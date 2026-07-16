Khẩn trương siết chặt an toàn du lịch đường thủy toàn quốc

Liên tiếp các vụ tai nạn đường thủy xảy ra trong mùa cao điểm du lịch hè 2026, từ vụ va chạm giữa hai tàu du lịch trên vịnh Lan Hạ (đặc khu Cát Hải) đến vụ lật ca nô đặc biệt nghiêm trọng tại Phú Quốc, đã tiếp tục gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với du lịch biển, đảo…

Ảnh minh họa: Crystal Bay

Ngày 15/7/2026, thông tin từ Sở Du lịch tỉnh An Giang cho biết lãnh đạo đơn vị đã có báo cáo và đề xuất, kiến nghị liên quan đến hoạt động vận tải đường thủy trong lĩnh vực du lịch, sau vụ lật ca nô gây hậu quả nghiêm trọng trên vùng biển An Thới, đặc khu Phú Quốc vừa qua.

Trong số đó, ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, đã có kiến nghị tăng cường tập huấn kỹ năng thoát hiểm, cứu hộ, cứu nạn cho thuyền viên, hướng dẫn viên và phổ biến kỹ năng an toàn, sử dụng trang thiết bị cứu sinh cho khách du lịch trước mỗi hành trình.

"Đặc biệt, nghiên cứu loại ca nô tiêu chuẩn SB (có mui kín) với điều kiện vận chuyển hành khách tại các đảo, quần đảo, trên biển có phù hợp hay không? Vì các vụ việc tại nạn ở một số địa phương liên quan đến loại ca nô này đều có hậu quả nghiêm trọng", Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang nêu rõ.

Trong khi đó, ngày 15/7/2026, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng H.V.V. (40 tuổi, trú xã Nhơn Châu, Gia Lai) vì hành vi chở quá số người quy định trên tuyến đường thủy Hải Cảng - Nhơn Châu (đảo Cù Lao Xanh, Gia Lai).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định phương tiện được cấp phép chở tối đa 36 hành khách, nhưng khi hoạt động đã chở 41 người, vượt 5 người so với quy định. Cơ quan chức năng đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với thuyền trưởng và xử phạt hơn 3,7 triệu đồng.

Trước mùa mưa bão năm 2026 đang đến gần, Gia Lai khẩn trương tăng cường công tác bảo đảm an toàn đối với hoạt động vận chuyển khách du lịch bằng đường thủy nội địa. Ảnh minh họa: Quy Nhon group tour

Lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Gia Lai đang tăng cường tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thủy trọng điểm, tập trung kiểm tra phương tiện vận chuyển hành khách; kiên quyết xử lý các hành vi chở quá số người quy định, không trang bị đầy đủ dụng cụ cứu sinh, vi phạm điều kiện an toàn kỹ thuật và các hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn.

Tương tự, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng xây dựng phương án bảo đảm an toàn tại các khu neo đậu tàu lưu trú qua đêm, đồng thời duy trì tuần tra, kiểm soát thường xuyên trên các tuyến, điểm tham quan.

Hiện toàn bộ đội tàu du lịch hoạt động trên vịnh đều được giám sát bằng hệ thống định vị GPS, AIS và thiết bị thông tin liên lạc VHF. Để nâng cao năng lực ứng cứu sự cố, Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử đã tham gia Tổ liên ngành thường trực cứu nạn, cứu hộ 24/7 trên vịnh Hạ Long do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì. Đáng chú ý, Cục Khí tượng Thủy văn đang triển khai điều chuyển hệ thống ra-đa băng sóng X từ Thanh Hóa về Quảng Ninh và dự kiến hoàn thành tháp ra-đa trong tháng 7/2026.

Tại Khánh Hòa, Trung tá Nguyễn Chí Phi, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông), cho biết từ đầu năm đến nay, đội luôn duy trì mỗi ngày 2 ca (mỗi ca từ 3 đến 4 cán bộ, chiến sĩ) tuần tra, kiểm soát khu vực vịnh Nha Trang, đầm Nha Phu. Trong 6 tháng đầu năm, đội đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 114 trường hợp với số tiền khoảng 250 triệu đồng.

Trong những tháng cao điểm du lịch hè, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 - 500 tàu du lịch xuất bến tham quan vịnh Nha Trang và vịnh Vĩnh Hy. Ảnh min họa: The Cruise web

Nhằm đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong thời gian diễn ra Festival Biển Khánh Hòa năm 2026, đội tiếp tục tăng cường số ca tuần tra trên biển mỗi ngày. Theo báo cáo của Cảng vụ Đường thủy nội địa (Sở Xây dựng), trong những tháng cao điểm du lịch hè, trung bình mỗi ngày có khoảng 400 - 500 tàu du lịch xuất bến tham quan vịnh Nha Trang và vịnh Vĩnh Hy (mỗi tàu khoảng 10 - 15 khách). Vào cuối tuần và dịp lễ, mỗi ngày có khoảng 1.000 tàu xuất bến.

Trước đó, Bộ Xây dựng, Cục Hàng hải và Đường thủy Việt Nam cũng đã ban hành văn bản yêu cầu cơ quan chức năng các địa phương khẩn trương tăng cường kiểm tra các tuyến vận tải hành khách từ đất liền ra đảo, tuyến vận tải khách ven biển, tuyến du lịch đường thủy và các tuyến có lưu lượng hành khách lớn.

Các địa bàn được ưu tiên kiểm tra ngay gồm tuyến Lý Sơn (Quảng Ngãi), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), Cát Bà (Hải Phòng), Vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Nha Trang và các khu vực có hoạt động vận tải khách du lịch đường thủy tại tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, công tác kiểm tra cũng được mở rộng tới các hồ, lòng hồ có hoạt động vận tải phục vụ tham quan, du lịch, nhất là trong mùa cao điểm du lịch và mùa mưa bão.

Ngoài việc kiểm tra phương tiện, các đơn vị còn được giao rà soát toàn diện công tác quản lý nhà nước tại các cảng, bến khách, bến tàu du lịch và các điểm đón, trả khách; đánh giá việc phân cấp, phân quyền, cơ chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhằm kịp thời phát hiện những khoảng trống, chồng chéo hoặc bất cập trong công tác bảo đảm an toàn giao thông đường thủy.

Cơ quan chức năng các địa phương khẩn trương tăng cường kiểm tra các tuyến vận tải hành khách từ đất liền ra đảo, tuyến vận tải khách ven biển... Ảnh minh họa: Vietnamtourism

Đặc biệt, tại họp báo thường kỳ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sáng ngày 15/7/2026, Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam Nguyễn Thị Hoa Mai, cho biết một trong những giải pháp trọng tâm được ngành triển khai là tăng cường hậu kiểm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.

Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, hậu kiểm cần được coi là khâu quan trọng trong quản lý nhà nước nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh các vi phạm, thay vì chỉ tập trung vào kiểm tra trước khi cấp phép hoặc đưa dịch vụ vào hoạt động.

Bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho biết tại các quốc gia có ngành du lịch phát triển, công tác hậu kiểm được thực hiện nghiêm ngặt, tạo sự thuận tiện và an tâm cho hành khách. Thời gian tới, Cục cũng sẽ tăng cường công tác thanh tra xử lý vi phạm và công khai kết quả xử lý trên các nền tảng số.

Trong định hướng phát triển dài hạn, ngành du lịch đang nỗ lực đa dạng hóa các phương thức vận chuyển để giảm áp lực cho hàng không, vốn đang chiếm hơn 80% thị phần. Trong đề án mũi nhọn báo cáo Bộ Chính trị, Cục đã đề xuất đẩy mạnh phát triển du lịch đường biển và đường cao tốc.

Đối với vận tải biển, bên cạnh việc nâng cấp hạ tầng, cơ quan quản lý sẽ siết chặt các tiêu chuẩn chất lượng và yêu cầu các doanh nghiệp lữ hành tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật về giấy phép hoạt động cũng như quy trình phục vụ khách hàng. Hiện các phương án củng cố hành lang pháp lý đang được hoàn thiện, phê duyệt.