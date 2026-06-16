Tổ chức trong nước tiếp tục gom ròng

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 456,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 488,6 tỷ đồng.

Phiên giao dịch ghi nhận sự cải thiện đáng kể của tâm lý thị trường khi những tín hiệu cho thấy xung đột tại Trung Đông đang dần đi đến hồi kết kết hợp với các chính sách trong nước nhằm thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tiếp tục tạo lực đẩy cho VN-Index hướng trở lại mốc tâm lý 1.800 điểm.

Đà tăng không chỉ phản ánh qua chỉ số mà còn thể hiện ở độ rộng tích cực với 187 mã tăng giá, vượt xa 113 mã giảm điểm. Tâm điểm của thị trường là sự trở lại của nhóm Vingroup. VIC tăng 0,73%, VHM tăng 0,29%, cùng với VPL và VRE trở thành động lực dẫn dắt chỉ số.

Sau giai đoạn điều chỉnh ngắn, dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu này cho thấy sức ảnh hưởng của các mã vốn hóa lớn vẫn rất đáng kể đối với diễn biến chung của thị trường.

Đồng thời, sự lan tỏa cũng xuất hiện ở nhiều cổ phiếu bất động sản khác như KDH, PDR, SHS và DXG, cho thấy dòng tiền không còn tập trung tuyệt đối vào một vài mã riêng lẻ. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ đỡ khi duy trì sắc xanh trên diện rộng.

Dù mức tăng không quá đột biến, sự đồng thuận từ các cổ phiếu lớn như VCB, BID, VPB, TCB đến các ngân hàng quy mô nhỏ hơn như EIB, ABB, NAB và LPB cho thấy dòng tiền vẫn đang ưu tiên những nhóm ngành có nền tảng cơ bản tốt và triển vọng tăng trưởng ổn định.

Bên cạnh đó, nhóm chứng khoán tiếp tục ghi dấu ấn nhờ kỳ vọng nâng hạng thị trường theo các tiêu chí của MSCI trước năm 2030. VIX tăng 2,2%, trong khi VCI, SSI, VND và HCM đồng loạt tăng trên 3%, phản ánh kỳ vọng của nhà đầu tư vào khả năng cải thiện thanh khoản và thu hút thêm dòng vốn quốc tế trong tương lai.

Sức bật của thị trường cũng được củng cố bởi sự tham gia của nhiều nhóm ngành khác. Các cổ phiếu tiêu dùng – bán lẻ như PNJ, FRT, MSN, SAB duy trì đà tăng tích cực, trong khi nhóm dầu khí gồm BSR, PLX, PVS hưởng lợi từ sự ổn định trở lại của bối cảnh địa chính trị.

Điểm đáng chú ý là thanh khoản khớp lệnh trên ba sàn giảm còn hơn 18.300 tỷ đồng. Trong bối cảnh chỉ số vẫn tăng và độ rộng duy trì tích cực, diễn biến này cho thấy áp lực cung không lớn, bên bán không còn quá quyết liệt ở vùng giá hiện tại.

Tuy nhiên, khối ngoại vẫn duy trì trạng thái bán ròng 373,3 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 395,0 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Chứng khoán, Tài nguyên Cơ bản. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: HPG, NLG, TCX, PNJ, SSI, POW, FRT, MWG, VIX, VPL

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, MBB, TCB, VPB, CTG, HDB, VJC, FPT, VCB.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 165,4 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 149,4 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 8/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VHM, HDB, VJC, DCM, VPB, KDH, CTG, TCB, ACB, BSR.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 10/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Tài nguyên Cơ bản, Tiện ích. Top bán ròng có: TCX, HPG, NLG, POW, PNJ, VIC, STB, ClI, KDC.

Tự doanh bán ròng 253,4 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 243,0 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 6/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Xây dựng và Vật liệu, Hàng & Dịch vụ Công nghiệp. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm TCB, HAH, NLG, GAS, VCG, GVR, KDH, FUEVFVND, VCB, VGC.

Top bán ròng là nhóm Bất động sản. Top cổ phiếu được bán ròng gồm VIC, MWG, VNM, FRT, SSI, HPG, VRE, MBB, BSR, PNJ.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 456,5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 488,6 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 7/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Chứng khoán Top bán ròng có VIX, SSI, NLG, GEL, VJC, VHM, PDR, KDH, ACB, HCM.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có VIC, MBB, FPT, TCB, CTG, VPB, CII, TCX, VNM, KDC.

Với giá trị giao dịch thỏa thuận đạt 2.748,5 tỷ đồng, giảm 68,4%, chiếm 14,9% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu FPT với hơn 3,5 triệu cổ phiếu, tương đương 244,3 tỷ đồng được Cá nhân trong nước mua từ Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, một số cổ phiếu Ngân hàng (TPB, SSB, EIB), Chứng khoán (VPX, VCK) cũng xuất hiện giao dịch thỏa thuận trao tay giữa các Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Xây dựng, Công nghệ thông tin, Điện, Hóa chất, Thực phẩm, Vận tải thủy, Hàng không, Hàng cá nhân; trong khi giảm ở Bất động sản, Ngân hàng, Thép, Bán lẻ, Thiết bị điện, Dầu khí, Kho bãi. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.