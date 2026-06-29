Ước tính lợi nhuận doanh nghiệp quý 2 tăng trưởng chậm lại, nhóm ngân hàng dẫn dắt

Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.

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SSI Research vừa ước tính kết quả kinh doanh quý 2/2026 cho 48 doanh nghiệp trong phạm vi nghiên cứu với kỳ vọng tổng lợi nhuận sẽ tăng trưởng 20% so với cùng kỳ nhưng giảm 4% so với quý trước. Sự sụt giảm so với quý trước chủ yếu do nền lợi nhuận cao trong quý 1/2026 tại HPG, PNJ và POW, cùng với thời điểm ghi nhận lợi nhuận tại một số doanh nghiệp bất động sản.

Xét trên cơ sở so với cùng kỳ, tăng trưởng lợi nhuận đã chậm lại so với quý 1/2026 (+54% so với cùng kỳ) nhưng vẫn duy trì mức cao hơn đáng kể so với tốc độ ghi nhận trong 3 quý đầu năm 2025.

Các động lực chính bao gồm kết quả kinh doanh khả quan của nhóm ngân hàng, bán lẻ, nguyên vật liệu và bất động sản, cùng với sự phục hồi từ nền thấp tại các doanh nghiệp hàng tiêu dùng thiết yếu.

Các doanh nghiệp dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận dương bao gồm: VPB, MSB, PHR, HDG, VLB, FRT, DHC, MWG, KDH, PVS, MSN, HPG, HDB, PVD, PVT, OCB, MBB, VHM, PNJ, GVR, TPB, CTR, DGW, TNG, BMP, TCB, VNM, FPT, CTG, VCB, BID, SAB, GMD, IMP, NTP, DPR, POW.

Các doanh nghiệp dự kiến có tăng trưởng lợi nhuận âm bao gồm: NT2, HAH, ACB, IDC, KBC, GAS, STB, BCM.

Với riêng nhóm ngân hàng, VPB dự báo tăng trưởng lợi nhuận sau thuế quý 2/2026 ước 64-67% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng tín dụng dự kiến có thể đạt khoảng 20% từ đầu năm tại thời điểm cuối quý 2/2026, cao nhất trong danh sách ngân hàng theo dõi. Dù NIM có thể chịu áp lực, thu nhập lãi vẫn là động lực chính cho lợi nhuận quý 2/2026. Ngoài ra, lợi nhuận từ công ty 29-31% chứng khoán VPX cũng kỳ vọng tăng trưởng mạnh nhờ hoạt động tư vấn phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 dự kiến tăng mạnh, đạt 10,2 - 10,4 nghìn tỷ đồng.

MSB dự báo lợi nhuận trước thuế tăng 62%. Tín dụng dự báo tăng trưởng khoảng 10% từ đầu năm tạo động lực cho thu nhập lãi trong quý 2/2026. Ngoài ra MSB kỳ vọng ghi nhận thêm thu nhập từ thu hồi nợ xấu đã xử lý giúp lợi nhuận trước thuế quý 2/2026 ước đạt 2.500 tỷ tăng 62% so với cùng kỳ và 32% so với quý trước.

Tiếp theo là HDB với sự báo tăng trưởng lợi nhuận quý 2 đạt 44%. NIM kỳ vọng cải thiện trong quý 2/2026 sau khi giảm mạnh trong quý 1/2026. Thu nhập từ phí tiếp tục là một trong những động lực lợi nhuận chính thông qua dịch vụ quản lý tài sản và phân phối trái phiếu. Lợi nhuận trước thuế dự báo đạt 6,8 nghìn tỷ đồng (+44% so với cùng kỳ, +11% so với quý trước).

OCB dự báo lợi nhuận tăng 35%. Với nền lợi nhuận thấp quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế dự báo đạt 1.350 tỷ tổng tăng 35% so với cùng kỳ và tăng 10% so với quý trước nhờ tín dụng tăng mạnh 9,5% từ đầu năm và kiểm soát chi phí hoạt động tốt hơn. Tỷ lệ nợ xấu dự kiến tăng nhẹ trong quý 2/2026.

MBB dự báo tăng 33%. Tín dụng tăng tốc trong quý 2/2026 sẽ là động lực chính cho tăng trưởng thu nhập lãi. Với nền lợi nhuận thấp quý 2/2025, lợi nhuận trước thuế dự kiến tăng 33% so với cùng kỳ hoặc 4% so với quý trước đạt 10.000 tỷ đồng.

Với TPB, dự báo lợi nhuận quý 2 tăng 25%. NIM tiếp tục chịu áp lực trong quý 2/2026 nhưng phần lớn được bù đắp bởi thu nhập phí mạnh. Ngân hàng kỳ vọng kiểm soát chi phí hoạt động tốt hơn sau mức cao quý 1/2026 do yếu tố mùa vụ. Lợi nhuận trước thuế dự kiến đạt 2.550 tỷ đồng tăng 25,2% so với cùng kỳ và tăng 21% so với quý trước.

Nhóm vốn hóa lớn ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn trong đó TCB và CTG mức tăng trưởng lợi nhuận thấp hơn lần lượt đạt 16% và 14% trong khi VCB và BID tăng lần lượt 11% và 9% so với cùng kỳ.