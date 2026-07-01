Khối ngoại bán ròng 15.000 tỷ đồng trong tháng qua, lũy kế từ đầu năm bán 3 tỷ USD

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 15.340,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 14.679 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

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VN-Index kết thúc tháng 6/2026 tại 1.860,01 điểm, giảm nhẹ 3,48 điểm (-0,19%) so với cuối tháng trước và không giữ được vùng đỉnh thiết lập trong tháng 5, với thanh khoản giảm về mức thấp nhất trong 17 tháng.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) đạt 13.869 tỷ đồng/phiên, giảm 32,59% so với tháng 5 và thấp hơn 42,70% so với mức bình quân 5 tháng gần nhất.

Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.033 tỷ đồng/phiên, giảm 32,13% so với tháng trước và thấp hơn 45,58% so với trung bình 5 tháng, trong khi tổng giá trị giao dịch bình quân đạt 19.967 tỷ đồng/phiên. Đây là mức thanh khoản bình quân theo tháng thấp nhất kể từ tháng 1/2025 khi VN-Index dao động quanh vùng 1.260 điểm.

Trong tháng 6/2026, thị trường trải qua nhiều nhịp rung lắc mạnh, có thời điểm chịu áp lực bán khiến VN-Index lùi sát ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm trước khi hồi phục nhẹ vào cuối tháng, qua đó vẫn duy trì mức tăng 11,08% trong cả quý 2/2026 (đảo chiều từ mức giảm 6,16% trong quý 1 trước đó).

Dòng tiền duy trì trạng thái thận trọng trong bối cảnh khối ngoại tiếp tục bán ròng mạnh. Riêng trong tháng 6, khối ngoại bán ròng gần 14,7 nghìn tỷ đồng qua khớp lệnh trên HOSE, nâng giá trị bán ròng lũy kế từ đầu năm 2026 lên khoảng 66 nghìn tỷ đồng, tương đương gần 63% mức bán ròng kỷ lục 104,6 nghìn tỷ đồng của cả năm 2025.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 15.340,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 14.679 tỷ đồng. Lũy kế từ đầu năm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 3 tỷ USD trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bán lẻ; Điện, nước và xăng dầu khí đốt. Top mua ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VIC, POW, PVD, MWG, LPB, VPL, MSB, NLG, SHB, VCK.

Phía bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài gồm các mã: VHM, TCB, VPB, FPT, CTG, BSR, STB, MSN, HDB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 7.189,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng 6.608,1 tỷ đồng qua khớp lệnh.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, FPT, TCB, MBB, VPB, HPG, BSR, CTG, MSN, HDB.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 8/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Du lịch và Giải trí; Điện, nước và xăng dầu khí đốt. Top bán ròng có: VIC, ACB, KDC, SHB, POW, VPL, NAB, VSC, NVL.

Tự doanh mua ròng 398,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 1.799,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tự doanh mua ròng 8/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng hóa và Dịch vụ công nghiệp, Hóa chất. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong tháng gồm: VCB, FUEVFVND, HAH, VPB, DCM, E1VFVN30, KBC, GMD, GAS, KDH.

Top bán ròng là nhóm Ngân hàng. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: MBB, HPG, ACB, STB, MWG, VIB, FPT, MSN, VIC, CTG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 7.752,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 9.870,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 3/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dầu khí. Top bán ròng có: LPB, MSB, HCM, PDR, HAH, ORS, PVD, TPB, PET, GVR.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có: ACB, VIC, TCB, MBB, KDC, STB, CTG, VHM, VPB, SHB.

Trong tháng 6/2026, dòng tiền tập trung chủ yếu vào Ngân hàng với tỷ trọng 29,1% - mức cao nhất trong 10 tháng, tiếp theo là Bất động sản (18,5%) và Chứng khoán (14,4%). Tuy nhiên, xu hướng dòng tiền có sự phân hóa mạnh, cụ thể:

Ngân hàng là nhóm duy trì dòng tiền tốt nhất trong giai đoạn thị trường suy giảm thanh khoản.

Tỷ trọng giao dịch tăng lên 29,1% trong tháng 6/2026 từ mức 24,4% của tháng 5, trong khi giá trị giao dịch tuyệt đối chỉ giảm nhẹ xuống. Điều này cho thấy mức suy giảm thanh khoản của nhóm Ngân hàng thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung của thị trường, qua đó giúp tỷ trọng giao dịch của nhóm gia tăng.

Tỷ trọng dòng tiền ở Bất động sản ổn định quanh 18%-19% nhưng giá trị tuyệt đối giảm mạnh (gần một nửa so với mức đỉnh trong tháng 10/2025 và giảm 30% so với tháng 5/2026).

Với bối cảnh thanh khoản toàn thị trường duy trì suy yếu trong các tháng gần đây, dòng tiền có xu hướng rút mạnh khỏi các nhóm ngành mang tính chu kỳ.

Nổi bật là Tài nguyên cơ bản (chủ yếu là Thép), với tỷ trọng giảm từ 9,2% xuống 3,6%; và Dịch vụ tài chính (chủ yếu là Chứng khoán) có tỷ trọng giảm từ 18,0% xuống 15,1%, đồng thời giá trị giao dịch tuyệt đối của hai nhóm này đều giảm mạnh.

Đáng chú ý, Thép là ngành có tỷ trọng dòng tiền về đáy 10 tháng và chỉ số giá giảm gần 4%.

Trong tháng 6/2026, dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn trong bối cảnh thanh khoản toàn thị trường suy giảm mạnh. Tỷ trọng giao dịch của nhóm VN30 tăng lên 60,4% (từ 56,2% trong tháng 5), trong khi tỷ trọng của VNMID giảm xuống 32,0% (từ 37,6%) và VNSML chỉ nhích nhẹ lên 3,9%.

ét về diễn biến giá, thị trường ghi nhận trạng thái phân hóa khi VN30 gần như đi ngang (-0,07%), trong khi VNMID giảm 0,89% và VNSML giảm 1,28%. Điều này cho thấy nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn vẫn đóng vai trò giữ nhịp chỉ số, trong khi áp lực điều chỉnh tập trung nhiều hơn ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ.

Về thanh khoản, giá trị giao dịch bình quân giảm mạnh trên toàn bộ các nhóm vốn hóa. Trong đó, VN30 giảm 27,5% (tương ứng 3.182,0 tỷ đồng), VNMID giảm sâu nhất 42,5% (3.282,5 tỷ đồng) và VNSML giảm 28,7% (218,2 tỷ đồng).

Diễn biến này phản ánh dòng tiền tiếp tục suy yếu trên diện rộng, đặc biệt ở nhóm vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi hoạt động giao dịch vẫn chủ yếu tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn có khả năng chi phối diễn biến của VN-Index, nổi bật là nhóm Vin (VIC, VHM) và nhóm ngân hàng vừa và nhỏ (STB, ACB, LPB, SSB).