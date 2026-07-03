Lâm Đồng vững tin vào trải nghiệm “một hành trình - ba điểm đến”

Hưởng ứng chủ trương kích cầu du lịch nội địa năm 2026 và tăng cường liên kết phát triển du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Lâm Đồng vừa phát động chương trình Kích cầu du lịch nội tỉnh năm 2026 với chủ đề “Người Lâm Đồng đi du lịch Lâm Đồng - Khám phá quê hương, kết nối yêu thương”.
Khác với những chiến dịch hướng đến du khách ngoài tỉnh, chương trình lần này tập trung vào chính người dân Lâm Đồng - những “du khách tại chỗ” giàu tiềm năng nhưng chưa được khai thác tương xứng. Ông Nguyễn Linh Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh, cho biết chương trình được triển khai từ tháng 6 đến hết năm 2026.
Song song, để thu hút du khách trong và ngoài nước, nhiều cơ sở lưu trú, kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đưa ra hàng loạt chương trình khuyến mãi ngay từ đầu hè. Khách sạn Roy Dala giảm giá 10% đối với khách đăng ký trước 15 ngày; khu du lịch Vạn Hoa Đà Lạt giảm 30 - 40% giá dịch vụ nhà hàng; Khu nghỉ dưỡng Ana Mandara Villas Dalat Resort & Spa miễn phí sử dụng hồ bơi nước ấm ngoài trời; khách sạn Merperle Dalat ưu đãi cho khách lẻ đặt trực tiếp, giảm giá sử dụng các dịch vụ của khách sạn (nhà hàng, spa, vận chuyển, giặt ủi)…
Một trong những thách thức lớn của du lịch Lâm Đồng năm nay là việc sân bay quốc tế Liên Khương tạm đóng cửa để nâng cấp trong gần 6 tháng. Lượng khách, đặc biệt là khách quốc tế và phân khúc cao cấp đến với Đà Lạt bị sụt giảm. Tỉnh đã nhanh chóng chuyển hướng sang khai thác thị trường khách đường bộ, tập trung vào nguồn khách từ TP.HCM và các tỉnh lân cận.
Các tour tuyến được thiết kế lại theo hướng linh hoạt, kết hợp nghỉ dưỡng trải nghiệm, phù hợp xu hướng du lịch ngắn ngày với nhiều chương trình kích cầu được triển khai đồng loạt. Doanh nghiệp du lịch cam kết giảm giá dịch vụ từ 20% - 30%, đồng thời đưa ra các gói ưu đãi hấp dẫn, quà tặng trải nghiệm để giữ chân du khách.
Cùng với Đà Lạt, Mũi Né được ghi nhận tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Nam Lâm Đồng trong mùa hè này. Mỗi buổi chiều, các bãi biển ở khu vực Mũi Né rất nhộn nhịp, du khách tới tắm biển, chơi lướt ván diều, lướt ván buồm, chèo thuyền kayak… và ngắm những cánh diều khổng lồ bay lượn.
Bà Đặng Hoàng Thụy Phương, Giám đốc Công ty TNHH Lữ hành Mũi Né, cho biết từ đầu năm đến nay, lượng khách quốc tế du lịch tại tỉnh phục hồi mạnh mẽ. Đang vào mùa cao điểm du lịch hè, nên đa số các resort 3 - 4 sao khu vực Mũi Né luôn kín phòng vào dịp cuối tuần. Đặc biệt, các resort, khu nghỉ dưỡng mới phải đặt trước nửa tháng mới có phòng.
Ông Hoàng Công Định, Giám đốc Công ty TNHH XNK TM & Du Lịch Dima - Tour (phường Mũi Né), cho biết: “Tuyến cao tốc kết nối ngày càng thuận lợi, đã giúp các tour liên kết giữa Đà Lạt - Mũi Né - Tà Đùng - Bảo Lộc trở nên hấp dẫn hơn. Đây là những sản phẩm đang được nhiều doanh nghiệp khai thác nhằm kéo dài thời gian lưu trú và tăng mức chi tiêu của du khách”.
Sắp tới đây, hãng hàng không Vietjet cho biết sẽ khôi phục khai thác các đường bay đến Đà Lạt từ tháng 8 - ngay khi sân bay Liên Khương (Đà Lạt, Lâm Đồng) hoạt động trở lại. Theo kế hoạch, Vietjet sẽ nối lại 5 đường bay từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Vinh và Đà Nẵng, mang đến thêm nhiều lựa chọn di chuyển thuận tiện cho người dân và du khách đến với "thành phố ngàn hoa".
Từ một Đà Lạt nổi tiếng với du lịch nghỉ dưỡng; Bình Thuận hấp dẫn bởi biển xanh, cát trắng; còn Đắk Nông ghi dấu với Công viên địa chất toàn cầu UNESCO, hồ Tà Đùng và không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên... Sau sáp nhập, những nguồn tài nguyên ấy được đặt trong một chiến lược phát triển chung.
Không gian du lịch được mở rộng, hình thành một hệ sinh thái với đầy đủ biển, rừng, hồ, thác, nông nghiệp công nghệ cao. Sự hợp nhất còn tạo điều kiện để liên kết các giá trị văn hóa. Từ không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, nghề dệt thổ cẩm, những đồi chè B’Lao, cà phê arabica đến lễ hội cầu ngư, nước mắm truyền thống và văn hóa làng chài ven biển… Tất cả đang góp phần tạo nên bức tranh du lịch đa sắc màu, mang đậm bản sắc của một tỉnh mới.
Trong bối cảnh đó, mới đây UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu tỉnh Lâm Đồng, xác định thông điệp thương hiệu là “Lâm Đồng – Bản giao hưởng Xanh” (Lam Dong – The Eco Symphony). Đây là cơ sở để xây dựng hệ thống nhận diện thống nhất, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh, thu hút đầu tư, phát triển du lịch và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới.
Theo Đề án, thương hiệu tỉnh được xây dựng trên nền tảng các giá trị cốt lõi về xanh – hài hòa – bản sắc – sáng tạo – phát triển bền vững, phản ánh đặc trưng về điều kiện tự nhiên, văn hóa và định hướng phát triển của Lâm Đồng sau khi mở rộng không gian phát triển. Thông điệp “Bản giao hưởng Xanh” thể hiện sự hòa quyện giữa thiên nhiên, con người và nhịp sống phát triển, đồng thời khẳng định cam kết xây dựng một địa phương phát triển hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo vệ môi trường.
Đề án xác định 3 nhóm đối tượng trọng tâm: người dân, du khách và doanh nghiệp. Đối với người dân, đó là môi trường sống an toàn và chất lượng. Đối với du khách, Lâm Đồng là điểm đến trải nghiệm thiên nhiên; còn đối với doanh nghiệp, nơi này hướng tới môi trường đầu tư thuận lợi. Đề án sẽ được triển khai đến năm 2030, với kỳ vọng tạo nền tảng cho Lâm Đồng xây dựng hình ảnh một địa phương phát triển xanh.
Dù vậy, các doanh nghiệp du lịch tại Lâm Đồng cho rằng liên kết du lịch giữa đại ngàn - ngàn hoa - biển xanh tuy bước đầu đã hình thành, nhưng vẫn chưa thực sự kết nối thành “một hành trình - ba điểm đến” như kỳ vọng.
Theo các doanh nghiệp, thời gian tới địa phương cần tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp phát triển các sản phẩm du lịch mới như: du lịch đêm, du lịch trải nghiệm nông nghiệp công nghệ cao; tổ chức các sự kiện văn hóa - thể thao quy mô lớn, đồng thời tăng cường liên kết với các địa phương khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Đông Nam Bộ để mở rộng không gian phát triển du lịch.
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