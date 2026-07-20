Quy mô giao dịch ở mức thấp, chưa có sự quay lại của dòng tiền

Thanh khoản tiếp tục cải thiện nhẹ nhưng quy mô giao dịch vẫn ở mức thấp và chưa cho thấy sự trở lại rõ rệt của dòng tiền.

VN-Index kết thúc tuần 29/2026 tại 1.787,45 điểm, giảm 40,89 điểm (-2,24%) so với tuần trước, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp sau nhịp hồi phục ngắn vào cuối tháng 6. Áp lực điều chỉnh lan rộng trên toàn thị trường, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ.

Đây là mức đóng cửa tuần thấp nhất kể từ giữa tháng 4/2026. So với mức đóng cửa tuần cao nhất thiết lập ngày 11/5/2026, VN-Index đã giảm 125,98 điểm, tương đương 6,57%.

Thanh khoản tiếp tục cải thiện nhẹ nhưng quy mô giao dịch vẫn ở mức thấp và chưa cho thấy sự trở lại rõ rệt của dòng tiền.

Giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên HOSE đạt 14.490 tỷ đồng/phiên, tăng 4,04% so với tuần trước và cao hơn 5,30% so với mức bình quân 5 tuần. Trên toàn thị trường, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân đạt 15.866 tỷ đồng/phiên, tăng 2,80% so với tuần trước và cao hơn 5,70% so với mức bình quân 5 tuần.

Trong tuần 29, áp lực bán tập trung ở các nhóm Bất động sản, Ngân hàng, Thép và Công nghệ thông tin. Bất động sản gây áp lực lớn nhất lên chỉ số với mức tác động ròng -10,4 điểm, chủ yếu đến từ VIC (-4,3 điểm), VHM (-4,3 điểm) cùng các mã VRE, KDH, NVL và DXG.

Riêng nhóm Ngân hàng có 14/19 mã giảm, gồm VPB, TCB, MBB, SHB, CTG, VCB và LPB, khiến VN-Index mất 5,75 điểm. Bên cạnh đó, Công nghệ thông tin (FPT) và Tài nguyên cơ bản (HPG) cùng lấy đi 2,8 điểm.

Ở chiều ngược lại, lực đỡ tập trung tại STB (+3,2 điểm), ACB (+2,6 điểm), VNM (+1,1 điểm), MSB (+0,6 điểm), MCH (+0,6 điểm), HCM (+0,6 điểm) và HDB (+0,5 điểm). Tuy nhiên, mức đóng góp này chưa đủ bù đắp áp lực giảm trên diện rộng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 2.133,9 tỷ đồng, riêng khớp lệnh bán ròng 2.177,3 tỷ đồng.

Dòng tiền ngoại mua ròng chủ yếu ở nhóm Thực phẩm và đồ uống, Bất động sản. Các mã được mua ròng nhiều gồm VNM, VHM, ACB, VIC, HDB, VND, GMD, BMP, SHB và LPB.

Ở chiều bán, nhóm Ngân hàng chịu áp lực mạnh nhất. Các mã bị bán ròng nhiều gồm FPT, CTG, VPB, SSI, PNJ, TCB, VCI, VCB và VRE.

Nhà đầu tư cá nhân mua ròng 2.693,4 tỷ đồng, trong đó mua ròng 1.607 tỷ đồng qua khớp lệnh. Riêng giao dịch khớp lệnh, nhà đầu tư cá nhân mua ròng 11/18 ngành, tập trung ở nhóm Ngân hàng. Các mã được mua mạnh gồm PNJ, VPB, CTG, TCB, SSI, LPB, FPT, HCM, MBB và HPG.

Ở chiều bán, họ bán ròng 7/18 ngành, chủ yếu thuộc Bất động sản và Thực phẩm & đồ uống. Các mã bị bán nhiều gồm VIC, VNM, STB, VND, MSB, HDB, VJC, BMP và TCX.

Khối tự doanh bán ròng 618,0 tỷ đồng, riêng khớp lệnh bán ròng 868,1 tỷ đồng.

Khối này mua ròng 6/18 ngành, mạnh nhất ở Bán lẻ và Thực phẩm & đồ uống. Các mã được mua nhiều gồm MWG, MSN, VPB, VCB, MBB, VTP, PNJ, PDR, HAH và VNM.

Ở chiều ngược lại, Bất động sản là nhóm bị bán ròng mạnh nhất. Các mã bị bán gồm VHM, ACB, HPG, FPT, TCB, KDH, VCI, STB, VCG và CTG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 58,6 tỷ đồng, riêng khớp lệnh mua ròng 1.438,4 tỷ đồng.

Theo khớp lệnh, khối này bán ròng 10/18 ngành, giá trị lớn nhất thuộc nhóm Hàng & Dịch vụ công nghiệp. Các mã bị bán nhiều gồm LPB, GMD, HCM, SHB, ACB, PNJ, PDR, GEX, MBB và MWG.

Ngược lại, Bất động sản là nhóm được mua ròng lớn nhất với các mã VIC, FPT, STB, SSI, CTG, VJC, TPB, VCI, VNM và MSB.

Trong tuần 29/2026, dòng tiền tiếp tục dịch chuyển giữa các nhóm ngành. Tỷ trọng giao dịch tăng ở Ngân hàng, Bất động sản, Công nghệ thông tin và Tài nguyên cơ bản. Đây đều là các nhóm chịu áp lực bán mạnh khi mức giảm giá lớn hơn VN-Index.

Ngược lại, tỷ trọng dòng tiền giảm ở Chứng khoán, Thực phẩm, Dầu khí và xuống mức thấp nhất trong 10 tuần tại các nhóm Xây dựng, Thiết bị điện, Bán lẻ, Chăn nuôi & Thủy sản, Vật liệu xây dựng.

Trong đó, Thực phẩm là điểm sáng khi tăng 1,97%, chủ yếu nhờ diễn biến tích cực của VNM và MCH, với giá tăng đi kèm thanh khoản cải thiện.

Xét theo quy mô vốn hóa, dòng tiền đảo chiều rõ rệt khi quay trở lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tỷ trọng giao dịch của VN30 tăng lên 60,5%, từ mức 54,5% của tuần trước. Trong khi đó, VNMID giảm xuống 32,4% và VNSML còn 3,9%.

Về thanh khoản, VN30 là nhóm duy nhất ghi nhận cải thiện, với giá trị giao dịch bình quân tăng 15,5%, tương ứng 1.178,7 tỷ đồng/phiên. Ngược lại, VNMID giảm 7,9% (405,5 tỷ đồng/phiên) và VNSML giảm mạnh 20,7% (148,0 tỷ đồng/phiên).

Diễn biến giá vẫn kém tích cực trên cả ba nhóm vốn hóa. VN30 giảm 1,99%, thấp hơn mức giảm của VNMID (-2,79%) và VNSML (-3,10%).

Việc tỷ trọng và thanh khoản tập trung trở lại ở nhóm VN30, trong khi nhóm vốn hóa vừa và nhỏ tiếp tục suy yếu, cho thấy dòng tiền vẫn ưu tiên các cổ phiếu có quy mô lớn và thanh khoản cao, dù xu hướng chung của thị trường chưa có dấu hiệu cải thiện rõ rệt.