Dự báo 3 cổ phiếu sắp được các quỹ ETF quy mô 10.000 tỷ mua nhiều nhất

MBS dự báo TPB, PLX sẽ bị loại và MCH, TCX được thêm vào trong kỳ rà soát quý 2/2026 của bộ chỉ số VN30, có hiệu lực từ ngày 3/8/2026.

Bộ chỉ số VN30 sẽ được rà soát định kỳ quý 2/2026 với các mốc thời gian: Ngày 30/06/2026 chốt dữ liệu, ngày 15/07/2026 công bố danh mục mới, ngày 31/07/2026 là ngày giao dịch tái cơ cấu cuối cùng trước khi bộ chỉ số mới có hiệu lực vào ngày 03/08/2026.

Với các dữ liệu tính đến ngày 25/06/2026, Chứng khoán MBS cho rằng MCH đáp ứng thời gian niêm yết tối thiểu 6 tháng (ngày giao dịch đầu tiên trên HOSE 25/12/2025), tỷ lệ FreeFloat, thanh khoản, giá trị giao dịch, tỷ suất vòng quay của MCH cũng đáp ứng yêu cầu.

Sắp xếp theo thứ tự vốn hóa bình quân, MCH xếp thứ 11 nằm trong Top 20 do đó theo quy định MCH được lựa chọn vào VN30. Tương tự như vậy TCX cũng đáp ứng các tiêu chí xác định, có vốn hóa xếp thứ 20 nằm trong Top 20 do đó theo quy định TCX được lựa chọn vào VN30.

Ở chiều ngược lại, MBS dự báo PLX, TPB sẽ bị loại khỏi VN30 do vốn hóa thấp nhất trong danh mục VN30 hiện tại.

Từ đầu năm đến 25/06/2026, chỉ số VN30 giảm 26,1 điểm, tương đương giảm 1,3%, thấp hơn so với mức tăng 78,58 điểm (4,4%) của VN-Index và mức giảm 108,92 điểm (giảm 4,91%) của VNmidcap. Tỷ trọng của VIC, VHM trong VN-Index chiếm tới 25%, tỷ trọng của VIC, VHM trong VN30 chỉ chiếm khoảng 16%, trong khi đó Vnmidcap không có nhóm cổ phiếu Vingroup, dẫn tới mức tăng không tỷ lệ với đà tăng của VN-Index.

Trên thị trường hiện có 4 quỹ ETF đang sử dụng VN30 làm chỉ số tham chiếu, bao gồm: DCVFMVN30 ETF, SSIAM VN30 ETF, KIM Growth VN30 ETF, MAFM VN30 ETF, với tổng tài sản đạt khoảng 9.585 tỷ đồng tính đến ngày 25/06/2026, trong đó Quỹ ETF DCVFMVN30 chiếm tỷ trọng lớn nhất với 6.200 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, các quỹ ETF VN30 bị rút ròng khoảng 2.513 tỷ.

Tổng hợp trong đợt rà soát tháng 07/2026 này, MBS dự báo các cổ phiếu sẽ được các quỹ mô phỏng mua vào nhiều nhất bao gồm MCH (117,91 tỷ), STB (60,32 tỷ), MWG (48,83 tỷ); ngược lại các cổ phiếu bán ròng nhiều nhất là VJC (-85,75 tỷ), TPB (-51,62 tỷ), VNM (-48,8 tỷ).

MBS cũng đưa ra dự báo trong kỳ tháng 01/2027 sẽ không có những thay đổi về thành phần cổ phiếu, tuy nhiên tỷ trọng của MCH, TCX sẽ được nâng lên trong rổ VN30 khi hệ số tỷ trọng áp dụng 100%.

Trước đó, Chứng khoán BSC dự báo rổ VN30 sẽ có sự thay đổi đáng kể tập trung chủ yếu ở nhóm cổ phiếu tiêu dùng và ngân hàng. Theo đó, BSC dự báo MCH và TCX sẽ được bổ sung vào rổ VN30.

Đối với Masan Consumer (MCH), sau khi đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của bộ chỉ số, cổ phiếu này được kỳ vọng sẽ làm gia tăng đáng kể tỷ trọng của nhóm ngành tiêu dùng trong VN30. Với quy mô vốn hóa lớn, MCH được đánh giá sẽ có sức ảnh hưởng đáng kể đến diễn biến của chỉ số.

Trong khi đó, Techcombank Securities (TCX) cũng được dự báo sẽ trở thành cổ phiếu mới gia nhập nhóm 30 doanh nghiệp có vốn hóa và thanh khoản hàng đầu thị trường trong kỳ cơ cấu này.

Ở chiều ngược lại, Petrolimex (PLX) và TPBank (TPB) là hai mã được dự báo có khả năng bị loại khỏi rổ VN30. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc thứ hạng vốn hóa của hai cổ phiếu này đã giảm xuống dưới ngưỡng tối thiểu theo quy định của bộ quy tắc chỉ số.

Các ETF sẽ mua mới nhiều nhất 3 triệu cổ phiếu MCH và TCX được mua mới 1,34 triệu cổ phiếu. Ở chiều ngược lại, TPB bị bán ra nhiều nhất 5 triệu cổ phiếu do bị loại khỏi rổ, tiếp theo là HPG bị bán ra 2,7 triệu cổ phiếu; ACB bị bán ra 1,8 triệu cổ và PLX cũng bị bán ra 961 nghìn cổ. Các cổ phiếu còn lại cũng bị bán ra như VJC, SSB, VIC, BID, STB...