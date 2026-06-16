Thứ Tư, 17/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Tổ chức trong nước tiếp tục gom ròng

Thu Minh

16/06/2026, 22:41

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 456,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 488,6 tỷ đồng.

VnEconomy

Phiên giao dịch ghi nhận sự cải thiện đáng kể của tâm lý thị trường khi những tín hiệu cho thấy xung đột tại Trung Đông đang dần đi đến hồi kết kết hợp với các chính sách trong nước nhằm thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tạo lực đẩy cho VN-Index hướng trở lại mốc tâm lý 1.800 điểm. 

Đà tăng không chỉ phản ánh qua chỉ số mà còn thể hiện ở độ rộng tích cực với 187 mã tăng giá, vượt xa 113 mã giảm điểm. Tâm điểm của thị trường là sự trở lại của nhóm Vingroup. VIC tăng 0,73%, VHM tăng 0,29%, cùng với VPL và VRE trở thành động lực dẫn dắt chỉ số.

Sau giai đoạn điều chỉnh ngắn, dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu này cho thấy sức ảnh hưởng của các mã vốn hóa lớn vẫn rất đáng kể đối với diễn biến chung của thị trường.

Đồng thời, sự lan tỏa cũng xuất hiện ở nhiều cổ phiếu bất động sản khác như KDH, PDR, SHS và DXG, cho thấy dòng tiền không còn tập trung tuyệt đối vào một vài mã riêng lẻ. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ khi duy trì sắc xanh trên diện rộng.

Dù mức tăng không quá đột biến, sự đồng thuận từ các cổ phiếu lớn như VCB, BID, VPB, TCB đến các ngân hàng quy mô nhỏ hơn như EIB, ABB, NAB và LPB cho thấy dòng tiền vẫn đang ưu tiên những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán tiếp tục ghi dấu ấn nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường theo các tiêu chí của MSCI trước năm 2030. VIX tăng 2,2%, trong khi VCI, SSI, VND và HCM đồng loạt tăng trên 3%, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng cải thiện thanh khoản và thu hút thêm dòng vốn quốc tế trong tương lai.

Sức bật của thị trường cũng được củng cố bởi sự tham gia của nhiều nhóm ngành khác. Các cổ phiếu tiêu dùng – bán lẻ như PNJ, FRT, MSN, SAB duy trì đà tăng tích cực, trong khi nhóm dầu khí gồm BSR, PLX, PVS hưởng lợi từ sự ổn định trở lại của bối cảnh địa chính trị.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản khớp lệnh trên ba sàn giảm còn hơn 18.300 tỷ đồng. Trong bối cảnh chỉ số vẫn tăng và độ rộng duy trì tích cực, diễn biến này cho thấy áp lực cung không lớn, bên bán không còn quá quyết liệt ở vùng giá hiện tại.

Tuy nhiên, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng 373,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 395,0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Chứng khoán, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, NLG, TCX, PNJ, SSI, POW, FRT, MWG, VIX, VPL

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, MBB, TCB, VPB, CTG, HDB, VJC, FPT, VCB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 165,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 149,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, HDB, VJC, DCM, VPB, KDH, CTG, TCB, ACB, BSR.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Tiện ích. Top bán ròng có: TCX, HPG, NLG, POW, PNJ, VIC, STB, ClI, KDC. 

Tự doanh bán ròng 253,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 243,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm TCB, HAH, NLG, GAS, VCG, GVR, KDH, FUEVFVND, VCB, VGC.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, MWG, VNM, FRT, SSI, HPG, VRE, MBB, BSR, PNJ. 

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 456,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 488,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán Top bán ròng có VIX, SSI, NLG, GEL, VJC, VHM, PDR, KDH, ACB, HCM.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIC, MBB, FPT, TCB, CTG, VPB, CII, TCX, VNM, KDC.

Với giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.748,5 tỷ đồng, giảm 68,4%, chiếm 14,9% tổng giá trị giao dịch. 

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu FPT với hơn 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương 244,3 tỷ đồng được Cá nhân trong nước mua từ Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu Ngân hàng (TPB, SSB, EIB), Chứng khoán (VPX, VCK) cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Điện, Hóa chất, Thực phẩm, Vận tải thủy, Hàng không, Hàng cá nhân; trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.

Thâm hụt thương mại 13,8 tỷ USD không đáng lo, không phản ánh vào chứng khoán?

15:43, 16/06/2026

Thâm hụt thương mại 13,8 tỷ USD không đáng lo, không phản ánh vào chứng khoán?

Nghị quyết 10-NQ/TW: Phấn đấu MSCI nâng hạng trước năm 2030, nhiều nhóm ngành được lợi

14:20, 16/06/2026

Nghị quyết 10-NQ/TW: Phấn đấu MSCI nâng hạng trước năm 2030, nhiều nhóm ngành được lợi

Giám đốc ACBS: Nên ưu tiên tiền mặt để giải ngân vùng rẻ

11:27, 16/06/2026

Giám đốc ACBS: Nên ưu tiên tiền mặt để giải ngân vùng rẻ

Từ khóa:

cổ phiếu chứng khoán cổ phiếu Vingroup Dòng vốn FDI nhà đầu tư cá nhân nhóm ngành bất động sản tăng trưởng ngân hàng Thanh khoản thị trường thị trường chứng khoán Việt Nam tình hình giao dịch chứng khoán VN-Index hôm nay

Đọc thêm

Giới chuyên gia: Giá hàng hóa và lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc

Giới chuyên gia: Giá hàng hóa và lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc

Mỹ và Iran đã đạt một thỏa thuận nhằm tiến tới chấm dứt cuộc chiến tranh đã kéo dài hơn 3 tháng, nhưng giá cả hàng hóa cơ bản vẫn được dự báo sẽ duy trì ở mức cao hơn so với thời điểm trước khi xung đột nổ ra vào tháng 2...

Thâm hụt thương mại 13,8 tỷ USD không đáng lo, không phản ánh vào chứng khoán?

Thâm hụt thương mại 13,8 tỷ USD không đáng lo, không phản ánh vào chứng khoán?

Thị trường tiền tệ và chứng khoán phần nào không quá lo ngại trước mức tăng gần đây của thâm hụt thương mại...

Thị trường tài sản mã hoá vẫn giữ tâm lý dè dặt

Thị trường tài sản mã hoá vẫn giữ tâm lý dè dặt

Bitcoin (BTC) đã có thời điểm vượt mốc 67.000 USD trong phiên giao dịch cuối ngày thứ Hai, nhưng hiện cũng quay đầu giảm nhẹ...

Trụ giữ nhịp, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ

Trụ giữ nhịp, cổ phiếu chứng khoán bùng nổ

Nhóm cổ phiếu dẫn dắt duy trì cân bằng giữ nhịp tốt giúp VN-Index chốt phiên “chắc chân” trên mức 1800 điểm. Tuy nhiên dòng tiền suy yếu cho thấy nhà đầu tư vẫn cần những tín hiệu tin cậy hơn trước khi “xuống tiền” quy mô lớn.

Nghị quyết 10-NQ/TW: Phấn đấu MSCI nâng hạng trước năm 2030, nhiều nhóm ngành được lợi

Nghị quyết 10-NQ/TW: Phấn đấu MSCI nâng hạng trước năm 2030, nhiều nhóm ngành được lợi

Ngày 8/6/2026, thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 8/6/2026 của Bộ Chính trị "về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài", đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy thu hút FDI của Việt Nam.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giới chuyên gia: Giá hàng hóa và lạm phát sẽ còn cao dù chiến tranh ở Vùng Vịnh kết thúc

Thế giới

2

Thuê bao 5G toàn cầu tăng trưởng mạnh, vượt mốc 3 tỷ

Kinh tế số

3

Phát động cuộc thi trực tuyến về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Thị trường

4

Tổ chức trong nước tiếp tục gom ròng

Chứng khoán

5

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Báo chí phải nói đúng sự thật, trúng vấn đề và bằng trách nhiệm

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy