Nhóm chứng khoán tăng mạnh, tiền “vòng” sang cổ phiếu vừa và nhỏ

VN-Index chốt phiên sáng tăng nhẹ 0,19% (+3,55 điểm) với 3 trong 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất đỏ: VHM giảm 0,47%, TCB giảm 0,74% và HPG giảm 0,42%. Các cổ phiếu này lùi giá không đáng kể nên ảnh hưởng hạn chế. Trong khi đó nhóm xanh cũng không mạnh: VIC tăng 0,92%, VCB tăng 0,16%, BID tăng 0,12%, CTG tăng 0,29%, MBB tăng 0,4%, GAS tăng 0,26%.
Trạng thái giằng co biên độ hẹp của nhóm cổ phiếu dẫn dắt tuy không khiến VN-Index thay đổi lớn nhưng lại tạo cảm giác an toàn. Nhóm blue-chips cũng suy yếu khi độ rộng ghi nhận 14 mã tăng/11 mã giảm và chỉ số VN30-Index giảm 0,19%. Ba mã duy nhất tăng tốt trong rổ là GVR tăng 1,23%, SAB tăng 1,04% và SSI tăng 1,5%.
Nhìn từ góc độ nhóm ngành, chứng khoán đang tăng đều nhất khi có tới 22 cổ phiếu đang tăng từ 1% trở lên. TVB, VPX là hai mã duy nhất đỏ trong nhóm này. Các cổ phiếu mạnh nổi bật là PSI tăng 8,6%, CTS tăng 5%, SBS tăng 4,3%, BSI tăng 4%, FTS tăng 2,7%, AGR tăng 2,1%, VIX tăng 2,1%. Về thanh khoản, VIX, SSI, VND đang là những cổ phiếu giao dịch nhiều nhất, đều trên ngưỡng trăm tỷ đồng mỗi mã.
Diễn biến mạnh mẽ ở nhóm chứng khoán là tiêu biểu cho hoạt động tích cực hơn của dòng tiền nóng. Thanh khoản rổ VN30 sáng nay chỉ còn chiếm 51,1% tổng giá trị khớp lệnh sàn HoSE và giảm 17% so với sáng hôm qua trong khi sàn này vẫn tăng gần 4% giao dịch. Như vậy thanh khoản đã gia tăng ở các cổ phiếu vừa và nhỏ.
Mặt khác, toàn sàn HoSE đang ghi nhận 62/147 mã tăng từ 1% trở lên thì rổ VN30 chỉ đóng góp 3 mã. Giao dịch nổi bật đang là GEX tăng 3,45% với thanh khoản cao nhất thị trường, đạt 507,8 tỷ đồng. VIX khớp 285,1 tỷ, giá tăng 2,38%; SSI khớp 238,1 tỷ, giá tăng 1,5%; VND khớp 127,1 tỷ, giá tăng 1,14%; PC1 khớp 110,2 tỷ, giá tăng 4,05%.
Những cổ phiếu vừa và nhỏ khác có thanh khoản quanh ngưỡng vài chục tỷ đồng thậm chí còn tăng giá tốt hơn cho thấy các nhà đầu tư nhỏ lẻ bắt đầu hoạt động mạnh lên và tìm đến những cổ phiếu thanh khoản trung bình tới nhỏ. LAF, TRC, DBT đang kịch trần với giao dịch khá ít. Tính theo giá trị tuyệt đối, mức tăng thanh khoản của nhóm ngoài rổ VN30 sáng nay tới gần 800 tỷ đồng.
Ở phía giảm, 47/134 mã đỏ đang giảm quá 1% nhưng hầu hết thanh khoản cực thấp. Chỉ 12 mã trong số này xuất hiện giao dịch từ 1 tỷ đồng trở lên. VNM dẫn đầu với 194,6 tỷ, giá giảm 1,43%; MWG khớp 104,4 tỷ, giá giảm 1,39%; VRE khớp 40,4 tỷ, giá giảm 2,91%; NAF với 31,8 tỷ, giá giảm 6,57%; PNJ khớp 19,3 tỷ, giá giảm 1,11% tỷ…
Nhà đầu tư nước ngoài sáng nay giảm nhẹ quy mô bán ra, vị thế ròng còn -405,5 tỷ đồng. Chỉ vài mã bị bán đáng chú ý là VNM -67,7 tỷ, FPT -63,7 tỷ, VHM -62,9 tỷ, KDC -30 tỷ. Phía mua ròng có GEX +57,7 tỷ, VIC +23,5 tỷ.
Sự dịch chuyển của dòng tiền sang các cổ phiếu vừa và nhỏ cho thấy tâm lý tiếp tục ổn định, nhất là trong nhóm nhà đầu tư cá nhân nhỏ lẻ. Giao dịch giảm mạnh trong rổ VN30 nhưng chưa dẫn đến những biến động lớn về giá. VIC, VHM sau những phiên giảm mạnh đã cân bằng tạm thời trong khi nhóm ngân hàng cũng ổn định. Trạng thái giằng co này không xấu, một mặt cho thấy bên bán không đủ sức mạnh để tạo dao động lớn hơn, đồng thời cũng không có thông tin gì bất thường để thay đổi tâm lý hiện tại.
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