức năng đã ra quyết định hưởng cho 68.585 người, tăng 54% so với tháng 5 (44.547 người) và tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái (56.938 người).

Kết quả này đã đưa tổng số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp từ đầu năm đến nay lên 340.577 người, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm 2025 (345.174 người).

Cũng trong tháng 6, có 20/34 địa phương có hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề, với 1.826 người, bằng 2,7% so với số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp (68.585 người), tăng 11,4% so với tháng 5 (1.639 người) và tăng 62,6% so với cùng kỳ tháng 6/2025 (1.123 người).

Tổng số người được trợ cấp đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề từ đầu năm đến nay là 13.178 người, tăng 50,8% so với cùng kỳ năm 2025 (8.739 người).

Công tác tư vấn, giới thiệu việc làm tiếp tục được đẩy mạnh, với 171.117 lượt người, bằng 244,3% số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tỷ lệ này giảm 5,6% so với tháng 5 (249,9%) và tăng 53,4% so với cùng kỳ tháng 5/2025 (190,9%). Qua đó, đưa tổng số lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm từ đầu năm đến nay là 1.136.027 lượt người, tăng 29,8% so với cùng kỳ năm 2025 (875.330 lượt người).

Trong đó, số người được giới thiệu việc làm là 7.024 người, tăng 40,1% so với tháng 5/2026 (5.012 người), giảm 26,5% so với cùng kỳ tháng 6/2025 (9.558 người) và bằng 4,1% so với số người được tư vấn trong kỳ. Tổng số người được giới thiệu việc làm trong 6 tháng đầu năm 2026 là 49.726 người, giảm 33,2% so với cùng kỳ năm 2025 (74.479 người).

Liên quan đến cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp, đại diện Cục Việc làm cho biết trong thời gian qua, Cục đã phối hợp với đơn vị đồng hành (VNPT) trình Bộ cho phép đưa vào sử dụng thí điểm bộ công cụ giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Đồng thời, tổ chức tập huấn, hướng dẫn các Trung tâm Dịch vụ việc làm trên toàn quốc triển khai áp dụng.

Từ tháng 4/2026, các đơn vị đã bắt đầu triển khai thí điểm bộ công cụ nêu trên, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Về mặt kỹ thuật, Cục tiếp tục phối hợp với C12 và các đơn vị liên quan, trong đó có Bảo hiểm xã hội Việt Nam, để hoàn thiện việc kết nối, liên thông dữ liệu.

Về kế hoạch triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu trong năm 2026, Cục đã có văn bản xin ý kiến góp ý các đơn vị liên quan để tiếp tục hoàn thiện.

Cùng với giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Cục Việc làm cũng nghiên cứu xây dựng các chính sách nhằm hỗ trợ tạo việc làm cho người lao động nói chung, lao động yếu thế, đặc thù nói riêng (người khuyết tật, dân tộc thiểu số, người cao tuổi, phụ nữ, thanh niên …).

Đồng thời, phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội và các đơn vị liên quan xây dựng Tài liệu thông tin tuyên truyền thực hiện chính sách cho vay hỗ trợ tạo việc làm. Đến nay, đã hoàn thiện và trình Bộ ban hành gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026-2030, Cục tiếp tục chủ trì, xây dựng hướng dẫn nội dung số 04.

Đó là, “Hỗ trợ phát triển thị trường lao động, hệ thống thông tin thị trường lao động theo hướng hiện đại, linh hoạt, đồng bộ, nhất là khu vực nông thôn, kết nối theo địa bàn cấp tỉnh, vùng và toàn quốc. Đẩy mạnh các hoạt động giao dịch việc làm, kết nối cung - cầu lao động tại chỗ, trong tỉnh và ngoài tỉnh. Hỗ trợ tạo việc làm, chuyển đổi việc làm theo hướng bền vững tại khu vực nông thôn, ưu tiên lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo”.

Toàn cảnh hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của Cục Việc làm. Ảnh: Nhật Dương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương, cho biết nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm của đơn vị rất nhiều. Do đó, ông đề nghị Cục Việc làm tập trung xây dựng thể chế, trọng tâm là các đề án về nâng cao năng suất lao động; tiếp tục xây dựng và phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại.

"Tất cả các dự án luật, nghị định, thông tư phải được rà soát toàn diện, xác định rõ từng mốc thời gian, từng đầu công việc, từng người chịu trách nhiệm. Không để xảy ra tình trạng hồ sơ trình nhiều lần, qua nhiều cấp nhưng chất lượng chưa đáp ứng yêu cầu", Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Khương lưu ý.

Bên cạnh đó, Cục cần phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, hoàn thiện cơ chế chính sách, tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, nhằm nâng cao năng suất lao động quốc gia, phát triển thị trường lao động đồng bộ, hiện đại.

Ngoài ra, Cục Việc làm cũng khẩn trương hoàn thiện dự án Luật An toàn, vệ sinh lao động, cũng như toàn bộ nghị định, thông tư hướng dẫn, theo nguyên tắc đồng bộ xây dựng dự án luật.