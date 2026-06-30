Nhà đầu tư cá nhân mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng

Nhà đầu tư cá nhân hôm nay mua ròng 1.086,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 48,8 tỷ đồng.

Dòng tiền tiếp tục lựa chọn chiến lược “neo trụ kéo chỉ số” khi nhóm Vingroup thêm một lần nữa trở thành động lực chính giúp VN-Index duy trì sắc xanh. Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số tăng 5 điểm, lên 1.860,01 điểm, trong đó riêng VIC, VHM và VPL đã đóng góp gần 7 điểm cho mức tăng chung.

Điều này cho thấy nếu loại bỏ ảnh hưởng của bộ ba cổ phiếu vốn hóa lớn này, bức tranh thị trường thực tế vẫn chưa thực sự bứt phá và xu hướng phân hóa còn hiện hữu. Tuy vậy, tín hiệu tích cực nằm ở sự cải thiện của dòng tiền.

Độ rộng thị trường đạt trạng thái cân bằng với 146 mã tăng và 148 mã giảm, phản ánh tâm lý nhà đầu tư đã cởi mở hơn so với những phiên trước, thay vì chỉ tập trung tuyệt đối vào một số ít cổ phiếu dẫn dắt. Đây là yếu tố quan trọng giúp củng cố nền giá hiện tại, dù động lực tăng vẫn chưa đủ mạnh để tạo ra một nhịp bùng nổ diện rộng.

Nhóm ngân hàng có sự phân hóa rõ nét. Các cổ phiếu tư nhân vốn hóa lớn như TCB, VPB, LPB, STB suy yếu, trong khi dòng tiền lại tìm đến các mã quốc doanh và ngân hàng tầm trung như VCB, CTG, MBB, TPB và HDB. Chứng khoán cũng ghi nhận tín hiệu hồi phục khi VND, HCM, VIX và SSI đồng loạt tăng nhẹ, phần nào phản ánh kỳ vọng thanh khoản thị trường sẽ tiếp tục cải thiện.

Một số cổ phiếu riêng lẻ như BCM, ACV, MCH, SAB và GEX thu hút dòng tiền nổi bật, trở thành điểm sáng giữa bối cảnh nhiều nhóm ngành vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Ở chiều ngược lại, năng lượng dầu khí, công nghệ thông tin, bán lẻ và nguyên vật liệu xuất khẩu chưa tìm được động lực mới. Các mã như VNM, MWG, HPG, DGC và KSV tiếp tục chịu áp lực bán, trong khi LPB, HPG, VNM, TCB, STB và ACB là những cổ phiếu tạo lực cản đáng kể đối với nỗ lực bứt phá của chỉ số.

Điểm đáng chú ý nhất là thanh khoản ba sàn tăng lên 20.500 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền nội đang trở lại tích cực hơn.

Tuy nhiên, áp lực từ khối ngoại vẫn chưa hạ nhiệt khi giá trị bán ròng gần 1.200 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 770,9 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Bán lẻ, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của khối ngoại gồm các mã: VIC, GEX, VCB, MWG, PVD, SSI, VJC, CTG, POW, HCM.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nhà đầu tư nước ngoài là nhóm Thực phẩm và đồ uống. Top bán ròng khớp lệnh của khối ngoại gồm các mã: FPT, VNM, HPG, E1VFVN30, MBB, VHM, GMD, BSR, TCB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 1.086,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh 48,8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 9/18 ngành, chủ yếu là ngành Thực phẩm và đồ uống. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VNM, HPG, FPT, BSR, VHM, MSB, GMD, STB, TCB, HAH.

Phía bán ròng khớp lệnh, họ bán ròng 9/18 ngành, chủ yếu là nhóm ngành Bất động sản, Chứng khoán. Top bán ròng gồm: VIC, SSI, GEX, SHB, CTG, VND, POW, HDB, KBC.

Tự doanh mua ròng 15,2 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 397,9 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, khối tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Chứng khoán, Ngân hàng. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh trong phiên hôm nay gồm: E1VFVN30, FPT, KBC, SSI, MBB, TCB, VHM, VPB, VNM, VIC.

Top bán ròng là nhóm Xây dựng và Vật liệu. Top cổ phiếu được bán ròng gồm: GEX, PC1, VCB, HHV, OCB, BID, MWG, HPG, ACB, FUEVFVND.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 85,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 324,2 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Dầu khí. Top bán ròng gồm: VNM, MSB, VCB, TPB, VIX, PVD, HAH, PVT, VIB, MWG.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng gồm: VIC, SHB, MBB, GEX, FPT, VND, MSN, SSI, KDC, HDB.

Giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 5.968,2 tỷ đồng, tăng 13,7%, chiếm 29,1% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VJC với 6,1 triệu cổ phiếu, tương đương 861,2 tỷ đồng, được nhà đầu tư cá nhân trong nước trao tay 746,8 tỷ đồng và mua từ tổ chức trong nước 114,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, giao dịch thỏa thuận cũng xuất hiện ở PVD với 703,2 tỷ đồng và HCM với 649,5 tỷ đồng, đều được trao tay bởi các nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở các nhóm Chứng khoán, Thép, Thực phẩm và đồ uống, Thiết bị điện, Phần mềm, Vật liệu xây dựng, Vận tải thủy; trong khi giảm ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Xây dựng, Bán lẻ, Dầu khí, Kho bãi, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.