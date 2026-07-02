Nhật Bản tăng phí visa lần đầu tiên sau gần 50 năm

Lý do được Tokyo đưa ra là chi phí tăng cao và biến động tỷ giá hối đoái trong bối cảnh lượng du khách tăng mạnh.
Theo tuyên bố từ nhà chức trách Nhật, phí visa nhập cảnh một lần sẽ tăng từ 3.000 yên lên 15.000 yên (tương đương 93 USD), còn visa nhập cảnh nhiều lần sẽ có mức phí 30.000 yên, tăng từ mức 6.000 yên trước đó, tương đương mức tăng gấp 5 lần đối với cả hai loại visa.
Việc tăng phí visa nhằm “thích ứng với tình hình giá cả hiện tại và sự biến động của tỷ giá hối đoái” - tuyên bố cho biết.
Đồng yên Nhật đã liên tục trượt giá trong những tháng gần đây, và đã chạm mức thấp nhất 40 năm vào đầu tuần này, bất chấp đợt can thiệp có quy mô gần 73 tỷ USD của Bộ Tài chính Nhật vào thị trường ngoại hối vào cuối tháng 4, đầu tháng 5. Việc yên giảm giá sâu là một yếu tố thu hút mạnh mẽ khiến du khách quốc tế đổ tới Nhật Bản, tạo ra sự tăng trưởng bùng nổ của ngành du lịch nước này và gây áp lực lớn lên cơ sở hạ tầng cũng như các dịch vụ công.
Ông Zilmiyah Kamble, giảng viên cao cấp về quản lý khách sạn và du lịch tại Đại học James Cook, nhận định rằng việc Nhật Bản tăng phí thị thực không nhằm mục đích trực tiếp kiểm soát tình trạng quá tải du lịch. Tuy nhiên, động thái này có thể đóng góp một phần nhỏ vào việc bù đắp chi phí hành chính và vận hành liên quan đến việc quản lý số lượng du khách ngày càng tăng.
Nhật Bản đã đón số lượng kỷ lục du khách trong các năm 2024 và 2025, với số lượt khách đến đạt tương ứng lần lượt là 36,8 triệu và 42,6 triệu lượt. Nhờ đó, du lịch đã trở thành một ngành đóng góp quan trọng vào tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) của quốc gia Đông Á này - theo hãng thẻ Mastercard.
Ngoại trưởng Nhật Bản Toshimitsu Motegi nhận định việc tăng phí visa sẽ không ảnh hưởng đến ngành du lịch ở nước này. Động thái này cũng đi kèm với việc tăng thuế khởi hành đối với tất cả du khách lên 3.000 yên từ mức 1.000 yên hiện tại. Thay đổi này phản ánh tỷ lệ ngày càng tăng của du khách nước ngoài trong tổng số lượt khởi hành từ Nhật Bản - theo ông Yuki Masujima, nhà kinh tế trưởng tại công ty Deloitte Tohmatsu Group.
Hiện nay, du khách nước ngoài chiếm 74% số lượt khởi hành từ Nhật Bản, so với khoảng 20% đến 30% trước khi thực hiện chương trình phục hồi kinh tế "Abenomics" vào năm 2013. Chương trình này, được khởi xướng dưới thời cố Thủ tướng Shinzo Abe, đã làm suy yếu đồng yên và thúc đẩy du lịch vào Nhật Bản.
Vì du khách thăm Nhật Bản được hoàn thuế tiêu thụ, nước này cần bù đắp một phần chi phí liên quan, và sự bù đắp này có thể được thực hiện thông qua việc tăng phí cấp visa và thuế khởi hành - ông Masujima cho biết. Tuy nhiên, ông Masujima nhận định việc tăng phí visa và thuế khởi hành khó có thể ngăn cản được lượng du khách lớn thăm Nhật Bản. Ông lưu ý rằng nhiều du khách đã trở lại Nhật Bản sau chuyến thăm đầu tiên, cho thấy sức hấp dẫn bền vững của Nhật Bản với tư cách một điểm đến.
Trong cuộc khảo sát Thương hiệu Nhật Bản 2025 do công ty Dentsu thực hiện, 52,7% trong số 12.400 người được hỏi cho biết họ muốn quay lại Nhật Bản, tỷ lệ đứng đầu trong số 20 thị trường được khảo sát.
Ông Masujima nhận định sức mạnh của nhu cầu du lịch mang lại cho các nhà hoạch định chính sách Nhật Bản không gian lớn hơn để tăng phí mà không có nguy cơ giảm đáng kể số lượng du khách.
Tuy nhiên, có thể cũng có một khía cạnh chính trị nội địa đối với chính sách này - theo ông Jesper Koll, chuyên gia tại công ty dịch vụ tài chính Monex Group có trụ sở tại Tokyo.
Sau chính sách "mở cửa" rõ ràng cho người nhập cư có tay nghề cao được cố Thủ tướng Abe thông qua, Thủ tướng Takaichi - người kế nhiệm chính trị được chọn của ông Abe - đang phản ứng với những lo ngại ngày càng tăng của công chúng về tình trạng quá tải du lịch và nhập cư quá mức, ông Koll nhận định với CNBC.
Vào tháng 5 năm nay, Thượng viện Nhật Bản đã thông qua một đạo luật để nâng giới hạn trên đối với mức phí xin thường trú lên 300.000 yên từ mức 10.000 yên hiện tại. Giới hạn trên đối với mức phí thay đổi tình trạng cư trú cũng sẽ tăng lên 100.000 yên từ 10.000 yên.
Ông Koll giải thích rằng việc tăng các khoản phí này có thể nhằm hai mục đích: một là để trang trải chi phí hành chính ngày càng tăng trong việc quản lý người nhập cư, và hai là để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao hơn.
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