Thứ Hai, 06/07/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Liên Hợp Quốc cảnh báo El Niño mạnh lên nhanh chóng

A An Chi

Cơ quan khí tượng Liên Hợp Quốc cảnh báo hiện tượng El Niño đã hình thành ở khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên nhanh chóng trong những tháng tới...

Hiện tượng El Niño đang phát triển nhanh và có khả năng trở thành một đợt El Niño mạnh trong giai đoạn từ tháng 7- 9/2026. Ảnh minh hoạ. Nguồn: WMO
Hiện tượng El Niño đang phát triển nhanh và có khả năng trở thành một đợt El Niño mạnh trong giai đoạn từ tháng 7- 9/2026. Ảnh minh hoạ. Nguồn: WMO

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc vừa gia tăng cảnh báo về hiện tượng El Niño mạnh.

Theo VMO, hiện tượng El Niño đang phát triển nhanh và có khả năng trở thành một đợt El Niño mạnh trong giai đoạn từ tháng 7- 9/2026.

Các dự báo tổ hợp đa mô hình từ những trung tâm dự báo hàng đầu thế giới cho thấy nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương đang tăng lên đáng kể và đồng nhất, với mức dị thường nhiệt độ bề mặt biển trung bình theo mùa dự kiến vượt 2°C tại các khu vực theo dõi trọng điểm.

Các mô hình dự báo cũng cho thấy mức độ đồng thuận rất cao, qua đó củng cố niềm tin vào triển vọng dự báo. El Niño được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong mùa thu ở Bắc bán cầu và ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng đến nhiều khu vực trên thế giới. Trong khi đó, khu vực Đại Tây Dương xích đạo cũng được dự báo duy trì mức nhiệt cao hơn trung bình.

Tháng trước, tổ chức này dự báo thận trọng về cường độ El Nino trung bình hoặc mạnh. 

VnEconomy

Hiện tượng El Niño đã bắt đầu xuất hiện và được dự báo sẽ nhanh chóng mạnh lên thành một đợt El Niño cường độ mạnh, đúng như các dự báo của WMO. Điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ hạn hán, mưa lớn, cũng như các đợt nắng nóng trên đất liền và sóng nhiệt trên biển tại nhiều khu vực trên thế giới.

Bà Celeste Saulo  Tổng Thư ký Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO)

Bà Celeste Saulo, Tổng Thư ký WMO nhấn mạnh rằng “Cộng đồng WMO đã triển khai một chiến dịch huy động chưa từng có nhằm điều phối các hoạt động trong hệ thống Liên Hợp Quốc và ở cấp khu vực để hỗ trợ các chính phủ, tổ chức nhân đạo và các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu. Các dự báo khí hậu theo mùa tiên tiến và hệ thống cảnh báo sớm có vai trò sống còn trong việc cứu người và giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế cũng như cộng đồng của chúng ta.”

El Niño là hiện tượng khí hậu liên quan tới sự ấm lên bất thường của nước biển ở vùng trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương hoặc các khu vực biển nhiệt đới. Hiện tượng này làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, thường xuất hiện với chu kỳ 2 - 7 năm.

Các cơ quan khí tượng chia El Niño làm bốn cấp độ, dựa trên nhiệt độ nước biển trung bình ba tháng gồm yếu (0,5 - 1 độ C), trung bình (1 - 1,5 độ C), mạnh (1,5 - 2 độ C) và rất mạnh (từ 2 độ C trở lên) - hiện tượng thường được giới truyền thông gọi là "siêu El Niño".

Trước đó, Cục Quản lý Đại dương và khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA), Cơ quan Khí tượng Australia và Cục Khí tượng thủy văn Việt Nam đều cảnh báo về xác suất diễn ra hiện tượng El Niño mạnh nhất lịch sử ghi nhận (từ năm 1950).

Châu Âu gần đây đã trải qua đợt nắng nóng tồi tệ nhất lịch sử trong ngày 20 - 28/6, gây gián đoạn sản xuất điện, hư hại cơ sở hạ tầng và quá tải hệ thống chăm sóc sức khỏe. Giới khoa học khẳng định biến đổi khí hậu là nguyên nhân gia tăng các đợt nắng nóng cực hạn.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

Bà Celeste Saulo VnEconomy Bão lụt VnEconomy biến đổi khí hậu VnEconomy cảnh báo VnEconomy Cục Khí tượng thủy văn Việt Nam VnEconomy dự báo khí hậu VnEconomy El Niño VnEconomy hạn hán VnEconomy Kinh tế xanh VnEconomy Liên hợp quốc VnEconomy mưa VnEconomy nắng nóng VnEconomy nắng nóng cực hạn VnEconomy thời tiết cực đoan VnEconomy tổ chức Khí tượng Thế giới VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026

Ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026

Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…

VnEconomy Xem thêm
Chuyển động xanh Pháp lý Thương hiệu xanh Diễn đàn

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

VnEconomy Hành trình 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam (1991-2026): Hướng tới mô hình Tổ hợp báo chí truyền thông đa phương tiện

Nhìn lại di sản và thành tựu của Thời báo Kinh tế Việt Nam (nay là Tạp chí Kinh tế Việt Nam) trong 35 năm qua, giá trị lớn nhất không chỉ đo bằng lượng thông tin phục vụ bạn đọc hàng ngày, hàng giờ, cũng không chỉ ở tên gọi và số lượng các ấn phấm báo chí đã phát hành, mà còn được thể hiện ở tư duy bứt phá của những thế hệ lãnh đạo được giao nhiệm vụ thực hiện sứ mệnh phát triển “dòng thông tin kinh tế phục vụ công cuộc kiến tạo và phát triển đất nước”.

AI Điểm tin

VnE TV
Dòng vốn FDI đang tăng mạnh. Ảnh minh họa

VnEconomy Ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh trong 6 tháng đầu năm 2026

Thông tin từ Bộ Tài chính cho thấy, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trong sáu tháng đầu năm 2026 ước đạt 1.807,8 nghìn tỷ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ năm trước. Vốn FDI sáu tháng đạt 13,03 tỷ USD, đạt mức cao nhất sáu tháng đầu năm của các năm từ 2022 đến nay. Có ba yếu tố tích cực khiến nguồn vốn FDI tăng mạnh…

Dòng sự kiện

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy