Quy mô giao dịch ở mức thấp, chưa có sự quay lại của dòng tiền

VN-Index kết thúc tuần 29/2026 tại 1.787,45 điểm, giảm 40,89 điểm (-2,24%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp sau nhịp hồi phục ngắn vào cuối tháng 6. Áp lực điều chỉnh lan rộng trên toàn thị trường, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.
Đây là mức đóng cửa tuần thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2026. So với mức đóng cửa tuần cao nhất thiết lập ngày 11/5/2026, VN-Index đã giảm 125,98 điểm, tương đương 6,57%.
Thanh khoản tiếp tục cải thiện nhẹ nhưng quy mô giao dịch vẫn ở mức thấp và chưa cho thấy sự trở lại rõ rệt của dòng tiền.
Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 14.490 tỷ đồng/phiên, tăng 4,04% so với tuần trước và cao hơn 5,30% so với mức bình quân 5 tuần. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.866 tỷ đồng/phiên, tăng 2,80% so với tuần trước và cao hơn 5,70% so với mức bình quân 5 tuần.
Trong tuần 29, áp lực bán tập trung ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Thép và Công nghệ thông tin. Bất động sản gây áp lực lớn nhất lên chỉ số với mức tác động ròng -10,4 điểm, chủ yếu đến từ VIC (-4,3 điểm), VHM (-4,3 điểm) cùng các mã VRE, KDH, NVL và DXG.
Riêng nhóm Ngân hàng có 14/19 mã giảm, gồm VPB, TCB, MBB, SHB, CTG, VCB và LPB, khiến VN-Index mất 5,75 điểm. Bên cạnh đó, Công nghệ thông tin (FPT) và Tài nguyên cơ bản (HPG) cùng lấy đi 2,8 điểm.
Ở chiều ngược lại, lực đỡ tập trung tại STB (+3,2 điểm), ACB (+2,6 điểm), VNM (+1,1 điểm), MSB (+0,6 điểm), MCH (+0,6 điểm), HCM (+0,6 điểm) và HDB (+0,5 điểm). Tuy nhiên, mức đóng góp này chưa đủ bù đắp áp lực giảm trên diện rộng.
Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.133,9 tỷ đồng, riêng khớp lệnh bán ròng 2.177,3 tỷ đồng.
Dòng tiền ngoại mua ròng chủ yếu ở nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Các mã được mua ròng nhiều gồm VNM, VHM, ACB, VIC, HDB, VND, GMD, BMP, SHB và LPB.
Ở chiều bán, nhóm Ngân hàng chịu áp lực mạnh nhất. Các mã bị bán ròng nhiều gồm FPT, CTG, VPB, SSI, PNJ, TCB, VCI, VCB và VRE.
Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2.693,4 tỷ đồng, trong đó mua ròng 1.607 tỷ đồng qua khớp lệnh. Riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 11/18 ngành, tập trung ở nhóm Ngân hàng. Các mã được mua mạnh gồm PNJ, VPB, CTG, TCB, SSI, LPB, FPT, HCM, MBB và HPG.
Ở chiều bán, họ bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu thuộc Bất động sản và Thực phẩm & đồ uống. Các mã bị bán nhiều gồm VIC, VNM, STB, VND, MSB, HDB, VJC, BMP và TCX.
Khối tự doanh bán ròng 618,0 tỷ đồng, riêng khớp lệnh bán ròng 868,1 tỷ đồng.
Khối này mua ròng 6/18 ngành, mạnh nhất ở Bán lẻ và Thực phẩm & đồ uống. Các mã được mua nhiều gồm MWG, MSN, VPB, VCB, MBB, VTP, PNJ, PDR, HAH và VNM.
Ở chiều ngược lại, Bất động sản là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán gồm VHM, ACB, HPG, FPT, TCB, KDH, VCI, STB, VCG và CTG.
Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 58,6 tỷ đồng, riêng khớp lệnh mua ròng 1.438,4 tỷ đồng.
Theo khớp lệnh, khối này bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất thuộc nhóm Hàng & Dịch vụ công nghiệp. Các mã bị bán nhiều gồm LPB, GMD, HCM, SHB, ACB, PNJ, PDR, GEX, MBB và MWG.
Ngược lại, Bất động sản là nhóm được mua ròng lớn nhất với các mã VIC, FPT, STB, SSI, CTG, VJC, TPB, VCI, VNM và MSB.
Trong tuần 29/2026, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển giữa các nhóm ngành. Tỷ trọng giao dịch tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ thông tin và Tài nguyên cơ bản. Đây đều là các nhóm chịu áp lực bán mạnh khi mức giảm giá lớn hơn VN-Index.
Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở Chứng khoán, Thực phẩm, Dầu khí và xuống mức thấp nhất trong 10 tuần tại các nhóm Xây dựng, Thiết bị điện, Bán lẻ, Chăn nuôi & Thủy sản, Vật liệu xây dựng.
Trong đó, Thực phẩm là điểm sáng khi tăng 1,97%, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của VNM và MCH, với giá tăng đi kèm thanh khoản cải thiện.
Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền đảo chiều rõ rệt khi quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng lên 60,5%, từ mức 54,5% của tuần trước. Trong khi đó, VNMID giảm xuống 32,4% và VNSML còn 3,9%.
Về thanh khoản, VN30 là nhóm duy nhất ghi nhận cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân tăng 15,5%, tương ứng 1.178,7 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, VNMID giảm 7,9% (405,5 tỷ đồng/phiên) và VNSML giảm mạnh 20,7% (148,0 tỷ đồng/phiên).
Diễn biến giá vẫn kém tích cực trên cả ba nhóm vốn hóa. VN30 giảm 1,99%, thấp hơn mức giảm của VNMID (-2,79%) và VNSML (-3,10%).
Việc tỷ trọng và thanh khoản tập trung trở lại ở nhóm VN30, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục suy yếu, cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên các cổ phiếu có quy mô lớn và thanh khoản cao, dù xu hướng chung của thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.
KBSV nhận định lãi suất huy động đã ở vùng đỉnh, sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong quý 3/2026 và có thể giảm nhẹ từ đầu quý 4/2026.
Mức đánh giá xu hướng của VN-Index đã bị hạ xuống mức tiêu cực, phản ánh cơ hội tìm kiếm lợi nhuận trong giai đoạn hiện nay trở nên khó khăn hơn.
Theo hãng tin Bloomberg, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố kế hoạch chi tiết nhằm cho phép nhà đầu tư nước ngoài tự do giao dịch đồng won. Đây là bước đi mạnh mẽ nhất từ trước đến nay của Hàn Quốc trong quá trình tự do hóa thị trường ngoại hối...
Thanh khoản khớp lệnh toàn thị trường tăng cho thấy đã có hoạt động cắt lỗ kỹ thuật, thậm chí ở một vài thời điểm thị trường có hiện tượng bán sàn, là dấu hiệu cho thấy áp lực đòn bẩy cao được xử lý chủ động.
Một chuyên gia cho rằng việc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) tăng lãi suất sẽ không đủ để chặn sự trượt giá của đồng yên...
Luật Công nghiệp công nghệ số đã mở rộng phạm vi nhân lực công nghệ số chất lượng cao, không chỉ bao gồm người Việt Nam (cả trong và ngoài nước) mà còn cả chuyên gia nước ngoài đáp ứng các tiêu chí do Chính phủ Việt Nam quy định. Để thu hút lực lượng này, luật đưa ra hàng loạt chính sách ưu đãi...
Hà Nội vừa khởi công xây dựng đồng thời 5 tuyến metro, định hình cấu trúc đô thị đa cực, chuyển dần từ mô hình phát triển tập trung vào khu vực trung tâm sang mô hình phát triển đa trung tâm. Phát triển các tuyến metro đồng thời thúc đẩy TOD tích hợp với nhà ở, thương mại, văn phòng, dịch vụ sẽ tối ưu hóa giá trị sử dụng đất.
Phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD) kết hợp với mạng lưới đường sắt đô thị (metro) là chiến lược cốt lõi để giải quyết ùn tắc và tái cấu trúc không gian. Mô hình này tập...
Kỷ niệm 35 năm thành lập Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991 - 2026)
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...