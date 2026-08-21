Ông Nguyễn Hồng Nam dự chi gần 100 tỷ mua 5 triệu cổ phiếu SSI

Giao dịch dự kiến từ ngày 25/8 đến ngày 22/9, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Sơ đồ giá cổ phiếu SSI trên TradingView.

Ông Nguyễn Hồng Nam thông báo giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã SSI-HOSE).

Theo đó, ông Nguyễn Hồng Nam, Thành viên Hội đồng quản trị đăng ký mua 5 triệu cổ phiếu SSI trong khoảng thời gian từ ngày 25/8 đến ngày 22/9, với mục đích cơ cấu danh mục đầu tư cá nhân.

Hiện, ông Nam sở hữu hơn 10,3 triệu cổ phiếu SSI, tương đương 0,414% vốn. Số cổ phiếu này chưa bao gồm 2.072.323 cổ phiếu được nhận từ đợt phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Nếu giao dịch thành công, số cổ phiếu SSI do ông Nam sở hữu sẽ tăng lên hơn 15,3 triệu cổ phiếu, chiếm 0,614% vốn tại SSI.

Trước đó, SSI đã chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu vào ngày 18/8 vừa qua. Theo đó, SSI sẽ chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền với tỷ lệ 10% vào ngày 14/9 và dự kiến phát hành hơn 500 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 5:1. Nếu thực hiện thành công, SSI sẽ nâng vốn điều lệ lên 30.000 tỷ đồng, cao nhất toàn ngành chứng khoán.

Được biết, SSI đã ghi nhận kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2026 tích cực, với doanh thu đạt 3,3 nghìn tỷ đồng (+11% so với cùng kỳ năm trước) và lợi nhuận trước thuế đạt 1,5 nghìn tỷ đồng (+28% so với cùng kỳ năm trước).

Trong nửa đầu năm 2026, doanh thu đã ghi nhận ở mức 6,5 nghìn tỷ đồng (+26% so với cùng kỳ năm trước), trong khi lợi nhuận trước thuế đạt 3,1 nghìn tỷ đồng (+39% so với cùng kỳ năm trước), lần lượt hoàn thành 44%/56% dự báo cả năm của Chứng khoán Vietcap (VCSC) và 41%/53% kế hoạch của công ty.

Nhìn chung, kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của SSI nhỉnh hơn kỳ vọng của VCSC, chủ yếu nhờ lợi suất đầu tư ròng từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) cao hơn dự kiến. VCSC nhận thấy khả năng điều chỉnh tăng đối với dự báo lợi nhuận của VCSC, dù vẫn cần chờ thêm các đánh giá chi tiết. Danh mục đầu tư có tính phòng thủ (chủ yếu gồm các tài sản thu nhập cố định) là yếu tố then chốt giúp lợi nhuận của công ty duy trì ổn định trong bối cảnh thị trường biến động.

Hiện VCSC đã có khuyến nghị "mua" đối với SSI.

Chốt phiên ngày 20/8, giá cổ phiếu SSI đứng ở mức 19.400 đồng/cổ phiếu, tạm tính theo thị giá này, ông Nguyễn Hồng Nam dự kiến chi gần 100 tỷ đồng để sở hữu số cổ phiếu trên.