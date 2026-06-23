MSVN tăng vốn 59%, nâng quy mô lên gần 3.500 tỷ đồng

Ngày 22/6, Công ty TNHH Chứng khoán Maybank (Maybank Investment Bank Việt Nam - MSVN) chính thức công bố hoàn tất đợt tăng vốn điều lệ thêm 1.296,6 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ từ 2.200 tỷ đồng lên 3.496,6 tỷ đồng, tương đương mức tăng gần 59%.
Đây là lần tăng vốn thứ 6 của MSVN kể từ khi chính thức đi vào hoạt động năm 2007 với vốn điều lệ ban đầu 200 tỷ đồng. Sau 19 năm phát triển, quy mô vốn điều lệ của công ty đã tăng hơn 17 lần, đánh dấu một bước tiến mới trong chiến lược mở rộng hoạt động tại thị trường Việt Nam.
Theo MSVN, nguồn vốn bổ sung sẽ góp phần củng cố năng lực tài chính, tạo dư địa để mở rộng hoạt động kinh doanh, đầu tư vào công nghệ, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng. Động thái này diễn ra trong bối cảnh thị trường vốn Việt Nam được kỳ vọng bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với những tín hiệu tích cực từ lộ trình nâng hạng thị trường, qua đó mở ra cơ hội thu hút thêm dòng vốn đầu tư trong nước và quốc tế.
Ông Kim Thiên Quang, Tổng Giám đốc Maybank Investment Bank Việt Nam, cho biết việc tăng vốn là một bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa tầm nhìn ROAR30 của Tập đoàn Maybank tại Việt Nam. Nguồn lực tài chính mới sẽ giúp công ty tăng cường năng lực kết nối dòng vốn đầu tư, phát huy vai trò cầu nối giữa Việt Nam và ASEAN, đồng thời tiếp tục mở rộng hệ sinh thái sản phẩm và dịch vụ trên thị trường vốn.
Ông Quang nhấn mạnh: “Việt Nam hiện là một trong những nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao trong khu vực ASEAN và tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của Tập đoàn. Với mạng lưới hiện diện rộng khắp trong khu vực, MSVN hướng tới việc tăng cường kết nối giữa nhà đầu tư và doanh nghiệp, đồng thời tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển của thị trường tài chính Việt Nam”.
Trước đó, đầu năm 2026, Maybank Investment Bank Việt Nam cùng Maybank Investment Bank Berhad tại Malaysia đã tham gia thu xếp một giao dịch trái phiếu xanh cho Công ty TNHH Miza Nghi Sơn.
Theo thông tin công bố, khung tài chính xanh của Miza được xây dựng trên cơ sở tuân thủ Phân loại Xanh Việt Nam theo Quyết định số 21/2025/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 4/7/2025, đồng thời tham chiếu các tiêu chuẩn tài chính bền vững của ASEAN và Singapore.
Nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng cho các dự án liên quan đến kinh tế tuần hoàn, quản lý nước và nước thải bền vững, nâng cao hiệu quả năng lượng, phát triển năng lượng tái tạo và quản lý tài nguyên thiên nhiên. Phần lớn nguồn vốn dự kiến được đầu tư cho Dự án Nhà máy Sản xuất Giấy Tái chế Miza Nghi Sơn giai đoạn 2 tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hóa), nhằm nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng quy mô hoạt động.
Ông Kim Thiên Quang cho rằng các giao dịch tài chính bền vững không chỉ góp phần mở rộng kênh huy động vốn trung và dài hạn cho doanh nghiệp mà còn hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế. Đồng thời, việc phối hợp giữa các đơn vị thành viên của Maybank tại Việt Nam và Malaysia cũng cho thấy định hướng tăng cường kết nối thị trường vốn trong khu vực ASEAN.
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