Liên Hợp Quốc cảnh báo El Niño mạnh lên nhanh chóng

Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) thuộc Liên Hợp Quốc vừa gia tăng cảnh báo về hiện tượng El Niño mạnh.
Theo VMO, hiện tượng El Niño đang phát triển nhanh và có khả năng trở thành một đợt El Niño mạnh trong giai đoạn từ tháng 7- 9/2026.
Các dự báo tổ hợp đa mô hình từ những trung tâm dự báo hàng đầu thế giới cho thấy nhiệt độ nước biển tại khu vực trung tâm và phía đông xích đạo Thái Bình Dương đang tăng lên đáng kể và đồng nhất, với mức dị thường nhiệt độ bề mặt biển trung bình theo mùa dự kiến vượt 2°C tại các khu vực theo dõi trọng điểm.
Các mô hình dự báo cũng cho thấy mức độ đồng thuận rất cao, qua đó củng cố niềm tin vào triển vọng dự báo. El Niño được dự báo sẽ tiếp tục mạnh lên trong mùa thu ở Bắc bán cầu và ảnh hưởng của nó sẽ lan rộng đến nhiều khu vực trên thế giới. Trong khi đó, khu vực Đại Tây Dương xích đạo cũng được dự báo duy trì mức nhiệt cao hơn trung bình.
Tháng trước, tổ chức này dự báo thận trọng về cường độ El Nino trung bình hoặc mạnh.
Hiện tượng El Niño đã bắt đầu xuất hiện và được dự báo sẽ nhanh chóng mạnh lên thành một đợt El Niño cường độ mạnh, đúng như các dự báo của WMO. Điều này sẽ làm gia tăng nguy cơ hạn hán, mưa lớn, cũng như các đợt nắng nóng trên đất liền và sóng nhiệt trên biển tại nhiều khu vực trên thế giới.
Bà Celeste Saulo, Tổng Thư ký WMO nhấn mạnh rằng “Cộng đồng WMO đã triển khai một chiến dịch huy động chưa từng có nhằm điều phối các hoạt động trong hệ thống Liên Hợp Quốc và ở cấp khu vực để hỗ trợ các chính phủ, tổ chức nhân đạo và các lĩnh vực nhạy cảm với khí hậu. Các dự báo khí hậu theo mùa tiên tiến và hệ thống cảnh báo sớm có vai trò sống còn trong việc cứu người và giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế cũng như cộng đồng của chúng ta.”
El Niño là hiện tượng khí hậu liên quan tới sự ấm lên bất thường của nước biển ở vùng trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương hoặc các khu vực biển nhiệt đới. Hiện tượng này làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, thường xuất hiện với chu kỳ 2 - 7 năm.
Các cơ quan khí tượng chia El Niño làm bốn cấp độ, dựa trên nhiệt độ nước biển trung bình ba tháng gồm yếu (0,5 - 1 độ C), trung bình (1 - 1,5 độ C), mạnh (1,5 - 2 độ C) và rất mạnh (từ 2 độ C trở lên) - hiện tượng thường được giới truyền thông gọi là "siêu El Niño".
Trước đó, Cục Quản lý Đại dương và khí quyển Quốc gia Mỹ (NOAA), Cơ quan Khí tượng Australia và Cục Khí tượng thủy văn Việt Nam đều cảnh báo về xác suất diễn ra hiện tượng El Niño mạnh nhất lịch sử ghi nhận (từ năm 1950).
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