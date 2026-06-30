Blog chứng khoán: Trụ bập bênh, giằng co chưa kết thúc

Tình trạng này có thể sẽ còn kéo dài thêm một thời gian nữa khi chưa có động lực nào mới đủ sức thay đổi và cũng không đủ khuyến khích dòng tiền hoạt động mạnh hơn. Tổng giá trị khớp lệnh hai sàn đạt gần 14,2k tỷ chưa tính thỏa thuận vẫn là con số quá thấp.
Nhìn vào cơ cấu thanh khoản thì dòng tiền vẫn tập trung cao hơn vào nhóm tăng giá với khoảng 53,3% giá trị HSX, trong khi số giảm chiếm 38,7%. Đây là tín hiệu tốt tương tự hôm qua, bất chấp chỉ số xanh hay đỏ. Để có thể đẩy giá xanh và giữ giá xanh đến hết phiên, lực cầu phải chặn được trên tham chiếu. Do đó thanh khoản nhóm xanh cao hơn cho thấy tâm lý giao dịch vững hơn và chấp nhận rủi ro tốt hơn.
Mặt khác, khi nhìn vào nhóm giảm giá sâu, hầu hết là các cổ phiếu khớp “lèo tèo” vài tỷ đồng trở xuống. HPG, VNM, MWG, STB, BSR, LPB là các mã trong rổ VN30 chiếm đại đa số giao dịch ở nhóm yếu nhất (giảm quá 1%), khoảng 85%. Vì vậy tuy số lượng cổ phiếu đỏ khá nhiều, số giảm mạnh cũng nhiều, nhưng có hiệu ứng thiếu cầu nhiều hơn là cung mạnh.
Ngoài ra đến thời điểm hiện tại đã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn các ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2026. Tốt xấu đan xen và cũng chưa phải là con số chính thức nhưng cũng có thể tác động đến quyết định giao dịch. Nhà đầu tư sẽ lựa chọn cổ phiếu hơn là chờ đợi một xu hướng chung của thị trường. Điều này làm tăng xác suất thị trường duy trì trạng thái phân hóa theo cổ phiếu.
Đến cuối tuần này thị trường sẽ đón nhận số liệu kinh tế vĩ mô 6 tháng đầu năm 2026, là thời điểm quan trọng khi quý 2 phản ánh đầy đủ những khó khăn do xung đột và giá dầu tăng cao. Lạm phát vẫn là yếu tố đáng quan tâm vì đang trong xu hướng tăng từ đầu năm. Nếu quý 2 là thời điểm số liệu “tệ nhất” thì thị trường có thể kỳ vọng sớm hơn trong các quý cuối năm. Kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cũng vậy.
Thị trường phái sinh hôm nay vận động khá kỳ lạ: F1 chấp nhận mức chênh lệch dương rất rộng. Phần lớn thời gian VN30 chỉ lình xình hẹp nhưng hóa ra lại có cơ hội nào giao dịch và basis lại là lợi thế. Trừ nhịp giảm đầu tiên từ 2007 xuống 1996, hai đỉnh VN30 quanh 2002 thì F1 đều vượt qua 2009.xx. Với mức chênh lệch như vậy thì chỉ có thể Short với mức cắt lỗ bằng một nửa basis, tức là khoảng 3 điểm lỗ tính từ giá vào. Cuối ngày đợt Long cover khiến F1 rơi khá thú vị dù VN30 chỉ từ 2002 xuống 1994.xx.
Trạng thái thanh khoản nhỏ, cổ phiếu phân hóa và dao động hẹp khả năng cao sẽ vẫn duy trì. Kết quả kinh doanh quý 2 khó tạo sóng lớn, chỉ đem lại cơ hội riêng lẻ. Vì vậy việc chọn mua mang tính quyết định. Đây cũng chưa phải là thời điểm để xuống tiền mạnh.
VN30 đóng cửa hôm nay ở 1995.71. Cản gần nhất ngày mai là 2010; 2019; 2030; 2036; 2044; 2054. Hỗ trợ 1994; 1984; 1972; 1962; 1953; 1940.
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