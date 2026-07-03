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Samsung khánh thành dự án điện mặt trời mái nhà gần 28 MWp tại TP.HCM

Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) vừa đưa vào vận hành dự án điện mặt trời mái nhà có công suất gần 28 MWp tại Khu Công nghệ cao TP.HCM...

Hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà xưởng của nhà máy SEHC.
Hệ thống năng lượng mặt trời được lắp đặt trên mái nhà xưởng của nhà máy SEHC.

Ngày 3/7, Công ty TNHH Samsung Electronics HCMC CE Complex (SEHC) tổ chức lễ khánh thành dự án điện mặt trời mái nhà có công suất gần 28 MWp tại nhà máy của doanh nghiệp ở Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Dự án được lắp đặt trên hệ thống mái nhà xưởng với gần 45.000 tấm pin năng lượng mặt trời cùng các thiết bị đạt tiêu chuẩn kỹ thuật quốc tế. Theo Samsung, đây là dự án điện mặt trời mái nhà đầu tiên vận hành theo cơ chế mua bán điện trực tiếp (DPPA) thông qua đường dây đấu nối riêng theo quy định tại Nghị định 57/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Khi đi vào khai thác, hệ thống dự kiến sản xuất hơn 40.000 MWh điện sạch mỗi năm, góp phần cắt giảm hơn 26.000 tấn CO2 phát thải hằng năm, đồng thời nâng tỷ lệ sử dụng năng lượng tái tạo trong hoạt động sản xuất của doanh nghiệp.

Lễ khánh thành diễn ra với chủ đề "Ignite the Green Future – Khơi nguồn tương lai xanh", thể hiện tầm nhìn của SEHC trong việc đưa năng lượng tái tạo trở thành một phần quan trọng của hoạt động sản xuất, hướng tới mô hình nhà máy thông minh, hiệu quả và thân thiện với môi trường.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Hwang Keun Ha, Tổng Giám đốc SEHC, cho biết việc hoàn thành dự án không chỉ bổ sung một nguồn năng lượng sạch quy mô lớn cho hoạt động sản xuất mà còn đánh dấu bước tiến trong chiến lược chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh của doanh nghiệp.

Theo lãnh đạo SEHC, dự án là kết quả của quá trình phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý, ngành điện và các đối tác, trong đó có TotalEnergies ENEOS và tổng thầu IPC E&C, nhằm bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả vận hành của công trình.

Samsung cho biết việc đưa hệ thống điện mặt trời vào hoạt động sẽ tạo nền tảng để doanh nghiệp tiếp tục triển khai các sáng kiến sử dụng năng lượng tái tạo, góp phần thực hiện chiến lược phát triển bền vững của tập đoàn cũng như mục tiêu chuyển đổi năng lượng và giảm phát thải tại Việt Nam.

Trước đó, Samsung Electronics Việt Nam (SEV) tại Bắc Ninh đã đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào vận hành từ tháng 7/2025. Tháng 6/2026, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên (SEVT) cũng trở thành doanh nghiệp đầu tiên mua điện tái tạo theo cơ chế DPPA thông qua lưới điện quốc gia. Cùng với dự án tại TP.HCM, các nhà máy của Samsung tại Việt Nam đang từng bước mở rộng sử dụng năng lượng tái tạo, hướng tới mục tiêu RE100 và giảm phát thải trong hoạt động sản xuất.

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