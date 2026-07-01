Lợi nhuận nhóm dầu khí bùng nổ, riêng BSR tăng gần 4 lần trong quý 2/2026 nhờ giá dầu neo cao

Ước tính quý 2/2026 các doanh nghiệp dầu khí sẽ đạt mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ nhờ diễn biến giá dầu hỗ trợ cho tăng trưởng lợi nhuận, backlog lớn từ các dự án dầu khí nội địa.

Chứng khoán MBS vừa đưa ra ước tính lợi nhuận toàn thị trường có thể đạt mức tăng trưởng 15% so với cùng kỳ trong bối cảnh vĩ mô đầy thách thức từ áp lực giá dầu và lạm phát tăng cao, trong đó nhóm dầu khí được dự báo lợi nhuận tăng 28%.

Các doanh nghiệp thượng nguồn dầu khí tăng trưởng 2 chữ số nhờ lượng backlog tốt. Giá dầu Brent duy trì ở mức cao trong quý (bình quân khoảng 97 USD/thùng) cùng với việc các dự án dầu khí trọng điểm trong nước được đẩy nhanh triển khai tiếp tục tạo động lực tăng trưởng cho nhóm doanh nghiệp thượng nguồn.

Hoạt động thăm dò và khai thác (E&P) diễn ra sôi động hơn so với các năm trước, phản ánh quyết tâm thúc đẩy các dự án nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và tận dụng chu kỳ đầu tư dầu khí đang hồi phục.

Đối với PVS, doanh nghiệp tiếp tục hưởng lợi từ khối lượng công việc lớn tại các dự án trong nước. Khối lượng backlog lớn cùng tiến độ thi công thuận lợi giúp kỳ vọng PVS ghi nhận 428 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế tăng 18,5% so với cùng kỳ trong quý 2/2026, chủ yếu nhờ doanh thu từ các gói EPC/EPCI trong nước và đóng góp ổn định từ mảng FSO/FPSO.

Đối với PVD, tăng trưởng trong quý được hỗ trợ bởi việc giàn khoan PVD IX chính thức đi vào hoạt động từ tháng 4/2026, qua đó nâng tổng số giàn tự nâng đang khai thác lên mức cao nhất từ trước đến nay. Các giàn khoan hiện hữu tiếp tục vận hành với hiệu suất gần như tối đa tại Việt Nam, Malaysia, Brunei và Indonesia, trong khi mặt bằng dayrate duy trì ổn định quanh 90,000 USD/ngày nhờ thị trường giàn khoan khu vực vẫn trong trạng thái cung thấp hơn cầu.

Đồng thời, mảng dịch vụ kỹ thuật giếng khoan tiếp tục ghi nhận tăng trưởng nhờ nhu cầu khoan tại các dự án trọng điểm như Lô B – Ô Môn, Đại Hùng pha 4 và Lạc Đà Vàng. Trên cơ sở đó, dự báo PVD đạt 339 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong Q2/2026 tăng 41,3% so với cùng kỳ.

Ở trung nguồn, trong quý 02/2026, thị trường năng lượng toàn cầu chịu tác động đáng kể từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là xung đột Israel–Iran và những lo ngại về nguy cơ gián đoạn hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz. Diễn biến này đã đẩy giá dầu Brent bình quân lên mức cao hơn đáng kể so với cùng kỳ, qua đó hỗ trợ giá bán khí khô, LPG và condensate của GAS.

Trong nước, PV GAS tiếp tục đảm bảo vai trò cung ứng khí cho nền kinh tế với 354 nghìn tấn LNG nhập khẩu trong 6 tháng đầu năm 2026, đồng thời đã thu xếp thêm hơn 140 nghìn tấn LPG cho các tháng tiếp theo.

Dự phóng GAS đạt 3.571 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong quý 2/2026 (-24,8% so với cùng kỳ). Mức sụt giảm chủ yếu xuất phát từ nền so sánh cao của cùng kỳ năm trước khi doanh nghiệp ghi nhận khoản hoàn nhập dự phòng khoảng 1.600 tỷ đồng. Loại trừ yếu tố bất thường này, lợi nhuận cốt lõi của GAS trong quý 2/2026 gần như đi ngang so với cùng kỳ, phản ánh hoạt động kinh doanh cơ bản vẫn duy trì ổn định.

Đối với PVT, hoạt động khai thác đội tàu trong quý diễn ra ổn định, với 100% đội tàu duy trì hoạt động an toàn và liên tục bất chấp căng thẳng tại khu vực Trung Đông.

MBS dự phóng PVT ghi nhận 349 tỷ đồng lợi nhuận ròng trong Q2/2026 tăng 18,8% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ hiệu suất khai thác đội tàu duy trì ở mức cao, đóng góp từ các tàu mới đưa vào vận hành và mặt bằng giá cước thuận lợi hơn so với cùng kỳ.

Đối với Hạ nguồn, sau giai đoạn tăng mạnh trong quý 01 và đầu quý 02/2026 do căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và lo ngại gián đoạn nguồn cung qua eo biển Hormuz, crack spread của các sản phẩm lọc dầu đã dần hạ nhiệt khi xung đột được kiểm soát và rủi ro nguồn cung giảm bớt.

Tuy nhiên, mặt bằng crack spread vẫn duy trì cao hơn mức trung bình lịch sử nhờ nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu tiếp tục ổn định, trong khi nguồn cung sản phẩm lọc dầu chưa tăng tương ứng do công suất lọc dầu mới đưa vào vận hành còn hạn chế.

Đối với BSR, sau quý 02/2025 chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi biến động mạnh của giá dầu và phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, kết quả kinh doanh được kỳ vọng phục hồi rõ nét trong quý 02/2026.

Dự phóng doanh nghiệp ghi nhận 4.077 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế (+381.9% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ crack spread của các sản phẩm chủ lực như xăng và diesel cải thiện so với cùng kỳ, đồng thời không còn phát sinh khoản lỗ lớn từ hoạt động đánh giá lại hàng tồn kho như năm trước.

Bên cạnh đó, Nhà máy Lọc dầu Dung Quất tiếp tục vận hành ở công suất cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu trong nước đang tăng trưởng cùng với đà phục hồi của nền kinh tế. Mặt bằng giá dầu ổn định hơn trong quý cũng giúp doanh nghiệp chủ động trong quản trị tồn kho, qua đó cải thiện hiệu quả hoạt động.

Đối với PLX, mặc dù sản lượng tiêu thụ xăng dầu được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng nhờ nhu cầu nội địa khả quan, lợi nhuận quý 02/2026 có thể chịu áp lực từ diễn biến giá dầu biến động mạnh trong kỳ. Ước tính PLX ghi nhận 1.152 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế giảm 10,3% so với cùng kỳ.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc biên lợi nhuận kinh doanh xăng dầu thu hẹp khi giá vốn phản ánh lượng hàng tồn kho được tích lũy trong giai đoạn giá dầu ở mức cao (quý 01 và tháng 4–5/2026), trong khi giá bán lẻ trong nước được điều chỉnh với độ trễ theo chu kỳ điều hành.

Với chu kỳ quay vòng hàng tồn kho khoảng 21–23 ngày, doanh nghiệp chưa thể hưởng lợi ngay từ nhịp điều chỉnh giảm của giá dầu vào cuối quý, qua đó tạo áp lực lên biên lợi nhuận trong kỳ.