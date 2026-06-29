Thứ Ba, 30/06/2026
Menu

VnEconomy 35 năm VnEconomy

Đặt mua ấn phẩm
VnEconomy
VnEconomy VnEconomy
Đặt mua ấn phẩm

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Multimedia

Ảnh
eMagazine
Podcast
Infographics

Liên hệ

  • VnEconomy Số 96-98 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
  • VnEconomy 02437552050
Liên hệ quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục đặc biệt của VnEconomy

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Dân sinh

Tiêu điểm

Hạ tầng

Công nghệ & Startup

Menu
Điểm tin
Multimedia
Askonomy

Ước tính lợi nhuận doanh nghiệp quý 2 tăng trưởng chậm lại, nhóm ngân hàng dẫn dắt

T Thu Minh

Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

SSI Research vừa ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2026 cho 48 doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu với kỳ vọng tổng lợi nhuận sẽ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ nhưng giảm 4% so với quý trước. Sự sụt giảm so với quý trước chủ yếu do nền lợi nhuận cao trong quý 1/2026 tại HPG, PNJ và POW, cùng với thời điểm ghi nhận lợi nhuận tại một số doanh nghiệp bất động sản.

Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.

Các động lực chính bao gồm kết quả kinh doanh khả quan của nhóm ngân hàng, bán lẻ, nguyên vật liệu và bất động sản, cùng với sự phục hồi từ nền thấp tại các doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu.

Các doanh nghiệp dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: VPB, MSB, PHR, HDG, VLB, FRT, DHC, MWG, KDH, PVS, MSN, HPG, HDB, PVD, PVT, OCB, MBB, VHM, PNJ, GVR, TPB, CTR, DGW, TNG, BMP, TCB, VNM, FPT, CTG, VCB, BID, SAB, GMD, IMP, NTP, DPR, POW.

Các doanh nghiệp dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: NT2, HAH, ACB, IDC, KBC, GAS, STB, BCM.

Với riêng nhóm ngân hàng, VPB dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 ước 64-67% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng dự kiến có thể đạt khoảng 20% từ đầu năm tại thời điểm cuối quý 2/2026, cao nhất trong danh sách ngân hàng theo dõi. Dù NIM có thể chịu áp lực, thu nhập lãi vẫn là động lực chính cho lợi nhuận quý 2/2026. Ngoài ra, lợi nhuận từ công ty 29-31% chứng khoán VPX cũng kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 dự kiến tăng mạnh, đạt 10,2 - 10,4 nghìn tỷ đồng.

MSB dự báo lợi nhuận trước thuế tăng 62%. Tín dụng dự báo tăng trưởng khoảng 10% từ đầu năm tạo động lực cho thu nhập lãi trong quý 2/2026. Ngoài ra MSB kỳ vọng ghi nhận thêm thu nhập từ thu hồi nợ xấu đã xử lý giúp lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 ước đạt 2.500 tỷ tăng 62% so với cùng kỳ và 32% so với quý trước.

Tiếp theo là HDB với sự báo tăng trưởng lợi nhuận quý 2 đạt 44%. NIM kỳ vọng cải thiện trong quý 2/2026 sau khi giảm mạnh trong quý 1/2026. Thu nhập từ phí tiếp tục là một trong những động lực lợi nhuận chính thông qua dịch vụ quản lý tài sản và phân phối trái phiếu. Lợi nhuận trước thuế dự báo đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ, +11% so với quý trước).

OCB dự báo lợi nhuận tăng 35%. Với nền lợi nhuận thấp quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế dự báo đạt 1.350 tỷ tổng tăng 35% so với cùng kỳ và tăng 10% so với quý trước nhờ tín dụng tăng mạnh 9,5% từ đầu năm và kiểm soát chi phí hoạt động tốt hơn. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến tăng nhẹ trong quý 2/2026.

MBB dự báo tăng 33%. Tín dụng tăng tốc trong quý 2/2026 sẽ là động lực chính cho tăng trưởng thu nhập lãi. Với nền lợi nhuận thấp quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 33% so với cùng kỳ hoặc 4% so với quý trước đạt 10.000 tỷ đồng.

Với TPB, dự báo lợi nhuận quý 2 tăng 25%. NIM tiếp tục chịu áp lực trong quý 2/2026 nhưng phần lớn được bù đắp bởi thu nhập phí mạnh. Ngân hàng kỳ vọng kiểm soát chi phí hoạt động tốt hơn sau mức cao quý 1/2026 do yếu tố mùa vụ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.550 tỷ đồng tăng 25,2% so với cùng kỳ và tăng 21% so với quý trước.

Nhóm vốn hóa lớn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn trong đó TCB và CTG mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn lần lượt đạt 16% và 14% trong khi VCB và BID tăng lần lượt 11% và 9% so với cùng kỳ.

Bài liên quan

Đọc bài theo từ khoá

doanh nghiệp bất động sản VnEconomy doanh nghiệp hàng tiêu dùng VnEconomy dự báo lợi nhuận ngân hàng VnEconomy kết quả kinh doanh doanh nghiệp VnEconomy lợi nhuận trước thuế VnEconomy ngân hàng VPB VnEconomy SSI Research VnEconomy tăng trưởng lợi nhuận âm VnEconomy tăng trưởng lợi nhuận quý 2/2026 VnEconomy tăng trưởng tín dụng VnEconomy

Mới nhất trên VnEconomy

Đọc tiếp

Blog chứng khoán: Tâm lý khá vững

Blog chứng khoán: Tâm lý khá vững

Việc VIC và VHM đảo chiều không phải là bất ngờ. Điều quan trọng là VNI bị ép xuống thì thị trường phản ứng thế nào. Diễn biến hôm nay cho thấy tâm lý khá vững, dù dòng tiền còn hạn chế.

Cổ phiếu AI sắp bước vào giai đoạn biến động mới?

Cổ phiếu AI sắp bước vào giai đoạn biến động mới?

Thị trường chứng khoán toàn cầu vừa trải qua thêm một tuần rung lắc mạnh vì nhóm cổ phiếu liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI). Diễn biến này khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu cơn sốt AI có đang bắt đầu hạ nhiệt, hay thậm chí bong bóng AI đã có dấu hiệu xẹp xuống...

VnEconomy Xem thêm
Doanh nghiệp niêm yết Thị trường Đầu tư Quốc tế Khung pháp lý

Đừng bỏ lỡ

Multimedia

VnEconomy

VnEconomy [Interactive]: 35 năm Thời báo Kinh tế Việt Nam – Tạp chí Kinh tế Việt Nam và 6 năm chuyển đổi toàn diện

35 năm trước, Thời báo Kinh tế Việt Nam ra đời cùng với sự đổi mới, đặc biệt là đổi mới kinh tế của đất nước, đã đồng hành và có những đóng góp, dù còn rất nhỏ bé, cho công cuộc xây dựng kinh tế đất nước. Tròn 6 năm kể từ năm 2020, Tạp chí Kinh tế Việt Nam lại tiếp tục song hành cùng sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước. Và với sự ra mắt đồng thời hai nền tảng công nghệ Asko CMS và Askonomy vào ngày 26/6/2026, Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times nguyện sẽ đồng hành cùng Kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

AI Điểm tin

VnE TV
TS Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương.

VnEconomy Ông Nguyễn Đức Hiển: Nguồn thông tin có giá trị với công tác hoạch định chính sách

Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Đức Hiển tin tưởng VnEconomy/Tạp chí Kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ, hiện thực hóa mục tiêu trở thành tổ hợp truyền thông đa nền tảng, hiện đại, chất lượng cao, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự phát triển của đất nước.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến...

184 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên...

164 bài viết

Xem tất cả
VnEconomy
VnEconomy