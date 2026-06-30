Tăng trưởng GDP nửa cuối năm 11,9%: Ba ngân hàng quốc doanh được hưởng lợi sớm và nhiều nhất?

Mirae Asset đánh giá bộ ba cổ phiếu ngân hàng quốc doanh VCB, CTG, BID hưởng lợi kép từ việc loại trừ tiền gửi Kho bạc Nhà nước khỏi LDR và nới trần SFL theo Thông tư 25. BID và VCB cũng chiếm tỷ trọng cao trong rổ chỉ số dự kiến của FTSE.

Hướng tới mục tiêu tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) 10% trong năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu GDP đạt khoảng 11,9% trong nửa cuối năm thông qua chính sách tiền tệ nới lỏng quyết liệt, định hướng dòng vốn vào sản xuất, đồng bộ cải cách thị trường vốn với thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) chất lượng cao cùng các biện pháp kích cầu tài khóa.

Với mức tăng trưởng nửa cuối năm lên khoảng 11,9% cao hơn đáng kể so với kịch bản khoảng 10,3% cho 6 tháng cuối năm được đặt ra đầu năm tại Nghị quyết 01 và phân bổ cụ thể tới từng động lực: xây dựng (+17,6%), lưu trú – ăn uống (+17,3%), sản xuất điện (+16,9%) và tài chính – ngân hàng – bảo hiểm (+14%).

Chỉ tiêu Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) được ràng buộc đối với các đầu tàu kinh tế như TP.HCM (10,2%), Hà Nội (11%), Hải Phòng – Quảng Ninh (13%), gắn trách nhiệm người đứng đầu.

Các chính sách nổi bật như: Thông tư 25 nâng trần tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn (SFL) lên 40% và loại tiền gửi Kho bạc Nhà nước khỏi tỷ lệ dư nợ cho vay trên huy động (LDR), có hiệu lực từ ngày 1/7, giải phóng khoảng 1 triệu tỷ đồng tín dụng dài hạn, kéo giảm chi phí vốn và tạo điều kiện hạ lãi suất cho vay.

Công văn 4551/NHNN-CSTT gỡ hạn mức tín dụng đối với bất động sản khu công nghiệp và nhà ở xã hội. Công văn 5386/NHNN-TD cấp tín dụng đặc thù cho 18 siêu dự án hạ tầng, với nhu cầu vốn 752 nghìn tỷ đồng, được loại khỏi hạn mức tín dụng năm.

Nghị quyết 10-NQ/TW ưu tiên thu hút FDI vào các lĩnh vực công nghệ cao như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ sinh học, đồng thời phát triển đồng bộ dòng vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài (FII). Lộ trình nâng hạng theo FTSE vào tháng 9/2026 được kỳ vọng kích hoạt 742 triệu USD dòng vốn ngoại thụ động.

Gói tài khóa hoãn 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất và tăng lương cơ sở từ ngày 1/7 sẽ trực tiếp kích cầu tiêu dùng nội địa, hỗ trợ đà phục hồi của tổng cầu.

Đánh giá tác động lên thị trường chứng khoán, theo Mirae Asset, dòng tiền được kỳ vọng hưởng lợi theo hai lớp: nhóm hưởng lợi sớm nhất từ chính sách tiền tệ và tín dụng, cùng nhóm tăng trưởng – chu kỳ bắt đầu bứt tốc khi dòng vốn dài hạn thực sự thẩm thấu.

Trong đó, nhóm hưởng lợi sớm nhất và nhiều nhất là ngân hàng. Khối quốc doanh bứt phá nhờ LDR được nới lỏng. Trong đó, VCB, CTG, BID hưởng lợi kép từ việc loại trừ tiền gửi Kho bạc Nhà nước khỏi LDR và nới trần SFL theo Thông tư 25. BID và VCB cũng chiếm tỷ trọng cao trong rổ chỉ số dự kiến của FTSE.

Tiếp theo là nhóm ngân hàng tư nhân như TCB, MBB với tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn (CASA) vượt trội, tận dụng SFL 40% để mở rộng mạnh biên lãi ròng (NIM). Nhóm ngân hàng bán lẻ như VPB, HDB, TPB được giải tỏa áp lực huy động vốn dài hạn.

Nhóm bất động sản khu công nghiệp hưởng lợi rõ nét nhất từ Nghị quyết 10 về FDI và Công văn 4551 về gỡ hạn mức tín dụng. KBC thu hút dòng vốn bán dẫn; VGC hưởng lợi kép từ khu công nghiệp và nhà ở xã hội; PHR và GVR được hưởng lợi từ quá trình chuyển đổi đất cao su.

Nhóm chứng khoán được kỳ vọng bùng nổ thanh khoản, dư nợ cho vay ký quỹ (margin) và hoạt động ngân hàng đầu tư (IB) khi đón sóng nâng hạng FTSE vào tháng 9/2026. Chi phí vốn cho hoạt động tự doanh và cho vay margin cũng giảm nhờ Thông tư 25.

Nhóm công nghệ viễn thông trực tiếp đón làn sóng FDI chất lượng cao trong các lĩnh vực bán dẫn, AI và nghiên cứu – phát triển (R&D) theo định hướng của Nghị quyết 10.

Nhóm xây dựng và hạ tầng được kỳ vọng bứt tốc trong nửa cuối năm 2026 nhờ độ trễ giải ngân tại các dự án khu công nghiệp và nhà ở xã hội. VCG sở hữu lượng công việc tồn đọng (backlog) lớn tại các dự án Vành đai 3 và Vành đai 4; HHV và CII được hưởng lợi từ việc tiết giảm chi phí tài chính tại các dự án BOT.